Ассиметричный ответ "ДНР" на действия Украины

В ответ на развернутую украинскими патриотами борьбу с контрабандой на оккупированные территории ОРДЛО (фактически – экономическую блокаду), предводитель "Донецкой республики" решил законодательно ограничить нормы ввоза товаров на временно подконтрольную ему территорию.

Стало известно, что якобы для защиты Захарченко подписал "указ" "Об ограничении ввоза продуктов питания и предметов первой необходимости через таможенные посты на территорию Донецкой Народной Республики" таким образом, снизив с 1 февраля 2017 года норму ввозимых товаров с 75 до 50 кг на человека, а с июня – до 35 кг. И все это, исключительно, для блага "соотечественников". В частности, Захарченко решил таким образом защитить "отечественного производителя".

На фоне заметно обмелевшего ручейка гуманитарки из России такой ход выглядит нелогичным и даже странным. Получается как в поговорке: - "назло кондуктору куплю билет и пойду пешком".

В общем, запасаемся попкорном и ждем, когда начнут в "ДНР" начнут импортозамещением заниматься и по примеру России продукты питания тракторами в землю закатывать.