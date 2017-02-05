"Украинские наркоторговцы" Поделиться:



Недавно стало известно про очередную схему вербовки украинцев российскими спецслужбами, которая предполагает вовлечение наших сограждан в неркобизнес с последующим взятием под стражу, шантажом и вовлечением в сотрудничество.



По данным украинского МИДа, только в январе текущего года в РФ появилось 31 дело «украинских наркоторговцев».



Схема следующая. Путем публикации в Интернете и простой расклейки уличной рекламы, распространяются объявления о высокооплачиваемой работе в ближнем зарубежье. Также, рекрутинг производят и некоторые фирмы, предлагающие трудоустроить соискателей в России. Как правило, предлагается выгодная работа экспедитором или курьером.



После прибытия в Москву, у человека отбирают паспорт, дают небольшую сумму денег и отправляют, например, в Волгоград, Ростов-на-Дону или куда-нибудь еще. После прибытия в конечный пункт маршрута, прямо на выходе из поезда его арестовывают, а в багаже обнаруживают наркотические препараты. В ходе следствия человека запугивают и всячески склоняют к сотрудничеству. После такой вербовки очень часто «наркоторговец» оказывается в качестве боевика на Донбассе или в Сирии.



По статистике, в 2015 году в Росси было задержано около 100 украинцев по обвинению в распространении наркотических и психотропных средств, в 2016 – 260 человек, а за первый месяц текущего года уже более 30. И это только официальные цифры.



Все это активно освещается российской пропагандой чтобы создать картинку, в которой «украинцы травят россиян».



Такая реклама была по всей Украине, в частности, в Киеве было много объявлений в метро. Там не указывалась никакая фирма, а только телефоны, которые сегодня есть, завтра нет. Месяц назад была арестована группа из трех человек, которая занималась такой вербовкой. Один из них гражданин Молдовы. Сейчас они находятся в СИЗО в Днепре, следствие продолжается. Судя по всему, это не единственная группа, но, вероятно, основная. Одна из родственниц, которая посещала своего задержанного сына в России, сообщила сотрудникам украинского МИДа, что самый большой приток украинцев завершился. Поступления есть, но основной поток сошел на нет.



Так что, если вы вдруг увидите объявление с предложением высокооплачиваемой (доходной, престижной и пр.) роботы в России или ближнем зарубежье, знайте, ловушка расставлена, и только за вами решение – пополнить ряды осужденных «украинских наркокурьеров» или, прияв во внимание предупреждение, отказаться от авантюры с известным финалом.



Если же подобное уже произошло с Вами, не колеблясь обращайтесь в органы СБУ. Гражданам, которые под давлением дали согласие на сотрудничество с иностранным государством, однако никаких преступных действий не предприняли и своевременно сообщили об инциденте в государственные органы Украины, гарантируется освобождение от уголовной ответственности. В СБУ работает контакт-центр, куда можно обращаться по номеру: 0-800-501-482 или отправить сообщение на электронную почту callcenter@ssu.gov.ua.

Недавно стало известно про очередную схему вербовки украинцев российскими спецслужбами, которая предполагает вовлечение наших сограждан в неркобизнес с последующим взятием под стражу, шантажом и вовлечением в сотрудничество.По данным украинского МИДа, только в январе текущего года в РФ появилось 31 дело «украинских наркоторговцев».Схема следующая. Путем публикации в Интернете и простой расклейки уличной рекламы, распространяются объявления о высокооплачиваемой работе в ближнем зарубежье. Также, рекрутинг производят и некоторые фирмы, предлагающие трудоустроить соискателей в России. Как правило, предлагается выгодная работа экспедитором или курьером.После прибытия в Москву, у человека отбирают паспорт, дают небольшую сумму денег и отправляют, например, в Волгоград, Ростов-на-Дону или куда-нибудь еще. После прибытия в конечный пункт маршрута, прямо на выходе из поезда его арестовывают, а в багаже обнаруживают наркотические препараты. В ходе следствия человека запугивают и всячески склоняют к сотрудничеству. После такой вербовки очень часто «наркоторговец» оказывается в качестве боевика на Донбассе или в Сирии.По статистике, в 2015 году в Росси было задержано около 100 украинцев по обвинению в распространении наркотических и психотропных средств, в 2016 – 260 человек, а за первый месяц текущего года уже более 30. И это только официальные цифры.Все это активно освещается российской пропагандой чтобы создать картинку, в которой «украинцы травят россиян».Такая реклама была по всей Украине, в частности, в Киеве было много объявлений в метро. Там не указывалась никакая фирма, а только телефоны, которые сегодня есть, завтра нет. Месяц назад была арестована группа из трех человек, которая занималась такой вербовкой. Один из них гражданин Молдовы. Сейчас они находятся в СИЗО в Днепре, следствие продолжается. Судя по всему, это не единственная группа, но, вероятно, основная. Одна из родственниц, которая посещала своего задержанного сына в России, сообщила сотрудникам украинского МИДа, что самый большой приток украинцев завершился. Поступления есть, но основной поток сошел на нет.Так что, если вы вдруг увидите объявление с предложением высокооплачиваемой (доходной, престижной и пр.) роботы в России или ближнем зарубежье, знайте, ловушка расставлена, и только за вами решение – пополнить ряды осужденных «украинских наркокурьеров» или, прияв во внимание предупреждение, отказаться от авантюры с известным финалом.Если же подобное уже произошло с Вами, не колеблясь обращайтесь в органы СБУ. Гражданам, которые под давлением дали согласие на сотрудничество с иностранным государством, однако никаких преступных действий не предприняли и своевременно сообщили об инциденте в государственные органы Украины, гарантируется освобождение от уголовной ответственности. В СБУ работает контакт-центр, куда можно обращаться по номеру: 0-800-501-482 или отправить сообщение на электронную почту callcenter@ssu.gov.ua. теги: Россия, наркоторговля, наркотрафик, работа курьером и экспедитором, пропаганда Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя