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Друзі і вороги України
23.12.2016 10:42
Час озирнутися довкола і ще раз оцінити наші здобутки на зовнішній арені. Хочеться переконатися у надійності підтримки України «широкою міжнародною коаліцією», щоб спокійно зустріти свята. Тим більше, депутати прийняли бюджет, а контактна група у Мінську відправилася на канікули до 16 січня 2017 року. Отже, треба і нам відпочити, адже «весь світ з нами» і турбуватись немає про що.
Кажуть, якщо отриманий результат не відповідає очікуванням, слід привести очікування у відповідність до реального стану речей. Щоб зберегти нерви і душевний спокій. Цією «роботою», на жаль, змушена займатися наша дипломатія.
Стверджують також, що зовнішня політика є лише продовженням політики внутрішньої. У підсумку ми і посідаємо сьогодні таке місце у світі, яке відповідає не реальному потенціалу України, а міфам та маренням схибленого розуму українських політиків останніх десятиріч. Методи, якими вдається постійно обманювати українського виборця не працюють на «зовнішньому ринку». Ні на Сході, ні на Заході в байки не вірять. А завжди важкий діалог з північним сусідом взагалі перейшов у відкритий збройний конфлікт.
На наших очах руйнується великий євроінтеграційний міф, що з самого початку базувався на хибних уявленнях про місце України в системі цінностей західноєвропейських держав. Псевдополітика постійних односторонніх поступок з нашого боку на користь «цивілізованого» світу призвела до фактичної здачі національних інтересів як економічних, так і політичних. Сьогодні у ролі регіональних лідерів стверджуються Польща і Румунія, реальний євроінтеграційний поступ демонструє скромна Молдова. Києву залишається лише мовчки спостерігати за цими подіями та рапортувати про виконання чергових «домашніх завдань» ЄС. При цьому, виконання на скромну «трієчку», якщо не сказати жорсткіше.
Справжнім випробуванням для нашої влади стане трансформація геополітичних пріоритетів США у руслі бачення новообраного американського президента. На тлі масової втечі американських ТНК з українського ринку навіть важко уявити, в яких питаннях Київ зможе знайти нові точки дотику з вашингтонськими прагматиками.
А мені особисто особливо прикро спостерігати за фактичною деградацією українсько-китайських відносин. Експерти бачать в них великий потенціал, який може бути змарнований через брак гнучкості вітчизняної зовнішньої політики.
Залишається запастися китайською мудрістю та терпінням і наполегливо формувати атмосферу для якісних змін у житті нашої держави. Визначальними для зовнішньополітичного успіху України є не кількість «друзів» або підступність «ворогів». Але адекватність нашої самооцінки та національних пріоритетів. А також розумна дипломатична гнучкість.
Світ постійно змінюється і дарує нам нові відкриття. Приміром, інтернетпортал Експрес повідомляє, що «згідно з теорією єгипетського фізика Ахмеда Фарага Алі з університету Бенха і його індійського колеги Саурья Дас, що працює в канадському університеті Летбриджа, є спосіб довести, що ніякого Великого вибуху не було. Таким чином, Всесвіт не має ні початку, ні кінця, оскільки існував вічно . »
Не варто очікувати, що завтра наші дипломати почнуть мислити і діяти у категоріях вічності. Проте планувати, принаймні, на декілька десятиріч вперед життєво необхідно.
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