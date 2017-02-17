Шах королю: Кремль угрожает Лукашенко

Ситуация с резким разворотом Беларуси в сторону Запада и череда эффективных шагов президента Лукашенко, направленных на освобождение от энергетической зависимости от России, вероятно, активировали механизм запуска гибридной войны против самого близкого российского союзника на постсоветском пространстве.

После того как в Минске окончательно убедились в тщетности попыток наладить отношения с Кремлем по вопросу разумной цены на углеводороды, закупаемые в России, Лукашенко принял непростое, но вполне логичное решение о поиске альтернативных источников газа и нефти.

И результат волевого решения не заставил себя долго ждать – благо российский рынок «черного золота» не единственный. В четверг, 16 февраля, стало известно, что Белоруссия начала закупать нефть в Иране.

Так, государственная «Белоруснефть» приобрела у иранской нефтяной компании NIOC 80 тыс. тонн нефти; загрузка танкеров может начаться уже через неделю. Планируется, что иранская нефть будет доставляться в Беларусь через порты Одессы или латвийского Вентспилса, а затем по железной дороге.

Без сомнения – таким способом Александр Лукашенко пытается надавить на Москву в преддверии предстоящих нефтегазовых переговорах и продемонстрировал, что нашел альтернативу российским поставкам.

Как же отреагировали в Кремле на такой демарш Беларуси? Ответный ход последовал незамедлительно. Сегодня, 17 февраля в Минске начался «майдан» - так называемый «марш рассерженных белорусов».

Вполне естественно, что, разворачиваясь в сторону Запада, Лукашенко связал себе руки, позиционируя себя как демократ и отказываясь от тоталитарных методов борьбы с инакомыслием и оппозицией.

Предположу, что этим положением не преминули воспользоваться кремлевские политтехнологи, выведя на улицы столицы Беларуси тысячи людей под предлогом протеста против непопулярного закона о борьбе с тунеядством, принятие которого инициировал президент. Фактически, митинг превратился в акцию против руководства страны и лично президента Лукашенко.

Сегодня акция протеста закончилась вполне мирно, но активисты во главе с оппозиционным лидером – экс-кандидатом в президенты Беларуси Николаем Статкевичем уже анонсировали проведение повторного митинга 25 февраля. Так что, сегодняшнюю акцию можно считать первым серьезным предупреждением из Кремля в адрес Лукашенко. Вполне вероятно, что, если Александр Григорьевич не пересмотрит свой вектор движения и не оставит попыток вырваться с орбиты влияния России – последуют другие провокационные акции в духе «русской весны 2.0», направленные на отстранение действующего президента от власти и постановке во главе страны лояльного к политике Кремля лидера.