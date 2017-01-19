Назустріч китайським партнерам

Життєвий шлях завершив останній з астронавтів, котрий побував на Місяці – американський астронавт Юджин Сернан.Доводилося чути, що ще в минулому столітті народився мешканець Землі, котрий відвідає Марс. Відомо, що марсіанським проектом займається NASA . Проте, невідомо про конкретні строки його реалізації – нам постійно анонсують подорож до червоної планети упродовж наступного двадцятиріччя. Тим часом, виникла пауза в інтенсивному освоєнні землянами космічного простору. І далеко не факт, що авторами наступної космічної Одиссеї будуть саме американці. Принаймні, дехто не декларує амбіційні плани, а неухильно рухається у напрямку світового лідерства за всіма ключовими параметрами. Так робить Китайська Народна Республіка. І її стратегія має набагато більше шансів забезпечити майбутнім китайським поколінням шлях до далеких зірок.

В ситуації, коли новопризначений американський Орел ближчим часом буде налагоджувати знайомство з російським Ведмедем, Україні варто не втрачати час на марні очікування. Інакше, соняшникова олія так і залишатиметься головним товаром українського експорту на довгі десятиріччя. З метою побудови кращого майбутнього завжди варто вчитися у мудріших. І тому ми з однодумцями особливо цінуємо кожну можливість змістовного спілкування з представниками великого китайського народу – нащадками безсмертного Конфуція.

Приємно, що цього разу урочистий прийом в китайському Посольстві з нагоди 25-ої річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною і КНР відвідали одразу два українських віце-прем’єри – Генадій Зубко та Степан Кубів. Це стало гарною підтримкою активності усіх громадських прихильників українсько-китайського партнерства та дозволило предметно обговорити деякі питання нашої співпраці безпосередньо під час заходу.

Посол КНР, пан Ду Вей відзначив важливість нещодавньої зустрічі Президента України Петра Порошенка з Г оловою КНР Сі Цзіньпіном у Давосі. Напередодні китайського нового року ця зустріч відкриває нові можливості для нашого зближення з Пекином. Ти більше, що лідери обох країн офіційно сповідують відданість ідеям відкриття глобальних ринків.

Але своє завдання наша громадська організація бачить передусім у налагодженні зв’язків з китайськими друзями в гуманітарних галузях культури, науки і спорту. Міжлюдські зв’язки мають превалювати в українсько-китайському діалозі попри усі геополітичні нюанси. Це – робота на перспективу. А усебічна підтримка двосторонньої підприємницької активності не ставиться ні ким під сумнів і зараз.

Тому, ближчими днями, разом з представниками китайського Посольства та української виконавчої влади, працюватимемо над втіленням в життя ідеї проведення в Китаї в першій декаді березня 2017 року масштабного Фестивалю української культури. В традиційні для нашої держави Шевченківські дні китайські друзі радо б вітали на своїй землі український «культурний десант». Вже зараз бачимо у його складі делегатів як академічного, так і сучасного українського мистецтва. Окремий інтерес для Китаю також мають майстри українських етнічних, зокрема, бойових мистецтв.

Звичайно, така акція потребуватиме відповідної фінансової підтримки. Спільно з китайськими друзями будемо шукати допомогу можливих партнерів та меценатів в Україні і КНР. Однак, віримо в успіх планованої акції, яка має стати щорічною подією у порядку денному нашої співпраці з Пекіном.

Ми завжди цінували те, що Китай радо запрошує до співпраці, але ніколи її не нав’язує. Такий підхід викликає лише повагу. Тому не маємо права марнувати жодної можливості для зближення. Кожен маленький крок назустріч між Україною і Китаєм робиться в інтересах нашого спільного майбутнього.