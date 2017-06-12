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КАК ВЫВЕЗТИ РЕБЕНКА ЗА ГРАНИЦУ: ПРАВОВЫЕ НЮАНСЫ В СВЕТЕ БЕЗВИЗА
12.06.2017 22:26
В соответствии с действующим законодательством Украины, документом,
позволяющим выехать за пределы Украины, является паспорт гражданина Украины для
выезда за границу (или в страны ЕС биометрический паспорт).
Таким образом, для выезда ребенка за границу с обоими родителями достаточно
оформить заграничные паспорта или биометрические паспорта всем выезжающим.
Несколько сложнее обстоит вопрос выезда за пределы Украины, если ребенок
едет только с одним из родителей.
Для выезда ребенка только с одним из родителей, необходимо нотариально
заверенное согласие второго из родителей на такой выезд с обязательным
указанием в таком согласии государства следования, а также временного периода
выезда за пределы Украины.
Если же ребенок путешествует с третьими лицами, например, бабушкой или
туристической группой, ему необходимо нотариальное согласие на выезд за границу
от обоих родителей.
Достаточно распространенными являются и случаи, когда родители проживают
раздельно, как в браке, так и вне брака, и не могут договориться о нюансах
воспитания детей, в частности, не разрешают второму из супругов путешествовать
с ребенком за границу.
В таком случае, для выезда ребенка за границу, потребуется соответствующее
решение суда.
Для того, чтобы с решением суда о разрешении на выезд за пределы Украины не
возникло проблем при прохождении пограничного контроля, необходимо
формулировать исковые требования с указанием конкретной страны (стран), в
которые планируется поездка с ребенком, а также временного периода планируемого
путешествия.
Кроме того, в большинстве случаев суды отказывают в удовлетворении
требований о предоставлении разрешения на выезд заграницу более чем на 3 года,
считая это ограничением прав второго из родителей на участие в жизни ребенка.
Следует учитывать, что на получение разрешения на выезд в судебном порядке
может потребоваться несколько месяцев и заблаговременно озаботиться данным
вопросом.
Учитывая временный характер
вышеуказанного судебного решения, альтернативой ему может быть решение суда о
лишении второго из родителей родительских прав в отношении ребенка. Такое
решение позволит беспрепятственно выезжать с ребенком за пределы Украины до 16
лет (возраста, после которого ребенку не требуется разрешение от родителей для
выезда заграницу). Однако принятие судебного решения о лишении родительских
прав займет существенно больше времени и потребует больше доказательств (в
частности, решения органа опеки о возможности лишения второго из родителей
родительских прав и доказательств уклонения от участия в жизни ребенка).
Таким образом, для
беспрепятственного отдыха с ребенком, следует заранее озаботиться оформлением
всех необходимых документов.
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