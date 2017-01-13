|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Фінальна пряма
13.01.2017 10:59
Маркери нового року – депопуляція, деіндустріалізація, тінізація економіки, соціальна депресія, ілюзія реформ. Для кого будувати Меморіал Героїв України, якщо упродовж наступних 10-15 років прогнозується виїзд з України у пошуках кращої долі закордоном близько 10 мільйонів наших співвітчизників?
Можлива зміна уряду навесні та проведення позачергових парламентських виборів у другій половині року не матимуть визначального значення в умовах стійких негативних тенденцій деградації українського проекту. Наші політики продовжують моніторити прогноз геополітичної погоди в надії на те, що наші проблеми вдасться вирішити чужими руками. На жаль, реальність виявляється ще більш жорсткою для українців, ніж можна було б очікувати. І якщо влада має індивідуальні рецепти виживання, для більшості українців депресія ризикує стати синонімом повсякденності на довгі десятиліття.
Від влади часто доводиться чути, що Україна зробила свій цивілізаційний вибір – підтвердила європейську ідентичність. Однак, неозброєним оком помітно, що наша держава закріплює за собою місце на глибокій периферії цього цивілізаційного простору. Програмоване економічне відставання від країн Європейського Союзу сягає, за різними оцінками, близько 50 років. І це – за умови, що нас «зачекають» у своєму розвитку. Але ж зрозуміло, що ніхто чекати не буде. Навпаки – з майбутньої «аграрної наддержави» висмоктується останній гуманітарний ресурс, який міг би стати запорукою прискореного розвитку.
Але провладні ідеологи продовжують перейматися проблемами світового устрою і, зокрема, грядущою кризою трансатлантичної солідарності. «Що таке Трамп. По суті, це фінал існуючого світопорядку. Я б сказав так, що існувала версальско-вашингтонська система… І ось на сьогоднішній день я можу сказати, що обрання Трампа - це фінал цієї системи», - говорить відомий вітчизняний політик-«демократ» Роман Безсмертний. Все це чудово. Але виникає резонне питання: яких таких успіхів досягла незалежна Україна в рамках згаданої системи і чим обернеться для нас її завершення? Проблеми, в які роками заганяла нашу країну місцева клептократія мають настільки «системний» характер, що переживуть падіння не однієї системи світопорядку. Чи варто нам перейматися занепадом системи, в якій ми і так пасемо задніх?
На фінішній прямій, коли ми втратили будь-які шанси подолати дистанцію, варто зупинитися. Якщо ми не можемо змінити правила змагань, нам варто чесно зійти з дистанції. Можливо, таким чином нам вдасться зберегти життя державі. І спробувати себе в інших перегонах. Обов’язково з якісно іншою владою.
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман гфс демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас донбасс доходы евроинтеграция евромайдан економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта УКРПОШТА управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.