Почему президенты начали говорить про IT-образование Ускоренное развитие технологий создало удивительный прецедент в отечественной системе образования. Впервые в школьной программе «появился» предмет, по которому современный ребенок может рассказать учителю больше, чем получить для себя на занятии. Этот предмет – «информатика». В прогрессивном мире он и есть драйвер развития и перемен. В то время как у нас увеличивается пропасть между тем, что дает школа по IT и тем, что требуется за ее стенами. Строго говоря, доступ к цифровым гаджетам, компьютеру и интернету имеют далеко не все украинские дети. Также как есть и очень талантливые учителя «информатики», благодаря которым ученики получают шанс на успех в профессиях будущего. Но тем не менее наши школы сегодня не дают навыки цифровой грамотности, необходимые для современного мира. Последние несколько лет президенты и премьер-министры развитых цифровых государств говорят и принимают решения о внедрении в школьное образование программирования как необходимой базовой компетенции. На это выделяют целевой бюджет, привлекаются инвестиции и гранты. Например, Обама в 2016 году выступил с инициативой резко расширить доступ детей к урокам информатики. На национальном уровне была введена инициатива «Информатика для всех». А в январе этого года премьер-министр Великобритании заявила о старте национальной программы «Современная индустриальная стратегия», которая вторым пунктом предусматривает построение новой системы технического образования на базе системы STEM (science, technology, engineering and maths). Даже правительство Сингапура приняло новую национальную образовательную программу SkillsFuture . Ее цель – создать условия, чтобы человек стреми л ся к обучению на протяжении всей жизни и не только из- за возможных новых профессиональных требований. Стоит ли после этого говорить о блаженной тишине, которая висит в этом направленииу нас в стране? При общеизвестной аксиоме, что сильная экономика начинается с качественного школьного образования. Высказывания отдельных экспертов и авторитетных преподавателе о необходимости срочного масштабирования IT -образования все еще звучит как глас городского сумасшедшего. Надежду дает только упоминание направления «цифровой грамотности» в новой концепции реформы школ, представленной Министерством образования и науки. Но реформы у нас идут сложно. И есть существенная разница между понятиями «национальная программа» и «пункт в концепции реформы школы». Каждый год Всемирный экономический форум обозначает главную тему, с которой человечество столкнется в ближайшем будущем. На повестке остается Четвертая промышленная революция, но уже в контексте развития человеческого потенциала и формировании новых подходов к образованию. Техническая грамотность становится обязательной во всех сферах трудовой деятельности, а программирование – базовым навыком, таким же как чтение, письмо или арифметика. В одном из докладов ВЭФ этого года говорится, что технологии стали языком, которым человеку нужно овладеть с раннего возраста, если он хочет процветать в современных условиях труда и в современном обществе. Учителя и инвестиции в образование – вот две ключевых составляющих успеха, с которыми надо работать, считают эксперты ВЭФ. Многие преподаватели сегодня сами не получают достаточных возможностей для переквалификации или продолжения профессионального развития в ходе своей трудовой деятельности. Тем более у нас в стране. Именно это направление требует инвестиций. Подтверждение легко найти в опыте Сингапура и Финляндии, чьи системы образования считаются лучшими в мире. Свои реформы обе страны начали со значительного повышения значимости учительского труда, усиления требований к навыкам преподавателей и закрепляли это достойной зарплатой. Можно переписать школьную программу, но если не будет квалифицированных преподавателей и инфраструктуры – весь прогресс так и останется на бумаге. А это большая проблема не только для развития наших детей или реформы образования, это существенная преграда для роста IT-рынка и укрепления экономики Украины. Пока же остается ждать, что риторика мирового истеблишмента вовлечет и наш государственный аппарат. Валерий Омельченко, в рамках инициативы « IT -школьник»