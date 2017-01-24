По-братски: в "ЛНР" жестко ограничили ввоз товара из "ДНР"

Не успели улечься эмоции после того как предводитель «ДНР» Александр Захарченко во время своего визита в оккупированный Крым окончательно отмежевался от идеи-фикс о создании «Новороссии» в составе двух непризнанных псевдореспублик, как сеть взбудоражила новость о действиях «властей «ЛНР», которые существенно ограничили нормы ввоза/вывоза товаров народного потребления, а также полностью блокировали вывоз транспортных средств в братскую им «ДНР».

Окружение Игоря Плотницкого из состава «совета министров ЛНР» запретило жителям подконтрольной им территории беспошлинно вывозить, минуя пункты таможенного контроля, в т.н. «ДНР» вышеперечисленные товары. При этом суровые ограничения были наложены на количество продуктов и товаров, которые можно провозить через «границу» без уплаты мзды «таможенникам».

Кроме того, согласно постановлению так называемого «совета министров ЛНР», утверждены следующие нормы ввоза в «ЛНР» продуктов питания через «границу» со стороны «ДНР».

Отныне, без уплаты "пошлины" из Алчевска в Горловку в сутки можно будет провезти не более 3 кг мяса, 3 л молока, 5 л растительного масла, 1 л крепких напитков, 2 л вина и 5 л пива. Алкоголь и сигареты при этом разрешается провозить лишь лицам, достигшим 21 года.

Из Дебальцево в Алчевск можно провозить не больше 1 литра водки. Из Красного Луча в Снежное — не больше 3 кг мяса.

Сложившаяся ситуация, вероятно, является следствием аналогичных шагов со стороны «ДНР», которая с февраля текущего года планирует значительно ограничить ввоз товаров народного потребления на подконтрольную себе территорию.

Как стало известно, 4 января Захарченко подписал "указ" "Об ограничении ввоза продуктов питания и предметов первой необходимости через таможенные посты на территорию Донецкой Народной Республики" таким образом, снизив с 1 февраля 2017 года норму ввозимых товаров с 75 до 50 кг на человека, а с июня – до 35 кг. И все это, исключительно, для блага "соотечественников". В частности, глава непризнанной «республики» решил таким образом защитить "отечественного производителя".

Таким образом, ужесточение таможенных правил на «границе» между т.н. «ДНР» и «ЛНР» в очередной раз подтвердило факт того, что организованные преступные группировки никогда не объединяются в одну банду, и утопичный проект «Новороссия» - не исключение.