|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
"Украинские наркоторговцы"
05.02.2017 21:29
Недавно стало известно про очередную схему вербовки украинцев российскими спецслужбами, которая предполагает вовлечение наших сограждан в неркобизнес с последующим взятием под стражу, шантажом и вовлечением в сотрудничество.
По данным украинского МИДа, только в январе текущего года в РФ появилось 31 дело «украинских наркоторговцев».
Схема следующая. Путем публикации в Интернете и простой расклейки уличной рекламы, распространяются объявления о высокооплачиваемой работе в ближнем зарубежье. Также, рекрутинг производят и некоторые фирмы, предлагающие трудоустроить соискателей в России. Как правило, предлагается выгодная работа экспедитором или курьером.
После прибытия в Москву, у человека отбирают паспорт, дают небольшую сумму денег и отправляют, например, в Волгоград, Ростов-на-Дону или куда-нибудь еще. После прибытия в конечный пункт маршрута, прямо на выходе из поезда его арестовывают, а в багаже обнаруживают наркотические препараты. В ходе следствия человека запугивают и всячески склоняют к сотрудничеству. После такой вербовки очень часто «наркоторговец» оказывается в качестве боевика на Донбассе или в Сирии.
По статистике, в 2015 году в Росси было задержано около 100 украинцев по обвинению в распространении наркотических и психотропных средств, в 2016 – 260 человек, а за первый месяц текущего года уже более 30. И это только официальные цифры.
Все это активно освещается российской пропагандой чтобы создать картинку, в которой «украинцы травят россиян».
Такая реклама была по всей Украине, в частности, в Киеве было много объявлений в метро. Там не указывалась никакая фирма, а только телефоны, которые сегодня есть, завтра нет. Месяц назад была арестована группа из трех человек, которая занималась такой вербовкой. Один из них гражданин Молдовы. Сейчас они находятся в СИЗО в Днепре, следствие продолжается. Судя по всему, это не единственная группа, но, вероятно, основная. Одна из родственниц, которая посещала своего задержанного сына в России, сообщила сотрудникам украинского МИДа, что самый большой приток украинцев завершился. Поступления есть, но основной поток сошел на нет.
Так что, если вы вдруг увидите объявление с предложением высокооплачиваемой (доходной, престижной и пр.) роботы в России или ближнем зарубежье, знайте, ловушка расставлена, и только за вами решение – пополнить ряды осужденных «украинских наркокурьеров» или, прияв во внимание предупреждение, отказаться от авантюры с известным финалом.
Если же подобное уже произошло с Вами, не колеблясь обращайтесь в органы СБУ. Гражданам, которые под давлением дали согласие на сотрудничество с иностранным государством, однако никаких преступных действий не предприняли и своевременно сообщили об инциденте в государственные органы Украины, гарантируется освобождение от уголовной ответственности. В СБУ работает контакт-центр, куда можно обращаться по номеру: 0-800-501-482 или отправить сообщение на электронную почту callcenter@ssu.gov.ua.
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.