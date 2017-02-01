Череда загадочных смертей

Судя по последним данным, зачистки в среде главарей и отцов-основателей террористических «республик» мертворожденной «Новороссии» не прекращаются.

Очередной жертвой «падежа» при загадочных обстоятельствах стал первый предводитель самопровозглашенной «ЛНР» – Валерий Болотов.

По словам вдовы экс-главаря, её супруг встретился с двумя мужчинами в кафе «Красная машина» в здании Ледового дворца ЦСКА, после чего ему стало плохо и уже дома, не приходя в сознание он умер. Последнее, о чем успел пожалеть Болотов – зачем он выпил этот кофе… Ранее появлялась информация о его нелицеприятных отзывах в адрес нынешнего главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого.

Проведем небольшую ретроспективу зачисток на Донбассе, к которым небезосновательно приписывают «руку Кремля» и связывают с деятельностью российских марионеточных режимов на Донбассе.

1 января 2015 года в районе Лутугино в Луганской области кортеж командира диверсионной группы быстрого реагирования Александра Беднова («Бэтмена») был расстрелян из БМП, гранатометов, стрелкового оружия и реактивных пехотных огнеметов «Шмель». Шансов выжить в этой «мясорубке» у Беднова не было.

Не смотря на официальную версию «генпрокуратуры ЛНР» о гибели боевика в ходе попытки его задержания в связи с уголовным делом, открытым против него, бывшие «сослуживцы» покойного уверенно заявляли, что с «непослушным» Бедновым расправились спецслужбы РФ.

Следующим в череде смертей при сомнительных обстоятельствах стал самоназначенный «мэр» Первомайска известный полевой командир Евгений Ищенко, который был расстрелян возле своего автомобиля 23 января 2015 года.

В среде «ополченцев» смерть Ищенко связывают с конфликтом между «казаками» Козицына и группировкой Ефремова-Плотницкого, возникшим из-за дележа гуманитарных грузов, доставляемых из России.

Главарь «механизированной бригады «Призрак» Алексей Мозговой погиб 23 мая 2015 года – джип Мозгового подорвался на мине, после чего был расстрелян из стрелкового оружия.

Эксперты приписывают заказное преступление главарю «ЛНР» Игорю Плотницкому либо российским спецслужбам.

Командир «6-го казачьего полка» Павел Дремов был ликвидирован 12 декабря 2015 года. «Отжатый» LandRover боевика взорвали с помощью взрывчатки на трассе между Первомайском и Стахановым.

Гибель «казака» небезосновательно связывают с острыми противоречиями, возникшими между неконтролируемыми казачьими предводителями и их российскими кураторами.

Глава террористической организации «Оплот» Евгений Жилин 19 сентября 2016 года убит профессиональным киллером в подмосковном ресторане «Ветерок». Убийство Жилина приоритетно связывают с бизнесом террориста. Однако, эксперты не исключают также и «команду из Кремля».

Экс-глава «Совета министров» так называемой «ЛНР» Геннадий Цыплаков после длительных пыток был убит 24 сентября 2016 года.

Главарь террористической «ЛНР» Игорь Плотницкий обвинил его в попытке переворота и бросил «на подвал», где Цыплаков якобы повесился.

16 октября в Донецке при туманных обстоятельствах был убит один из полевых командиров «ДНР» – Арсений Павлов («Моторола»). Исходя из смс-переписки жены «Мотороллы», охрана с дома, где проживала супружеская пара, была снята накануне подрыва лифтовой кабины без внятного объяснения причины. Как видно, это обстоятельство не зря волновало жену боевика.

27 декабря в самопровозглашенной «ЛНР» умер один из организаторов «референдума» по созданию «республики» – так называемый «министр» сельского хозяйства и продовольствия и Сергей Литвин ("Клим"). По официальной версии, покойный в расцвете лет якобы скончался от сердечного приступа. Однако, в окружении Литвина не все верят в эту причину.

Что-то подсказывает, что все эти «туманные обстоятельства» сильно отдают запахом методов НКВД-КГБ, а странная кончина Болотова – только очередной эпизод в длинной продолжающейся цепочке загадочных смертей главарей несостоявшейся «новороссии».



