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Правовой аспект тепличных условий для Ryanair в Украине
26.04.2017 22:11
Украинские аэропорты не особо спешат подписывать договора с активно рекламируемой Министром инфраструктуры Владимиром Омеляном ирландской лоукост-компанией Ryanair , требующей очень больших скидок на аэропортовое обслуживание.
В соответствии с положениями Воздушного кодекса Украины при предоставлении аэропортом услуг по обеспечению взлета-посадки воздушных суден, обслуживанию пассажиров в аэровокзале, обеспечению авиационной безопасности, поиску и спасению в зоне ответственности аэропорта, обеспечению сверхнормативной стоянки (более 3-х часов), обслуживанию грузов, обеспечению приема, хранения, контроля качества и выдачи авиационного топлива для залива в топливозаправщики или заправки баков воздушных суден и в случае предоставления других услуг, связанных с деятельностью аэропорта, в аэропортах и на гражданских аэродромах справляется плата за предоставление таких услуг (плата за аэропортовое обслуживание).
При этом, размер платы за аэропортовое обслуживание устанавливается не самими аэропортами, а регулятором в лице Министерства инфраструктуры. В частности, на сегодняшний день действует Приказ Министерства транспорта и связи Украины от 14 апреля 2008 года № 433 в редакции от 18 мая 2015 года «Об установлении аэропортовых сборов за обслуживание воздушных суден и пассажиров в аэропортах Украины», которым четко установлен граничный размер аэропортовых сборов за обслуживание воздушных суден и пассажиров в каждом из аэропортов. По аэропорту «Борисполь» действует отдельный приказ Минтранса № 337 от 26 марта 2008 года, устанавливающий аэропортовые сборы за обслуживание воздушных суден и пассажиров в ГП «Международный аэропорт «Борисполь».
Однако, с целью стимулирования авиакомпаний, являющихся коммерческими партнерами аэропортов по решению руководителя аэропорта к граничным ставкам аэропортовых сборов при выполнении регулярных рейсов могут применяться понижающие коэффициенты до 0,2, исходя из экономической эффективности и соблюдением требований законодательства о защите экономической конкуренции, а также с учетом цены билета.
То есть, фактически, аэропорты могут предоставлять авиакомпаниям скидки по аэропортовым сборам до 80 % от их размера, но при условии соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции.
К таким требованиям Закон Украины «О защите экономической конкуренции» относит, в частности, антиконкурентные согласованными действиями субъектов хозяйствования, которые, среди прочего, могут заключатся в применении различных условий к равнозначным договорам с другими субъектами хозяйствования, что ставит последних в невыгодное положение в конкуренции.
Иными словами, если скидки, запрашиваемые компани ей Ryanair , будут ей все же украинскими аэропортами предоставлены, аналогичные скидки должны быть предоставлены и другим авиакомпаниям, а это экономически нецелесообразно.
К тому же, следует сказать, что все украинские аэропорты являются государственными предприятиями и не особо то вольны в ценообразовании, полностью завися от воли государства в этом вопросе.
Таким образом, на сегодняшний день предоставление Ryanair запрашиваемых преференций хоть и возможно, но будет противоречить антимонопольному законодательству.
В странах еврозоны вопрос предоставления аэропортами скидок лоукост-перевозчикам, в том числе Ryanair , решается путем внедрения прогрессивной шкалы скидок на аэропортовые сборы пропорциональной количеству пассажиров перевозимых соответствующей авиакомпанией. Однако, и Европе эта ситуация не очень устраивает авиаперевозчиков-конкурентов компаний лоукостеров и периодически вспыхивают антиконкурентные войны. К тому же, в Европе потери аэропортов от скидок, предоставляемых лоукостерам закрываются за счет государственных дотаций.
Однако, министр инфраструктуры Омелян сообщил, что между компанией Ryanair и аэропортом Борисполь все же достигнуто соглашение и уже с осени ирландский лоукостер будет летать в Украины. Сам же Ryanair пока эту новость не комментирует.
Будет ли в Украине развитие лоукост-авиации и на каких условиях? Поживем-увидим.
теги: лоукост, авиация, право, авиационное право, аэропорт, аэродром, сбор, аэропортовый сбор, такс, тариф, suprema lex, виктор мороз, ryanair, льготы, скидки
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