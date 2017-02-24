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"До последнего мы думали, что война обойдет нас стороной..."
24.02.2017 18:43
Вот уже третий день рождения Александра Горских
отметила не на малой родине, в Луганске. Раньше 6 февраля обычно собиралась вся
ее семья и друзья. Теперь в Одесской области переселенка встречает его лишь с
мамой и маленьким сыном. После начала боевых действий на востоке Украины в 2014
году ей пришлось покинуть родной город.
Дважды ее жизнь висела на волоске: сначала в ее дом
внезапно влетел снаряд, а потом маршрутка, в которой она ехала на работу,
попала под обстрел. Тогда и приняла кардинальное решение, уехав вместе с мамой
и сыном в Затоку.
Журналист "Одесса-Медиа" Мария Рыбакова пообщалась с
31-летней Александрой об особенностях жизни в качестве переселенки и о личном
восприятии ситуации, которая вынудила оставить родные края.
–
Александра, почему вы уехали из Луганска?
– Я не выдержала психологически. Сначала в мой дом
попал снаряд. Сосед нашел в огороде метал еще горячим. У нас рухнули стены, не
стало ни окон, ни стекол, половины крыши не было. Наши вещи полтора месяца
стояли просто на улице. Я забилась в углу комнаты, потому что говорили не
находиться возле окон. Потом я попала под обстрел по дороге на работу. Мы
находились в маршрутке и слышали, как пролетал мимо снаряд. Тот страх, который
я испытала, стал последней каплей. А вместе со страхом мной овладели раздраженность
и злость на тех людей, которые, прикрываясь народозаступническими лозунгами,
вольнолюбивыми идеями и георгиевскими лентами, стреляли из пушек, установленных
прямо в жилых кварталах.
– Когда вы
покинули город?
– 4 июля 2014 года меня, моего сына и маму одесские
волонтеры эвакуировали в Затоку. Муж остался охранять дом, кроме того, на
работе грозились, что уволят по статье, если перестанет ходить. Но когда
начались серьезные боевые действия, деваться было некуда. Муж уехал к родителям
в село Старобельск. Его завод, к слову, сейчас уже закрылся. Да и многие
предприятия закрылись. Очень много оборудования демонтировано и вывезено в
Россию.
– Каково
было уезжать? Что вы чувствовали?
– Я работала инженером-контролером на хлебозаводе.
Чтобы уехать, взяла отпуск на 2 недели. Собрала всего две небольшие сумки с
детскими летними вещами. Было тяжело понять, что это нас коснулось. До
последнего мы думали, что война обойдет нас стороной, это каким-то образом
пресечется, урегулируется. Но, судя по всему, захватившим часть Донбасса
наемникам и уходить некуда, и грабить еще есть что.
– Куда вас
отвезли волонтеры?
– Это был лагерь переселенцев из Луганской области
(женщин и детей) на 160 человек в Затоке. Старая база отдыха с деревянными
домиками, в одной комнате жили 4-6 человек. Волонтеры – большое спасибо Наталье
Вернигоре, которая занималась нашим лагерем, – привозили нам продукты и одежду,
платили за проживание каждого из нас 50 гривен, за младенцев в колясках – 35.
Очень обидно было, когда некоторые переселенцы
воспринимали эту помощь как должное.
Но не я. Уезжая, у меня было на троих 500 гривен в
кармане и пара футболок для детей. Я себе даже носков не взяла, ведь я приехала
на две недели – на сколько отпуск дали. Поэтому мы жили за счет того, что нам
привозили волонтеры, и только благодаря этому выжили.
– Как
местные жители вас встретили?
Нормально. И еще с сочувствием. Некоторые, возможно, с
тревогой. Все ведь осознают беду на востоке. Правда, однажды услышала упрек,
что, дескать, загорать приехали. Хотя я не выходила на море, потому что была в
таком состоянии, что не понимала, есть у меня еще дом или нет, живой муж или
лежит под каким-то разрушенным зданием. Было совсем не до отдыха. Лагерь был не
курортом, а пристанищем, где нас приняли, кормили и одевали. А мы в нем –
разбитыми, наполовину обездоленными обитателями, которые не знали, что им
делать завтра.
– Расскажите
про жизнь в лагере.
– Женщины по очереди убирали и варили еду в огромных
кастрюлях, у нас был большущий половник – я в жизни такого не видела. У нас
была старшая, назначенная волонтерским центром, которая координировала наши
действия.
Когда я отошла от шока, организовала детей, создала
график занятий на неделю. Волонтеры привозили краски, пластилин, ручки,
тетради, альбомы. На пляже мы собирали ракушки и делали поделки, которые
однажды пошли продавать на улице, написав на ватмане «Выставка-продажа работ
детей Донбасса». Для ребят это стало приключением, для мам – глотком воздуха,
потому что мы наконец-то делали что-то сами, а не сидели на шее у волонтеров.
За два часа заработали 800 гривен, плюс работники местного рынка собрали детям
светящиеся игрушки. Деньги потратили на арбузы, дыни и виноград. Дети были так
счастливы. Потом я договорилась, чтобы их бесплатно покатали на аттракционах.
Многие ребята не понимали, почему они здесь оказались, но некоторые, к
сожалению, понимали.
Мы очень ждали Дня независимости. Нам дали большой
телевизор, мы собрались в столовой, включили новости и ждали, что скажут «все
закончилось, можете вернуться домой». Но, увы…
- Сколько вы
прожили в лагере?
- Полтора месяца, до сентября. Когда стало холодать,
занялись поиском альтернативного жилья.
В селе Благодатном Лиманского района нашли такое
жилье, куда нас пустили на условиях ухода за домом (кухня, комната 13 квадратов
и ванная, правда, не отапливаемая). Зато бесплатно.
Хозяйка сама из Одессы, встретила нас радостно. К
весне, когда потеплело, стали помогать ей с огородными работами. Тем более ни
я, ни мама работы не боимся, делали все: и со шланга поливали, и сажали, и
копали.
- На что вы
жили после того, как ушли из лагеря?
- Мне подсказали, что помочь сможет Людмила
Прокопечко. Никто не мог объяснить, кто она и какую должность занимает, но я
увидела по телевизору, что она будет присутствовать на празднике села в
Кремидовке. Это в пяти километрах от нашего дома. Добравшись до населенного
пункта, я нашла эту женщину, обратилась с просьбой о трудоустройстве и получила
поддержку.
Так я стала расклеивать предвыборные афиши по столбам,
разносила листовки по сельским домам. Я не вела калькуляцию, получала 200
гривен – и радовалась. Прокопечко поддержала меня и моего ребенка одеждой.
Сейчас она председатель Доброславского сельского совета.
После выборов я хваталась за любую возможность
подработать. Брала вещи на реализацию и выходила на рынок торговать. Я
старалась для своего ребенка. А когда узнала, что он болен, была вынуждена еще
больше стараться.
– Чем болен?
– Я заметила, что в свои пять лет он плохо говорил.
Невропатолог порекомендовала мне обратиться к одесским специалистам. Они
поставили диагноз – эпиактивность, что означает, что у ребенка есть
предрасположенность к эпилепсии. Мы уже 2 года пьем таблетки. В эпилептическом
центре нам выписали гомеопатические препараты.
– Почему
гомеопатические? (спрашиваю, потому что в крупнейших странах мира – США и РФ –
гомеопатия считается лженаукой)
– Потому что нам нужно их долго пить. Нет дня, чтобы
он не пил таблетки.
– Вы и
сейчас на гомеопатии?
– Уже нет. Анализы показали, что спустя два года
состояние здоровья не улучшилось. К тому же у него появилась вегето-сосудистая
дистония и метеозависимость – от смены погоды его может тошнить и болеть
голова. Лечение безумно дорогое: капли 450 гривен, уколы – 750. Помимо этого,
необходимо давать седативные препараты, чтобы он ночью мог полноценно отдыхать.
Из-за того, что мы долгое время пили лекарства, это сказалось на поджелудочной,
потом на сердце и зрении – врач прописал очки.
– Какую
пенсию вы как переселенец получаете?
– 800 гривен.
– Вы
продолжаете жить в Благодатном?
– Нет, там мы жили около года, потом переехали в село
Петровка в студенческое общежитие. Я устроилась в техникум бухгалтером на
минимальную зарплату. Еще через год получила должность завхоза в Доброславском
сельском совете. Снимаем комнату в коммунальном доме. Сын ходит в местную школу
во второй класс.
– А отец
(первый муж Александры) ему не помогает?
– Нет. Когда все началось, он уехал в Москву.
– Какие у вас
отношения с нынешним мужем? Где он?
– Он приехал в Одессу, подрабатывает и живет на
поселке Котовского. Мы пытаемся сохранить отношения, потому что, я
считаю, разрушить легче, чем создать что-то новое.
– Кто,
по-вашему, уничтожил ваш дом? Кто в этой войне прав, а кто виноват?
– Вопрос невероятно для меня сложный. И дать
однозначный ответ вряд ли смогу. Но, как говорится, увиденному веришь больше,
нежели услышанному. А я видела чужих военных с полосатыми ленточками, с
оружием, как они стреляли куда-то среди бела дня, а люди, прижимаясь к стенам,
разбегались.
Как по мне, то человек, который жил спокойной
жизнью, ходил на работу, игрался с детьми, ругался с мужем – обычный человек –
не может все это понять сразу. К своему стыду я осознала, насколько была политически
неграмотной. Я знала, что Янукович президент, а Азаров – премьер, и все. Какие
процессы идут, страна куда идет – ничего не понимала. Да и график на работе не
позволял смотреть новости, а когда было время, я уделяла его семье.
Сегодня, сопоставив увиденное собственными глазами
там, на родине, и жизнь сегодняшнюю, чувствую, что понимание такое приходит. И
мнение мое такое: Луганск – это Украина. И если кто-то решил там захватить
власть и город, то государство обязано этого не допустить и бороться с этим.
Так делается везде в мире. Но без стрельбы, разрушений и переселений тут не
обойтись. Хотя все это очень и очень горько и страшно. А что творится там
сегодня – ни работы, ни медицины, ни магазинов, ничего – лучше всего
показывает, как было и как стало, где хорошо и где плохо.
– Все равно
не поверю, что вы никого конкретно не обвиняете.
– Винить хотелось раньше, когда еще раны были живые.
Но когда твой дом превратился в обломки, уже не углубляешься. В Украине
обвиняют ту сторону, там – Украину. Везде своя правда и свои виноватые. Но,
наверное, тем, что я уехала в Одессу, а не пересекла границу, я показала, где
мой дом.
– Удастся ли
вам вернуться на Родину? Хотите ли вообще возвращаться? У вас здесь жизнь
более-менее наладилась.
– Это больной вопрос для всех переселенцев. Здесь у
меня есть работа и больше ничего, а там – дом и 30 лет моей жизни. Сказать, что
я не хочу туда, – будет неправдой. Но пока что я боюсь.
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