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Скверный город
28.12.2016 10:32
Мэр Киева Кличко настаивает на продолжении борьбы с малыми архитектурными формами в Киеве. На месте ларьков, по его мнению, должны располагаться скверы и парки. Места для будущих мест отдыха киевлян освобождаются в боях при участии неустановленных личностей. Постоянно растет уровень уличной преступности. В ожидании превращения в город скверов и парков, Киев трансформируется в скверное место с дефицитом парковочных мест и удручающей социальной атмосферой. Знает ли об этом мэр? Возможно, и догадывается. Только наши руководители не привыкли сдаваться и признавать свои ошибки. Тем более, если речь идет о короле ринга, привыкшем держать любой удар.
Столица, особенно в условиях экономического кризиса, остается местом притяжения для всего активного населения страны, которое не может реализовать себя на местах и заграницей. Киев уже многие годы не справляется с функцией «плавильного котла» и стремительно теряет свое лицо и былые культурные традиции. Конечно же, МАФы не являются лицом былого Киева. Но и уличные бои за их снос тем более не соответствуют имиджу столицы. Ломать, как говорится, не строить. А в городе, где открытие нового пешеходного перехода на Бессарабке преподносится, как событие года, с развитием тяжело.
В выборе между приоритетами большого и малого бизнеса у нас всегда проигрывают интересы малого. В условиях растущей безработицы, возможно, следовало дать людям возможность «подкопить жирок» и начать наводить железной рукой порядок, во время начала экономического роста? Жители Киева вряд ли выиграют от того, что в новых скверы имени Кличка станут местом традиционных встреч бомжей и асоциальных элементов. Или просто тех, кто будет не в состоянии приобрести билеты на широко анонсированный экспресс в Париж, призванный продемонстрировать нашу европейскую идентичность.
Постепенная деградация столицы будет продолжаться в условиях общей деградации власти временщиков. В нашей истории еще не было мэра, со столь высоким уровнем личного имиджа. В этой сфере, безусловно, работают профессионалы. Что же касается других зон ответственности столичного градоначальника – начинаются темные улицы киевских спальных гетто, вечные пробки на основных дорогах и грязные стены исторических кварталов.
Конечно, наша «элита», в основном, проживает не в Киеве, а близлежащих поселках. Однако, от превращения столицы в безликое многолюдное захолустье проиграют все. И не в МАФах главная проблема.
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