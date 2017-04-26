Правовой аспект тепличных условий для Ryanair в Украине

Украинские аэропорты не особо спешат подписывать договора с активно рекламируемой Министром инфраструктуры Владимиром Омеляном ирландской лоукост-компанией Ryanair , требующей очень больших скидок на аэропортовое обслуживание.

В соответствии с положениями Воздушного кодекса Украины при предоставлении аэропортом услуг по обеспечению взлета-посадки воздушных суден, обслуживанию пассажиров в аэровокзале, обеспечению авиационной безопасности, поиску и спасению в зоне ответственности аэропорта, обеспечению сверхнормативной стоянки (более 3-х часов), обслуживанию грузов, обеспечению приема, хранения, контроля качества и выдачи авиационного топлива для залива в топливозаправщики или заправки баков воздушных суден и в случае предоставления других услуг, связанных с деятельностью аэропорта, в аэропортах и на гражданских аэродромах справляется плата за предоставление таких услуг (плата за аэропортовое обслуживание).

При этом, размер платы за аэропортовое обслуживание устанавливается не самими аэропортами, а регулятором в лице Министерства инфраструктуры. В частности, на сегодняшний день действует Приказ Министерства транспорта и связи Украины от 14 апреля 2008 года № 433 в редакции от 18 мая 2015 года «Об установлении аэропортовых сборов за обслуживание воздушных суден и пассажиров в аэропортах Украины», которым четко установлен граничный размер аэропортовых сборов за обслуживание воздушных суден и пассажиров в каждом из аэропортов. По аэропорту «Борисполь» действует отдельный приказ Минтранса № 337 от 26 марта 2008 года, устанавливающий аэропортовые сборы за обслуживание воздушных суден и пассажиров в ГП «Международный аэропорт «Борисполь».

Однако, с целью стимулирования авиакомпаний, являющихся коммерческими партнерами аэропортов по решению руководителя аэропорта к граничным ставкам аэропортовых сборов при выполнении регулярных рейсов могут применяться понижающие коэффициенты до 0,2, исходя из экономической эффективности и соблюдением требований законодательства о защите экономической конкуренции, а также с учетом цены билета.

То есть, фактически, аэропорты могут предоставлять авиакомпаниям скидки по аэропортовым сборам до 80 % от их размера, но при условии соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции.

К таким требованиям Закон Украины «О защите экономической конкуренции» относит, в частности, антиконкурентные согласованными действиями субъектов хозяйствования, которые, среди прочего, могут заключатся в применении различных условий к равнозначным договорам с другими субъектами хозяйствования, что ставит последних в невыгодное положение в конкуренции.

Иными словами, если скидки, запрашиваемые компани ей Ryanair , будут ей все же украинскими аэропортами предоставлены, аналогичные скидки должны быть предоставлены и другим авиакомпаниям, а это экономически нецелесообразно.

К тому же, следует сказать, что все украинские аэропорты являются государственными предприятиями и не особо то вольны в ценообразовании, полностью завися от воли государства в этом вопросе.

Таким образом, на сегодняшний день предоставление Ryanair запрашиваемых преференций хоть и возможно, но будет противоречить антимонопольному законодательству.

В странах еврозоны вопрос предоставления аэропортами скидок лоукост-перевозчикам, в том числе Ryanair , решается путем внедрения прогрессивной шкалы скидок на аэропортовые сборы пропорциональной количеству пассажиров перевозимых соответствующей авиакомпанией. Однако, и Европе эта ситуация не очень устраивает авиаперевозчиков-конкурентов компаний лоукостеров и периодически вспыхивают антиконкурентные войны. К тому же, в Европе потери аэропортов от скидок, предоставляемых лоукостерам закрываются за счет государственных дотаций.

Однако, министр инфраструктуры Омелян сообщил, что между компанией Ryanair и аэропортом Борисполь все же достигнуто соглашение и уже с осени ирландский лоукостер будет летать в Украины. Сам же Ryanair пока эту новость не комментирует.

Будет ли в Украине развитие лоукост-авиации и на каких условиях? Поживем-увидим.

