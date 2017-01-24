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По-братски: в "ЛНР" жестко ограничили ввоз товара из "ДНР"
24.01.2017 14:35
Не успели
улечься эмоции после того как предводитель «ДНР» Александр Захарченко во время
своего визита в оккупированный Крым окончательно отмежевался от идеи-фикс о
создании «Новороссии» в составе двух непризнанных псевдореспублик, как сеть
взбудоражила новость о действиях «властей «ЛНР», которые существенно ограничили
нормы ввоза/вывоза товаров народного потребления, а также полностью блокировали
вывоз транспортных средств в братскую им «ДНР».
Окружение Игоря
Плотницкого из состава «совета министров ЛНР» запретило жителям подконтрольной
им территории беспошлинно вывозить, минуя пункты таможенного контроля, в т.н. «ДНР»
вышеперечисленные товары. При этом суровые ограничения были наложены на
количество продуктов и товаров, которые можно провозить через «границу» без
уплаты мзды «таможенникам».
Кроме того, согласно
постановлению так называемого «совета министров ЛНР», утверждены следующие нормы
ввоза в «ЛНР» продуктов питания через «границу» со стороны «ДНР».
Отныне, без
уплаты "пошлины" из Алчевска в Горловку в сутки можно будет провезти
не более 3 кг мяса, 3 л молока, 5 л растительного масла, 1 л крепких напитков,
2 л вина и 5 л пива. Алкоголь и сигареты при этом разрешается провозить лишь
лицам, достигшим 21 года.
Из Дебальцево
в Алчевск можно провозить не больше 1 литра водки. Из Красного Луча в Снежное
— не больше 3 кг мяса.
Сложившаяся ситуация, вероятно, является следствием аналогичных шагов со стороны «ДНР», которая с февраля текущего года планирует значительно ограничить ввоз товаров народного потребления на подконтрольную себе территорию.
Как стало
известно, 4 января Захарченко подписал
"указ" "Об ограничении ввоза продуктов питания и предметов
первой необходимости через таможенные посты на территорию Донецкой Народной
Республики" таким образом, снизив с 1 февраля 2017 года норму ввозимых
товаров с 75 до 50 кг на человека, а с июня – до 35 кг. И все это,
исключительно, для блага "соотечественников". В частности, глава
непризнанной «республики» решил таким образом защитить "отечественного
производителя".
Таким образом, ужесточение таможенных правил на «границе» между т.н. «ДНР» и «ЛНР» в очередной раз подтвердило факт того, что организованные преступные группировки никогда не объединяются в одну банду, и утопичный проект «Новороссия» - не исключение.
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