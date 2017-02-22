Неполітичне призначення: чи виправдає довіру новий глава Нацполіції?

Низький рівень життя населення, безробіття, війна на Сході України. Всі ці чинники вкрай негативно впливають на рівень злочинності у нашій державі. І проблема з кожним роком, на жаль, поглиблюється.

В той же час, можна багато говорити про соціально-економічні причини, які штовхають людей на злочини, але велике питання сьогодні стоїть до правоохоронців: чому так відбувається і коли ситуація зміниться на краще?

В цьому контексті великі надії покладаються саме на Національну поліцію, яка наразі знаходиться в процесі реформування. Позитивний досвід створення Патрульної поліції показав, ще реформи в цьому напрямку можливі.

І поки що ця позитивна тенденція зберігається. Показовий момент – проведення необов’язкового рекомендаційного конкурсу для вибору кращого кандидата на посаду глави Нацполіції.

Після відставки Хатії Деконаїдзе очільник МВС Арсен Аваков міг з легкістю пролобіювати та призначити "свого" кандидата на цю посаду. Політичні можливості в нього для цього були. Але рішення про проведення відкритого конкурсу під контролем громадськості та міжнародних партнерів стало більш продуктивним і правильним, адже таким чином зростає суспільна довіра до кадрового призначення. До того ж кандидати, яких деякі експерти і ЗМІ відносили до "людей Авакова" (наприклад, екс-перший заступник голови Нацполіції Вадим Троян), навіть не дійшли до останнього етапу конкурсу.

Врешті-решт, главою Нацполіції був призначений Сергій Князєв – людина, яка присвятила роботі в "кримінальному відділі" більше 20 років. Тобто, не політична фігура, а профільний фахівець. Своїми робочими пріоритетами Князєв визначив безпеку громадян і подальшу реформу правоохоронних органів, включаючи підготовку відповідних змін до Кримінально-процесуального кодексу.

Сьогодні саме цього від глави Нацполіції чекає суспільство і експертне середовище. А призначення через відкритий конкурс дає певну свободу дій, незалежність у прийнятті рішень, а також довіру суспільства. Було б добре, якби досвід проведення таких прозорих конкурсів перейняли й інші міністерства та відомства.

А тим часом вже є перші здобутки нового керівництва Нацполіції. Так, нещодавно було викрите злочинне угруповання, яке займалося викраденням автомобілів у шести областях України , в Києві затримали відомого "злодія в законі" Геву Кардаву .

Таких новин з кожним днем має ставати все більше. Важливо, щоб результати роботи Нацполіції співпадали із суспільними очікуваннями і не блокувалися іншими силовими та правоохоронними органами.

Сам Сергій Князєв чудово усвідомлює, що швидкого подолання злочинності не буде. Проблема зрушиться з місця лише тоді, коли це буде комплексна і погоджена робота усієї правоохоронної системи – поліцейських, прокуратури, пенітенціарної служби, адвокатів. Ну, і не забуваймо, що надважливу роль у цьому процесі відіграють суди – без ефективної, а головне чесної, діяльності судової системи усі зусилля правоохоронців не дадуть жодного результату.