Ликбез для «Новоросов» - КТО ТАКИЕ «РУССКИЕ». САМОНАЗВАВНИЕ МОСКОВИИ

ЛИКБЕЗ ДЛЯ «НОВОРОССОВ», «ВЕЛИКОРОССОВ»

И ДРУГИХ СТОРОННИКОВ «РУССКОГО МИРА».

КТО ТАКИЕ «РУССКИЕ».

САМОНАЗВАВНИЕ. ДОКУМЕНТЫ, ОРУЖИЕ, ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ И ДЕНЬГИ МОСКОВИИ».

(Предыдущую часть Ликбеза … - «История Украины и России в летописях и на старинных картах», смотрите в «Лига.Блог» http://blog.liga.net/user/vmatviyenko/Default.aspx ).



"Когда татарский посол ехал к Москве, то встречал его князь московский, идя пешим, без шапки, и выносил послу на дорогу кобыльего молока. А когда тот пил и капля молока капала на гриву, то московит должен был ее слизать. А тому, кто читал письмо от татарского царя, он должен был подстелить собольи меха, а сам со всем советом стоял на коленях, пока читали то письмо".

(А Гваньини, "Хроника Европейской Сарматии", книга 7, 1578 г .).





«Завоевав царство Казанское, уничтожив все его привилегии и заселив его множеством московитов, великий князь Иван Васильевич увеличил свой титул, присвоив себе звание царя и великого князя, тогда как прежде (до взятия Казани) его звали просто Velici Cnees, т.е. великим князем.

Иван Васильевич, царь и великий князь всех московитов, стяжал повсюду победы.

В это время турецкий султан Селим отправил письмо в Москву к великому князю Ивану, приветствуя и называя великого князя в знак особой милости своим конюшим (stalmeester), указывая [в письме], что его блаженной памяти отец давно скончался, оставив его малолетним, и он из благоволения к нему не пожелал его обременять, ожидая пока он достигнет совершеннолетия и как князь станет управлять московитами, своими подданными, а потому требует, чтобы он (великий князь) уплатил ему дань или подать (tribuyt oft scatting) со времени смерти блаженной памяти Василия Ивановича, и строго повелевал прислать ее без всякого промедления, ибо его отец был всегда послушен и верен».

(Исаак Масса. Краткое известие о начале и происхождении современных войн и смут в Московии, случившихся до 1610 года за короткое время правления нескольких государей).

На картах XVI-XVII века на месте России мы видим Московию или княжество (Великое княжество) Московское, но нигде нет ни России, ни Московского, ни тем более Русского царства. Объяснение очень простое. С 1237г.года Московия была вассалом Золотоордынского Хана. После распада Золотой Орды Великие князья Московские, присягнули на верность Крымскому Хану и стали его вассалами (1474 - 1700 гг. Московия Крымско-Татарская). Вплоть до 1700г. Московия платила дань Крымскому Хану, который в свою очередь (с 1478г.) был вассалом Османской Империи. Только в 1700г., в результате победоносной русско-турецкой войны, Россия обрела свою независимость.





Согласно Константинопольскому мирному договору 1700г., заключенного между Россией и Турцией, Россия освобождалась от уплаты ежегодной дани (дачи) крымскому хану . Кроме того ей предоставлялось право на дипломатическое представительство в Константинополе на равных основаниях с другими державами. (БСЭ. Константинопольский мирный договор 1700г.).

В самом договоре жителей Московии называют «Московитянами», «Москвичами» и «Московским народом»; Петра-I – «Царским Величеством Московским», а страну называют «Государство Московское».

«Да от Перекопскаго замка начинающейся заливы, … также во странах реки Днепра от Сечи города Запорожскаго, которой в рубежах Московкаго Государства на вышереченной реки берегу стоит, даже до Очакова, … безо всякаго жилища порожния да пребудут, а близ городов с обеих сторон место довольное на винограды и огороды да оставится».

«А достальныя земли, как по сю пору от Государства Оттоманскаго владены были, …, от Москвитян и от казаков и от иных подданных Царскаго Величества никакой убыток да не наносится. …»

«Священному Царскому Величеству покоренные и подданные или Москвичи или казаки и иные по рубежьям Мусульманским, Таманским и Крымским, и достальным и подданным их же никаких набегов и неприятельств да не творят, …»

«Равно и от Государства Оттоманскаго прежестокими указами указано и приказано да будет на рубежах сущим Губернаторам и Крымским Ханам и Калгам и Нурадынам и иным … впредь ни с малою или с великою воинскою силою на страны и на городы и на села владения Его Царскаго Величества Московскаго и на подданных его Великороссийских и Малороссийских стран, … не ходит, и неприятельств и напусков да не творят, …»

«А понеже Государство Московское самовластное и свободное Государство есть, дача , которая по се время погодно давана была Крымским Ханам и Крымским Татарам, или прошлая или ныне, впредь да не будет должна от Его священнаго Царскаго Величества Московскаго даватись, ни от наследников его …»

« Московскаго народа мирянам и инокам иметь вольное употребление ходить во Святой град Иерусалим и посещать места, достойныя посещения…»

В 1721г году Петр-I переименовал «Московское государство» (официальное самоназвание Московии) во (Все)Российскую Империю. Но Московия еще долго присутствовала на географических картах: «Российская империя Московия» ( 1726г .), «Московская Империя» (1774г.), «Московия» (1729г., 1742г.,1748г., 1755г., 1780г.).

Формальное признание императорского титула при жизни Петра I последовало окончательно только со стороны Швеции, Пруссии и Голландии. Споры России с иностранными государствами о признании императорского титула прекращаются лишь при Екатерине-II (урожденная София-Фредерика-Августа Анхальт-Цербст-Дорнбургская).

О том, каким было самоназвание Московии в XVII и начале XVIII века, мы можем узнать и из других документов той эпохи.

В «Соборном Уложении 1649г.» - первом печатном своде законов Московии, утвержденном Земским собором 1648-49гг., Московия называется «Московским государством». Это официальное самоназвание Московии , зафиксированное в основном юридическом документе этого государства.





На Рукописной карте Азовского моря 1702г. Московия названа «Московской страной». Нет никакой «России», нет и «Русского царства». Примечательно, что «съемка и промер производились с участием Петра-I», о чем прямо указано на самой карте. (Атлас "Русские морские карты 1701-1750г. Копии с подлинников", изданный в Санкт-Петербурге в 1993 году).









В Учебном атласе по русской истории барона Н.Н. Торнау (С.-Петербург. 1910г.) Московия также обозначена как «Московское государство».

О том, каким было самоназвание Московии и её населения в начале XVIII века (до 1721г.), мы можем узнать и из памятных медалей, выпущенных в Московии в честь различных знаменательных дат.

Так на лицевой стороне памятной медали «В память Константинопольского мирного договора между Россией и Турцией, 3 (14) июля 1700 года» изображен Петр-I. По кругу идет надпись: «Петр Алексеевич Великий Князь, Царь, Великий Князь Московии ».

На оборотной стороне в обрезе надпись: «Азов покорен московитами в 1696, при том, что мир заключен и утвержден в 1700».

На лицевой стороне медали «В память взятия Азова, 19 июля 1696 года» изображен Петр-I. По кругу идет надпись: «ПЕТРЪ. АЛЕ?ЕВИЧЪ. ПОВЕЛИТЕЛЬ - МОСКОВСКОЙ . ПРИСНО.ПРИРАСТИТЕЛЬ»

На лицевой стороне памятных медалей «В память основания Петербурга,16 мая 1703 года»; «В память взятия Ниеншанца,1 (12) мая 1703 года»; «В честь победы под Полтавой, 27 июня (8 июля) 1709 года» также изображен Петр-I и по кругу идет надпись: «Петр, Алексеевич, Великий Князь, Царь, Великий Князь Московии ».

















Деньги и оружие Московии также могут много рассказать об этом государстве. Например, то, что Московия до Петра I была частью исламского мира и вассалом Золотоордынского, а затем Крымского Хана.

На шлеме Александра Невского цитата из Корана: «Помощь от Аллаха и близкая победа. Сообщи же благую весть верующим».

На шлеме Ивана Грозного также есть надпись арабской вязью «АЛЛАХ МУХАМЕД». Генеральный консул Ирана считает, что эти слова могут быть сокращенной версией известного выражения «Велик Аллах, и Мухаммед пророк его».

Из описи Оружейной палаты Московского Кремля, составленной в 1862 году помощником директора Оружейной палаты Лукианом Яковлевым, следует, что большая часть оружия, изготовленного московскими мастерами в Оружейной палате, содержит надписи религиозного содержания , выполненными почти исключительно на арабском языке. Как правило, это аяты (цитаты) из Корана и обращения к Аллаху .

Половина «шапок иерихонских», (6-ть из 12-ти) являющихся важной частью торжественного воинского наряда русского царя, имеет религиозные арабские надписи.

Так на зерцалах царских доспехов первых Романовых, хранящихся в Московской Оружейной палате, кириллицей по-русски написаны только титулы Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича. Религиозные же надписи на зерцалах выполнены на арабском языке.

На «шапке иерихонской» Михаила Федоровича Романова, работы мастера Оружейной палаты Никиты Давыдова 1621 года, в клеймах помещена арабская кораническая надпись: «Обрадуй правоверных обещанием помощи Божьей и скорой победы». Юшман, принадлежавший Михаилу Романову также содержит арабские надписи: «Слава тебе по всему миру» и «Милосердный зиждитель».

Парадный шлем царя Алексея Михайловича имеет надпись "Аллах — нет божества, кроме Него, вечно живого, вечно сущего. Не властны над Ним ни дремота, ни сон"…





























Со времен Дмитрия Донского Московия чеканила свои деньги. На своих монетах князья Московии вместе с собственными именами помещали и имена их сюзеренов-ханов. На аверсе (лицевой стороне) монеты размещался татарский или арабский текст арабскими буквами включающий имя татарского хана или турецкого султана. На обратной стороне (реверсе) монеты размещалось изображение и надпись на древнерусском языке, включающая титул и имя князя.

8. Серебряная монета Дмитрия Донского (1362-1389)

надпись на лицевой стороне на арабском: «Султан Тохтамыш Хан, многие ему лета».

надпись на обороте на русском: «Князь великий Дмитрий».

10. Серебряная монета Дмитрия Донского (1362-1389)

надпись на лицевой стороне на арабском: «Высочайший Султан Мухамедъ Усбекъ Хан».

надпись на обороте на русском: «Печать князя великого Дмитрия»

21. Серебряная монета Василия Дмитровича (1389-1425)

надпись на лицевой стороне на арабском: «Праведный султан Джани Бегъ Ханъ»

надпись на обороте на русском - неразборчиво.

165. Серебряная монета Ивана III Васильевича (1462-1505)

надпись на лицевой стороне на татарском: «Сия монета Московская»

надпись на обороте на русском: « Князь великий Иван Васильевич».

(здесь и название государства - Московия и титул - князь).

192. Серебряная монета Ивана III Васильевича (1462-1505)

надпись на лицевой стороне на арабском: «Султан Байезидъ, да продлится его царствование».

надпись на обороте на русском: « Князь великий Иван Васильевич».

Источник : Шодуар С . Обозрение русских денег и иностранных монет, употреблявшихся в России с древних времен. Сочинение барона Станислава де Шодуара. Рассмотренное по приказу г-на Министра Финансов. Перев. с французского В.А. Собрание изображений. СПб., Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1837.

Таким образом, не только европейские карты и европейские письменные источники свидетельствуют о том, что Россия до 1721г. называлась Московией, а ее население московитами, но и карты и документы самой Московии.

Поэтому нелишне задать вопрос: « КТО ТАКИЕ «РУССКИЕ» И ОТКУДА ОНИ ПОЯВИЛИСЬ»?

Из летописей известно, что жители Руси никогда не называли себя «русскими». Самоназвание их национальности в единственном числе «русин», во множественном числе - «русь».

Прилагательное «руський» употреблялось для обозначения чего-либо относящегося к Руси. «Руськие княжества (князья)», «руськие города», «руськие бояре», «руськие люди», «руськие воеводства», «руськие земли» и т.д.

После монголо-татарского нашествия самоназвание «русин» сохранилось за предками современных украинцев, проживающих на территории Королевства Русского (1253г.-1349г.), а потом Великого княжества Литовского, Русского и Жемотийского. Предки нынешних белорусов, также вошедшее в состав Великого княжества Литовского, Русского и Жемотийского, называли себя «литвинами».

В XIIIвеке в составе Золотой орды образовалось ряд улусов, население которых именовалось по названию своих земель. Из них впоследствии и образовались «московиты» - будущие «русские».

Российские археологи, антропологи и генетики установили, что предками современных русских были финно-угорские племена Меря, Мурома, Мещера, которые обитали на территории будущей Московиив VIII-XVI веке. До XVI века никакие славяне – выходцы из Руси на территории Московии не селились, а если и селились то отдельными семьями. Словены новгородские, вятичи и восточные кривичи, из которых согласно официальному российскому и советскому мифотворчеству образовались великороссы, также оказались славяноязычными финнами.

(Подробнее смотрите в предыдущей части Ликбеза для «Новоросов»… «Русские глазами русских ученых XIX века» и «Русские глазами русских ученых – антропологов XX века».на Лига.Блог http://blog.liga.net/user/vmatviyenko/Default.aspx)

В 1721г году Петр-I переименовал Украину в Малороссию, а Московию в Великороссию. Соответственно русинов (украинцев) переименовали в малороссов (малорусов), а московитов в великороссов (великорусов). В 1840 году Екатерина-II переименовала Литву в Белоруссию, а литвинов в белорусов.

Все эти 3-и народа в Российской Империи называли одним общим словом (прилагательным) «русские». При этом в Империи всегда разделяли эти народы, никогда не путали их друг с другом и не считали одним.

Самоназвание национальности «русский» возникло только после 1917г., в результате переименования «великороссов» в «русских ».

Таким образом, название национальности «русский» относится только к потомкам населения Московии и не имеет никакого отношения к современным украинцам и белорусам, чьи предки проживали в Южной и Средней Руси и называли себя русинами (потом украинцами) и литвинами. И никогда не называли и не считали себя «русскими», «великороссами» или «московитами».

Из этого также следует, что ни в каких достоверных письменных источниках изданных до 1917г. слово «русский», как название национальности, не может встречаться. Если же оно встречается, то это однозначно свидетельствует о том, что этот документ фальшивка. Причем фальшивым может быть как сам документ, так и его перевод на русский язык.

Продолжение , а также предыдущие статьи, смотрите в «Лига.Блог» под общим названием «Ликбез для Новоросов…» («Ликбез для «Новоросов», «Великоросов» и других сторонников Русского мира»). http://blog.liga.net/user/vmatviyenko/Default.aspx























































