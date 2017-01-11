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Ассиметричный ответ "ДНР" на действия Украины
11.01.2017 23:36
В ответ на развернутую украинскими патриотами борьбу с
контрабандой на оккупированные территории ОРДЛО (фактически – экономическую
блокаду), предводитель "Донецкой республики" решил законодательно
ограничить нормы ввоза товаров на временно подконтрольную ему территорию.
Стало известно, что якобы для защиты Захарченко
подписал "указ" "Об ограничении ввоза продуктов питания и
предметов первой необходимости через таможенные посты на территорию
Донецкой Народной Республики" таким образом, снизив с 1 февраля 2017 года
норму ввозимых товаров с 75 до 50 кг на человека, а с июня – до 35 кг. И все
это, исключительно, для блага "соотечественников". В частности,
Захарченко решил таким образом защитить "отечественного
производителя".
На фоне заметно обмелевшего ручейка гуманитарки из
России такой ход выглядит нелогичным и даже странным. Получается как в
поговорке: - "назло кондуктору куплю билет и пойду пешком".
В общем, запасаемся попкорном и ждем, когда начнут в
"ДНР" начнут импортозамещением заниматься и по примеру России
продукты питания тракторами в землю закатывать.
теги: ДНР, Захарченко, указ, ограничение на ввоз продуков
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