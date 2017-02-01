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Череда загадочных смертей
01.02.2017 20:37
Судя по последним данным,
зачистки в среде главарей и отцов-основателей террористических «республик»
мертворожденной «Новороссии» не прекращаются.
Очередной жертвой «падежа»
при загадочных обстоятельствах стал первый предводитель самопровозглашенной
«ЛНР» – Валерий Болотов.
По словам вдовы экс-главаря,
её супруг встретился с двумя мужчинами в кафе «Красная машина» в здании
Ледового дворца ЦСКА, после чего ему стало плохо и уже дома, не приходя в
сознание он умер. Последнее, о чем успел пожалеть Болотов – зачем он выпил этот
кофе… Ранее появлялась информация о его нелицеприятных отзывах в адрес
нынешнего главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого.
Проведем небольшую
ретроспективу зачисток на Донбассе, к которым небезосновательно приписывают
«руку Кремля» и связывают с деятельностью российских марионеточных режимов на
Донбассе.
1 января 2015 года в районе
Лутугино в Луганской области кортеж командира диверсионной группы быстрого
реагирования Александра Беднова («Бэтмена») был расстрелян из БМП,
гранатометов, стрелкового оружия и реактивных пехотных огнеметов «Шмель».
Шансов выжить в этой «мясорубке» у Беднова не было.
Не смотря на официальную
версию «генпрокуратуры ЛНР» о гибели боевика в ходе попытки его задержания в
связи с уголовным делом, открытым против него, бывшие «сослуживцы» покойного
уверенно заявляли, что с «непослушным» Бедновым расправились спецслужбы РФ.
Следующим в череде смертей
при сомнительных обстоятельствах стал самоназначенный «мэр» Первомайска
известный полевой командир Евгений Ищенко, который был расстрелян возле своего
автомобиля 23 января 2015 года.
В среде «ополченцев» смерть Ищенко связывают с конфликтом между «казаками» Козицына и группировкой Ефремова-Плотницкого, возникшим из-за дележа гуманитарных грузов, доставляемых из России.
Главарь «механизированной
бригады «Призрак» Алексей Мозговой погиб 23 мая 2015 года – джип Мозгового
подорвался на мине, после чего был расстрелян из стрелкового оружия.
Эксперты приписывают
заказное преступление главарю «ЛНР» Игорю Плотницкому либо российским
спецслужбам.
Командир «6-го казачьего полка» Павел Дремов был ликвидирован 12 декабря 2015 года. «Отжатый» LandRover боевика взорвали с помощью взрывчатки на трассе между Первомайском и Стахановым.
Гибель «казака» небезосновательно связывают с острыми
противоречиями, возникшими между неконтролируемыми казачьими предводителями и
их российскими кураторами.
Глава террористической
организации «Оплот» Евгений Жилин 19 сентября 2016 года убит
профессиональным киллером в подмосковном ресторане «Ветерок». Убийство Жилина
приоритетно связывают с бизнесом террориста. Однако, эксперты не исключают
также и «команду из Кремля».
Экс-глава «Совета
министров» так называемой «ЛНР» Геннадий Цыплаков после длительных пыток был
убит 24 сентября 2016 года.
Главарь террористической
«ЛНР» Игорь Плотницкий обвинил его в попытке переворота и бросил «на подвал»,
где Цыплаков якобы повесился.
16 октября в Донецке при туманных обстоятельствах был убит один из полевых командиров «ДНР» – Арсений Павлов («Моторола»). Исходя из смс-переписки жены «Мотороллы», охрана с дома, где проживала супружеская пара, была снята накануне подрыва лифтовой кабины без внятного объяснения причины. Как видно, это обстоятельство не зря волновало жену боевика.
27 декабря в
самопровозглашенной «ЛНР» умер один из организаторов «референдума» по созданию
«республики» – так называемый «министр» сельского хозяйства и продовольствия и
Сергей Литвин ("Клим"). По официальной версии, покойный в расцвете
лет якобы скончался от сердечного приступа. Однако, в окружении Литвина не все
верят в эту причину.
Что-то подсказывает, что
все эти «туманные обстоятельства» сильно отдают запахом методов НКВД-КГБ, а странная кончина Болотова – только очередной эпизод в длинной продолжающейся цепочке
загадочных смертей главарей несостоявшейся «новороссии».
теги: ДНР, ЛНР, зачистки, главари террористов, загадочные смерти
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