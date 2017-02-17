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Шах королю: Кремль угрожает Лукашенко
17.02.2017 19:15
Ситуация с резким разворотом Беларуси в сторону Запада и череда эффективных шагов президента Лукашенко, направленных на освобождение от энергетической зависимости от России, вероятно, активировали механизм запуска гибридной войны против самого близкого российского союзника на постсоветском пространстве.
После того как
в Минске окончательно убедились в тщетности попыток наладить отношения с Кремлем
по вопросу разумной цены на углеводороды, закупаемые в России, Лукашенко принял
непростое, но вполне логичное решение о поиске альтернативных источников газа и
нефти.
И результат волевого
решения не заставил себя долго ждать – благо российский рынок «черного золота» не
единственный. В четверг, 16 февраля, стало известно, что Белоруссия начала закупать
нефть в Иране.
Так, государственная
«Белоруснефть» приобрела у иранской нефтяной компании NIOC 80 тыс. тонн нефти; загрузка
танкеров может начаться уже через неделю. Планируется, что иранская нефть будет
доставляться в Беларусь через порты Одессы или латвийского Вентспилса, а затем по
железной дороге.
Без сомнения –
таким способом Александр Лукашенко пытается надавить на Москву в преддверии предстоящих
нефтегазовых переговорах и продемонстрировал, что нашел альтернативу российским
поставкам.
Как же отреагировали
в Кремле на такой демарш Беларуси? Ответный ход последовал незамедлительно. Сегодня,
17 февраля в Минске начался «майдан» - так называемый «марш рассерженных белорусов».
Вполне естественно, что, разворачиваясь в сторону Запада, Лукашенко связал себе руки, позиционируя себя как демократ и отказываясь от тоталитарных методов борьбы с инакомыслием и оппозицией.
Предположу, что
этим положением не преминули воспользоваться кремлевские политтехнологи, выведя
на улицы столицы Беларуси тысячи людей под предлогом протеста против непопулярного
закона о борьбе с тунеядством, принятие которого инициировал президент. Фактически,
митинг превратился в акцию против руководства страны и лично президента Лукашенко.
Сегодня акция протеста
закончилась вполне мирно, но активисты во главе с оппозиционным лидером – экс-кандидатом
в президенты Беларуси Николаем Статкевичем уже анонсировали проведение повторного
митинга 25 февраля. Так что, сегодняшнюю акцию можно считать первым серьезным предупреждением
из Кремля в адрес Лукашенко. Вполне вероятно, что, если Александр Григорьевич не
пересмотрит свой вектор движения и не оставит попыток вырваться с орбиты влияния
России – последуют другие провокационные акции в духе «русской весны 2.0», направленные
на отстранение действующего президента от власти и постановке во главе страны лояльного
к политике Кремля лидера.
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