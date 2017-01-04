|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Пляшка – остання зброя українського пролетаріату
04.01.2017 11:34
Для того, щоб влада могла спокійно за традицією відпочити на свята потрібно було відволікти увагу суспільства черговим скандалом. На щастя, ламати голову політтехнологам цього разу не прийшлося. Ініціативу несподівано проявив народний депутат Пашинський, який мужньо вирішив поспілкуватися з власним народом за допомогою пістолету «Глок-19». Делегат від народу був озброєний лише пляшкою. Розмова пройшла в культурній атмосфері і закінчилась, загалом, мирною нічиєю. Що і стало підсумковою подією минулого політичного року, яку вже третій день поспіль жваво обговорюють усі ЗМІ.
Тим часом, почали відкриватися «страшні таємниці». Наприклад, про те, що наші депутати та інші «небожителі» чи не поголовно озброєні. Прості громадяни, натомість, відчувають певний дефіцит засобів захисту. При цьому, постійне зростання акцизів явно спрямоване на те, щоб поступово остаточно роззброїти пересічних українців. Адже пляшка все ще залишається досить вагомим аргументом у суперечці. Чого не скажеш про платіжку за комунальні послуги – скільки нулів на ній не малюй, голова Пашинського удару не відчує.
Справу вирішили кваліфікувати як «хуліганство». Стосується це визначення лише згаданого інциденту, чи усієї політичної діяльності депутата Пашинського не уточнюється. Нам залишається лише озброюватися в рамках чинного законодавства. Адже від зустрічі зі слугами народу у темних провулках та лісових шляхах поки що не застрахований ніхто.
Є, водночас, і обнадійливі новини. При Міністерстві культури України створять спеціальну міжвідомчу комісію, яка буде займатися питаннями перепоховання видатних українців. Про це в Twitter повідомив прем'єр-міністр України Гройсман. «Прах Олександра Олеся, так само, як і сотень інших видатних українців, повинен бути похований на рідній землі за згодою його родичів», - додав Гройсман.
Ми неодноразово наголошували на необхідності створення в Україні пантеону Героїв, зокрема, на Аскольдовій могилі. Тому таку урядову ініціативу можемо лише вітати. Якщо, звичайно, новостворена комісія не поховає наші ініціативи за частоколом бюрократичної тяганини.
На початку року хочеться вірити у позитивний розвиток подій. Проте, невдовзі усе побачимо на власні очі. Будемо сподіватися, що принаймні на різдвяні свята новини про «подвиги» наших народних обранців хоч на декілька днів зникнуть з нашого життя.
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО Банк Банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп верховна рада Верховная Рада вибори Війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан економіка ЕС Євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин Образование Общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.