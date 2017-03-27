Авторитарні ікла «широкої» коаліції ведуть країну в путінську прірву

Лишень відлунали салюти на честь 100-річчя Української революції 1917–1921 років – спроби побудувати і втримати державу, котра зазнала поразки. Як і сто років тому, у нас ворог біля воріт: готується «звільняти» українські території із захоплених бастіонів на Сході.

Як і тоді, ми сваримося поміж собою. Тоді – хто кому більший патріот, тепер – хто кому більший антикорупціонер. Хіба що, в 2017-му бороди у політиків переважно не в моді, а якщо й носять – то зовсім іншої форми.

Найабсурдніший подарунок до сторіччя парламентаризму – ухвалення законопроекту про е-декларування для активістів антикорупційних громадських організацій та учасників їх заходів. Тепер, усі хто критикуватиме корупцію, фактично прирівняні за відповідальністю до чиновників, що виконують функції держави. Навіть назва декларації, яку вони заповнюватимуть звучить: «Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави».

Ікла авторитаризму – контролю держави над громадянами – виразно прорізалися крізь чергову «широку» коаліцію нової влади із екс-регіоналами, якраз до сторіччя українського парламентаризму. І лишень за три роки від миті, як ми зрізали попередні.

Це, звісно, спроба містечкової помсти громадянському суспільству за те, що ми разом з міжнародними партнерами змусили українську владу запустити електронне декларування, розкрити свої статки, а також створити реально непідконтрольні олігархам антикорупційні органи. «Удар у відповідь» за те, що громадськість не дозволила владі призначити «лижного інструктора» Найджела Брауна аудитором Національного антикорупційного бюро. Нагадаю, на підставі негативного аудиторського висновку може бути звільнений директор незручного Президентові НАБУ, саме тому намагалися всупереч парламентській процедурі «протягти» кандидатуру Брауна, що не пройшов відкритий конкурс.

Поправку про е-декларування активістів запхали в законопроект, який неможливо було не підтримати: про відстрочку подання е-декларацій для військових, що захищають нас від ворога на Донбасі. Як не проголосувати за таке? Тому ми побачили багато голосів «утримався» від демократичних депутатів. Крім того, досвідчені технологи застосували класичний приклад «імітації компромісу»: спершу текст поправки змушував декларуватися представників ЗМІ та антикорупційних активістів, а в результаті зрежисованого «компромісу» із тексту поправки вилучити представників ЗМІ.

На цей абсурд вже дала свій негативний відгук міжнародна спільнота: Посольство США в Україні, Представництво ЄС в Україні, Посол Канади Роман Ващук, Посол Великої Британії Джудіт Гоф, Єврокомісар Хан, депутатка Європарламенту Ребека Хармс та інші дипломати висловилися проти запровадження однакових правил звітності для державних чиновників та звичайних громадян. Порошенку, щоб зберегти своє обличчя, слід буде ветувати законопроект. В такому випадку, іміджеві втрати понесе як виконавиця доручення Тетяна Чорновол, так і той, хто дав їй завдання просувати таку поправку.

Тим часом, за ширмою е-декларування, минулого тижня із стін Парламенту на підпис до Президента Порошенка вийшов ще один законопроект – зміни до Кримінального процесуального кодексу, що відроджують ряд стандартів радянського слідства під гаслами «посадити Януковича».

Автори використали той же принцип «імітації компромісу»: спершу законопроект запроваджував дев’ять норм радянського слідства, п’ять із них «демократично» прибрали перед другим читанням. Проте, наприклад, залишилися норма про укладення угод про визнання винуватості в усіх категоріях справ про особливо тяжкі злочини, у тому числі в таких, де є потерпілі. Без сумніву, тут автори законопроекту прямо надихалися постулатом архітектора й найкривавішого виконавця сталінських репресій – Прокурора СРСР Андрія Вишинського: «Зізнання – цариця доказів». Адже тепер слідчі отримають можливість з метою підвищення показників розкриття злочинів вимагати у підозрюваних зізнання, залякуючи у випадку відмови пожиттєвим ув’язненням.

Експерти РПР вже закликали Президента ветувати цей законопроект, адже в умовах повного провалу реформи прокуратури він загрожує звичайним громадянам, активістам, бізнесменам, політикам. Натомість так і не вирішить основної проблеми – засудити Януковича та його оточення. Вони й далі глузуватимуть з нереформованого українського слідства по скайпу із Росії, а от громадяни України отримають реальні ризики сісти за грати.

Ці спроби дріб'язкової помсти та примірка радянських «погонів» для прокурорів виглядали би смішно, якби не ворог біля воріт. Що прагне «звільняти» українські території із захоплених бастіонів у зоні проведення АТО. Політики не винесли жодного уроку із першої спроби побудувати державу.

Президентові саме тепер варто згадати гасло своєї кампанії: «Час єднатись!». Єднатися з демократичними силами та громадянським суспільством, а не з екс-регіоналами. Час сісти з громадянським суспільством за стіл переговорів та знайти вихід із ситуації. Інакше «звільнять» та розшматують, як і сто років тому. Поки у нас триватиме війна «всіх проти всіх».

А еліта вимушена буде присоромлено тікати поїздами та чартерами в країни, що були партнерами. В той час, як радянські «погони» носитимуть вже не луценківські прокурори, а цілком конкретні прокурори Неорадянського Союзу – прірви, в якій опиняться українські території та громадяни. Як про це і мріє Путін.

Заклик Реанімаційного Пакету Реформ до Президента – тут.