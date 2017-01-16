Тысяча дней войны. Олигархи пытаются навязать Украине Брестский мир

Сегодня мы стали свидетелями попытки навязывания украинскому социуму дилеммы выбора между "плохим миром и хорошей войной", из которого, естественно, каждый разумный человек, не отягощенный суицидальными склонностями, должен выбрать первое. Но! Что предлагается нам этим выбором под видом "болезненного компромисса" для прекращения кровопролития на Донбассе?

Украинский олигарх и долларовый миллиардер, один из самых богатых людей Украины Виктор Пинчук предлагает свой план выхода из сложившейся ситуации, который иначе как капитуляцией перед лицом агрессора назвать нельзя.

Если кратко, то на "алтарь" мира Пинчуком предлагается принести следующие "жертвы". Согласно его видения, украинцы должны отказаться от перспектив возврата аннексированного Крыма в состав Украины, отказаться от евроинтеграционного и североатлантического курса, способствовать снятию международных санкций, введенных против России за её агрессивное поведение на международной арене, и не препятствовать проведению "выборов" на оккупированной территории Донбасса без передачи Украине контроля над государственной границей с РФ.

При этом, рассуждаяо "мирном объединении" и плате за мир, олигарх цинично предлагает отдать приоритет в принятии решения "тем, кто воюют на Донбассе или посылают туда своих сыновей", что только углубит раскол в обществе.

А как же, память о тысячах погибших украинских воинах, отдавших самое дорогое для защиты своего Отечества, встав на пути внешнего агрессора? Под давлением Москвы провести абсолютную амнистию и смиренно привести в Верховную Раду Захарченков, Плотницких, "гиви"… и прочих убийц, палачей, садистов известных тем, что лично пытали и убивали пленных украинских солдат и патриотов? Как к этому должны отнестись вдовы и сироты тех, кто был замучен и умерщвлен самыми негуманными (если вообще уместно это определение в данном контексте) способами убийства "на подвалах" Донецка и Луганска?

Другими словами (перейдя на медицинскую терминологию), по мнению олигарха, Украина должна отказаться от помощи международного консилиума, смириться с перспективой негативного исхода смертельного заболевания, искусственно занесенного в организм извне, отказаться от интенсивной терапии лечения расползающейся раковой опухоли "русского мира", и, положившись на волю Божественного провидения, в роли которого выступает хозяин Кремля, признать непростительной ошибкой попытку борьбы за выздоровление, жизнь и дальнейшее развитие организма страны в целом.

В мирном плане урегулирования военного противостояния по Пинчуку не хватает, разве что, репараций, которые должна будет выплатить Украина России, не смотря на всю абсурдность ситуации, однако, это явно просматривается между строк.

В желании навязать Украине Брестский мир под видом "компромисса" Пинчук не одинок. Ему вторит другой украинский олигарх – кум Владимира Путина Виктор Медведчук, рассуждая о "тупиковости силового сценария" разрешения конфликта и призывая к диалогу для достижения мира.

"Неужели понадобятся еще тысячи жертв, чтобы понять простую истину: чтобы достичь мира, нужен диалог, чтобы сохранить территориальную целостность Украины, нужен компромисс, чтобы "сшить" страну, нужно отказаться от дискриминации и продемонстрировать Донецку и Луганску, что мы дорожим жителями Донбасса, а не только его территорией", – пишет в своем блоге на страницах "Корреспондента" украинский олигарх. В общем, опять надо "услышать Донбасс" и сесть за стол переговоров с теми, кто развязал кровопролитие, выдавая его за гражданскую войну и внутренние противоречия в обществе.

Олигархический "компромиссный" план я не случайно назвал Брестским миром. Слишком много у них общего.

Именно по такому сценарию, без малого сто лет назад, большевики, возглавляемые Владимиром Ульяновым, после осуществленного ими на деньги германских "инвесторов" государственного переворота, подписали позорный кабальный договор, прикрываясь заботой о спасении государства и используя клише про "плохой мир и хорошую войну", потворствуя тем самым противнику в реализации одного из методов ведения "гибридной войны".

Следует остановиться и на последствиях такого "примирения" для некоторых других стран постсоветского пространства.

Если России удастся вернуть смиренную и униженную Украину на орбиту своего влияния, а именно это (хотя и завуалировано) предполагает "болезненный компромисс" в долговременной перспективе, следующими целями геополитической игры станут Молдова и Грузия, которые будут принуждаться на горьком примере "бунтарки" признать независимость территорий, находящихся де-факто под российским протекторатом. В немалой степени будущее Украины в этом аспекте повлияет и на судьбу Беларуси, справедливо опасающейся растущих геополитических аппетитов северного соседа и от того все сильнее и сильнее разворачивающейся на Запад.