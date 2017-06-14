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Гроші на інфраструктуру громадам
14.06.2017 18:10
Кабінет Міністрів України затвердив розподіл у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад постановою від 7 червня 2017 р. № 410 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад».
Відтак у 2017 році 366 об’єднаних територіальних громад отримають 1,5 млрд грн, які зможуть спрямувати у розвиток інфраструктури. Субвенція на інфраструктуру складається із 500 млн грн за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, та 1 млрд грн за рахунок спеціального фонду державного бюджету. Розподіл субвенції між місцевими бюджетами здійснюється з урахуванням двох показників - чисельності населення об'єднаних територіальних громад та площі їх території.
Надання субвенції сприятиме приросту або оновленню основних фондів комунальної форми власності сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад.
Водночас, удосконалено порядок та умови надання вказаної субвенції шляхом розширення напрямів її використання.
Основними напрямками спрямування субвенції для розвитку транспортної інфраструктури є:
нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць, доріг, мостів, переходів комунальної власності, що поліпшують доступність жителів до об’єктів та установ, у яких надаються адміністративні, соціальні та інші послуги;
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах);
закупівля транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних закладів, транспортних засобів спеціального призначення та комплектувальних виробів до них для комунальних підприємств, пожежної і спеціальної рятувальної техніки та пожежно-рятувального оснащення, спеціалізованих санітарних транспортних засобів для лікувальних закладів.
Крім цього, до видатків, які здійснюватимуться за рахунок коштів субвенції, належатиме:
розроблення проектної, містобудівної та планувальної документації;
підвищення якості надання адміністративних послуг, зокрема створення, модернізацію центрів надання адміністративних послуг та придбання обладнання і програмного забезпечення;
створення сучасних систем організації управління громадою — комунікаційних мереж, баз даних, систем оповіщення населення;
реконструкцію, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергоефективних технологій;
нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів водопостачання та водовідведення, об’єктів поводження з відходами та рекультивацію територій сміттєзвалищ тощо;
здійснення інших заходів щодо об’єктів комунальної форми власності, які є важливими для посилення спроможності територіальної громади, забезпечення належного рівня безпеки та цивільного захисту;
а також погашення в установленому законодавством порядку зареєстрованої органами Казначейства на початок бюджетного періоду бюджетної кредиторської заборгованості місцевих бюджетів, що виникла під час здійснення видатків місцевими бюджетами за рахунок коштів, отриманих з державного бюджету за програмою “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад”.
Для отримання висновку щодо відповідності поданих проектних заявок плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади, відповідні виконавчі комітети органів місцевого самоврядування повинні подати перелік проектів разом з проектними заявками Раді міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністраціям. Строк для надання таких висновків - п’ять робочих днів після їх подачі.
Перелік проектів з проектними заявками та висновками Ради міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрацій подаються виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад на погодження спеціально утвореній для їх розгляду Комісії при Мінрегіоні.
Протягом п’яти робочих днів, з дня надходження переліку проектів з проектними заявками, спеціальна Комісія погоджує його або надає зауваження щодо його доопрацювання та повторного подання на погодження.
Після погодження спеціально Комісією переліку проектів зазначений перелік затверджується відповідними міськими, селищними, сільськими радами та оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації або на офіційних веб-сайтах відповідних органів місцевого самоврядування.
Щомісяця до 25 числа Мінрегіон подає Мінфіну інформацію про використання субвенції у розрізі проектів.
Таким чином, 366 ОТГ у 2017 році отримають фінансове забезпечення реконструкції та ремонту вулиць, доріг, мостів, ремонт автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах), закупівлю транспортних засобів для потреб громад, підвищення якості надання послуг, створення ЦНАПів, відбудову соціальних об’єктів, шкіл, дитсадочків, об’єктів водопостачання, впровадження енергоефективних заходів, створення безбар’єрного простору з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями на рівні громад тощо.
Саме створення ОТГ в областях сприяє залученню коштів. Прикладом є Хмельницька область (32 ОТГ), яка залучила з державної підтримки 167 млн гривень додатково на соціально-економічний розвитку регіону, Житомирська – 155 млн гривень. Саме ті регіони, які рухаються по реформі децентралізації, створюють спроможні громади, мають можливість отримати більше інфраструктурної субвенції на область.
теги: громади, інфраструктура, місцеві бюджети, субвенції, субвенція на інфраструктуру, об’єднані територіальні громади, формування інфраструктури
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