КАК ВЫВЕЗТИ РЕБЕНКА ЗА ГРАНИЦУ: ПРАВОВЫЕ НЮАНСЫ В СВЕТЕ БЕЗВИЗА

В соответствии с действующим законодательством Украины, документом, позволяющим выехать за пределы Украины, является паспорт гражданина Украины для выезда за границу (или в страны ЕС биометрический паспорт).

Таким образом, для выезда ребенка за границу с обоими родителями достаточно оформить заграничные паспорта или биометрические паспорта всем выезжающим.

Несколько сложнее обстоит вопрос выезда за пределы Украины, если ребенок едет только с одним из родителей.

Для выезда ребенка только с одним из родителей, необходимо нотариально заверенное согласие второго из родителей на такой выезд с обязательным указанием в таком согласии государства следования, а также временного периода выезда за пределы Украины.

Если же ребенок путешествует с третьими лицами, например, бабушкой или туристической группой, ему необходимо нотариальное согласие на выезд за границу от обоих родителей.

Достаточно распространенными являются и случаи, когда родители проживают раздельно, как в браке, так и вне брака, и не могут договориться о нюансах воспитания детей, в частности, не разрешают второму из супругов путешествовать с ребенком за границу.

В таком случае, для выезда ребенка за границу, потребуется соответствующее решение суда.

Для того, чтобы с решением суда о разрешении на выезд за пределы Украины не возникло проблем при прохождении пограничного контроля, необходимо формулировать исковые требования с указанием конкретной страны (стран), в которые планируется поездка с ребенком, а также временного периода планируемого путешествия.

Кроме того, в большинстве случаев суды отказывают в удовлетворении требований о предоставлении разрешения на выезд заграницу более чем на 3 года, считая это ограничением прав второго из родителей на участие в жизни ребенка.

Следует учитывать, что на получение разрешения на выезд в судебном порядке может потребоваться несколько месяцев и заблаговременно озаботиться данным вопросом.

Учитывая временный характер вышеуказанного судебного решения, альтернативой ему может быть решение суда о лишении второго из родителей родительских прав в отношении ребенка. Такое решение позволит беспрепятственно выезжать с ребенком за пределы Украины до 16 лет (возраста, после которого ребенку не требуется разрешение от родителей для выезда заграницу). Однако принятие судебного решения о лишении родительских прав займет существенно больше времени и потребует больше доказательств (в частности, решения органа опеки о возможности лишения второго из родителей родительских прав и доказательств уклонения от участия в жизни ребенка).

Таким образом, для беспрепятственного отдыха с ребенком, следует заранее озаботиться оформлением всех необходимых документов.