Ликбез для «Новороссов»_ РУССКИЕ ГЛАЗАМИ РУССКИХ ученых – антропологов

ЛИКБЕЗ ДЛЯ «НОВОРОССОВ», «ВЕЛИКОРОССОВ»

И ДРУГИХ СТОРОННИКОВ «РУССКОГО МИРА».

РУССКИЕ ГЛАЗАМИ РУССКИХ ученых – антропологов XX века.

Согласно официальному российскому и советскому мифотворчеству , во времена существования Руського государства (IX-XII век) началось массовое переселение населения с его территории на территорию будущего Московского княжества. После монголо-татарского нашествия этническая Русь якобы «снялась» со своих исконных мест и перебралась в Московию. Туда же переместился и центр руськой государственности, а через несколько столетий, опустевшие украинские земли заселили выходцы из Галиции – будущие бандеровцы или пришедшие неизвестно откуда мифические «укры».

Эти мифы РФ использует для оправдания своих претензий на территорию Украины.

В то же время, результаты исследований российских ученых XIX - XXI века (археологов, антропологов, филологов, генетиков) говорят о противоположном.

Как ми видели в предыдущей части , в 1851-1854 годах Российская государственная археологическая экспедиция, возглавляемая графомА. С. Уваровым, произвела первые в истории раскопки на территории бывшей Ростово-Суздальской земли ( нынешни е Московская, Владимирская, Ивановская, Рязанская, Курская области ). Всего было исследовано 163 местности и разрыто 7729 курганов, относящихся к VIII-XVI веку. Экспедиция не обнаружила среди них ни одного славянского захоронения. На всей этой территории в VIII-XVI веке проживало только финское племя Меря. Раскопки Уварова также показали, что местное население вплоть до XVI века было языческим и не имело с Русью никаких экономических отношений.

А.С. Уваров подробно очертил территорию проживания Мерян и составил «Карту Мерянской земли по археологическим и филологическим исследованиям». Согласно его исследованиям Мерянская земля включала в себя территорию, на которой располагались все древнейшие центры Московии: Ростов, Юрьев, Суздаль, Переславль, Владимир, Коломна, Ярославль, Галич-Мерский, Торжок, Тверь, Клин, Москва.

Исследовав сотни черепов из Мерянских курганов VIII - XVI века раскопанных А.П. Уваровым и раскопав еще 129 курганов на территории Московской губернии, российский антрополог профессорА. П. Богданов установил, что предками великороссов были Меряне, коренное население Ярославской, Владимирской, Московской и Тверской губерний, а не славяне. Племя Меря было автохтонным и не имело в своем составе чужой примеси. Славяне если и селились на Мерянской земле в этот период (VIII - XVI век) то только отдельными семьями, а не целыми селениями и не смешивались с коренным населением.

А.П. Богданов также установил, что Новгородцы генетически близки Мерянам (по кровному происхождению) и что территория обитания Мерян простирается значительно дальше границ установленных Уваровым. На Юге и Юго-Западе она доходила до Черниговской и Киевской губерний, а на Северо-Западе и Западе до Минска, Новгорода и Олонецкой губернии.

(Подробнее смотрите в предыдущей части Ликбеза для «Новоросов…» «РУССКИЕ ГЛАЗАМИ РУССКИХ ученых XIX века » на Лига.Блог http://blog.liga.net/user/vmatviyenko/Default.aspx )

Работу российских ученых XIX века продолжили советские ученные.

Оказалось что единого народа, из которого якобы образовались русские, украинцы и белорусы никогда не существовало. Население Руси не было этнически однородным. Различия между племенами, населявшими Русь, окончательно не исчезли даже в XII—XIII веке. Более того, славянские племена, из которых образовалось население современной Украины, и племена находящиеся севернее её территории относились к разным ветвям европеоидной расы . Племена, населявшие Украину (за исключением возможно волынян), относились к южной ветви европеоидной расы. Все остальные к северной ветви. Антропологи также не обнаружили никаких антропологических признаков, характерных для всех славян, которые отличали бы их от остальных людей.

На основании исследования 1676 черепов восточных славян из курганов IX—XIII вв. и антропологических материалов по всем известным в настоящее время славянским племенам, академик Российской Академии Наук (РАН), антрополог Т.И. Алексеева установила, что:

«Тезис об антропологическом единстве славян находится в противоречии с довольно значительным размахом изменчивости ряда краниологических признаков в пределах славянских групп. …Рассмотрение многочисленных антропологических материалов по всем известным в настоящее время славянским племенам средневековья, …показали определенную антропологическую общность славян,…Однако в пределах обитания славян не наблюдается однородности антропологического типа».

«Средневековые восточные славяне относились к разным ветвям европеоидной расы. Славяне новгородские, западные кривичи, радимичи и дреговичи и, возможно, волыняне — к кругу северных европеоидов; древляне, тиверцы, уличи и поляне — тяготели к южной ветви».

(Т.И. Алексеева « Этногенез восточных славян по данным антропологии». М., 1973)

Что касается вятичей и восточных кривичей, из которых согласно официальному российскому и советскому мифотворчеству образовались великороссы, то они оказались славяноязычными финнами (финнами, которые подверглись славянскому языковому влиянию). То же самое относится и к словенам новгородским.

«в вятичах мы видим проявление черт финно-угорского населения Восточно-Европейской равнины, родственного не приуральским финно-уграм, а, по-видимому, восходящего через дьяковцев к неолитическим племенам этой территории».

« Северо-восточные кривичи (группы: ярославская, костромская* владимиро-рязанская ) эпохи средневековья также, по-видимому, отражают черты местного финно-угорского населения, обнаруживающего особенности, типичные для монголоидов лесной полосы Восточной Европы».

Археологические материалы, как по вятичам, так и по восточным кривичам подтверждают связь этих групп с финно-угорским населением».

Антропологический состав других восточнославянских племен средневековья, за исключением может быть полян , связан с собственной историей славян».

(Т.И. Алексеева « Этногенез восточных славян по данным антропологии». М., 1973)

«средневековые восточные славяне относились к разным ветвям европеоидной расы. Словене новгородские, западные кривичи, радимичи, дреговичи и, возможно, волыняне — к кругу северных европеоидов, древляне, тиверцы, уличи и поляне — к кругу южных».

«Что касается финно-угорского субстрата в восточных славянах, то в средневековье он проявляется у вятичей и северо-восточных кривичей — племен, принимавших участие в сложении русского народа».

«вятичи и северо-восточные кривичи в антропологическом отношении могут рассматриваться как ославяненное узколицее восточнофинское население Волго-Окского междуречья; финский же субстрат, но в широколицем варианте, проявляется в словенах новгородских; поляне по сути дела представляют собой непосредственных потомков черняховцев;

«некоторые славянские группы средневековья, например вятичи и восточные кривичи, представляли собой не столько славян, сколько ассимилированное славянами финское население. Примерно то же можно сказать и в отношении полян, которых есть основание рассматривать как ассимилированных черняховцев».

(Алексеева Т. И. Антропологический состав восточнославянских народов и проблема их происхождения.//Этногенез финно-угорских народов по данным антропологии. – М.: Наука, 1974).

Довольно интересные данные получены российскими учеными относительно Русь кого государства иэтнического состава украинцев.

Как известно название «Русь» в древности употреблялось в узком и широком значении . В этом все историки едины и об этом имеется более чем 700 свидетельств в русских летописях.

В узком ( этническом ) значении Русью называли только Среднее Приднепровье – земли заселенные полянами (и северянами - ?). В широком значении Русью называли всю территорию подвластную Киевским князьям. (Так еще совсем недавно Россией называли как РСФСР, так и весь СССР).

Результаты антропологических исследований дают этому логическое объяснение. Антропологи установили, что поляне являлись автохтонным (коренным) населением Среднего Приднепровья и прямимы потомками населения черняховской культуры, скифов лесостепной полосы и племен степной полосы эпохи бронзы, ранее проживавших на этой территории.

Другие (славянские) племена являлись не автохтонными, а пришлыми и появились на территории подвластной Киевским князям позже полян.

Таким образом, Русь это государство полян - исконного населения страны, которое существовало еще до прихода славян. Другие племена, населявшие Русь (в широком смысле этого слова) это покоренные полянами (русинами) племена, этнически не связанные с ними.

Современные украинцы являются потомками как полян (русин) так и славян.

«по антропологическим данным прослеживается какая-то местная линия преемственности населения в Причерноморье и в Приднестровье, существовавшая до прихода на эту территорию славян и проявляющаяся в позднее время и в славянах»

«На юге европейской части СССР обнаруживается определенная линия преемственности: племена степной полосы эпохи бронзы (исключая трипольцев) — скифы лесостепной полосы — население черняховской культуры — поляне».

«Поляне антропологически очень сходны с населением Черняховской культуры»

«Черняховская культура была сформирована каким-то более или менее однородным населением, занимавшим обширную территорию, а антропологические различия между отдельными группами черняховцев носят случайный, а не генетический характер, …В одной из статей я высказала предположение о генетических связях черняховцев со скифами. Скорее всего, речь здесь идет не о собственно скифах, а об иранизированном местном населении лесостепной полосы, вошедшем в состав скифского царства. Отличия черняховцев от «скифов» сравнительно легко объясняются эпохальными изменениями черепа».

« В населении Украины в средневековую эпоху различаются два типа лицевого отдела: массивный — у тиверцев, уличей, древлян, волынян и грацильный — у полян…. Факт большой европеоидности таких племен, как тиверцы, уличи, древляне и волыняне, свидетельствует в пользу более поздних связей этих групп с территорией современной Украины, нежели полян».

(Т.И. Алексеева « Этногенез восточных славян по данным антропологии». М., 1973)

Российские ученые установили преемственность между средневековым населением Восточной Европы и современными украинцами, русскими и белорусами.

Исследования антропологов показали, что современные украинцы, белорусы и русские сформировались на основе разных племен, а не в результате разделения одного народа. При этом русские в антропологическом, а соответственно и в генетическом отношении, не являются однородными, а разделяются на три группы: русские Десно-Сенмииского треугольника, русские верховьев Днепра и Волги, бассейна Оки и Псковско-Ильменского поозерья и русские Ярославской, Костромской, Московской и Рязанской губерний.

Преемственность между средневековым и современным населением наблюдается для:

белорусов - дреговичи, радимичи, западные кривичи;

украинцев - тиверцы, уличи, древляне, волыняне, поляне;

русских Десно-Сенмииского треугольника – северяне (?) ;

русских верховьев Днепра и Волги, бассейна Оки и Псковско-Ильменского поозерья - западные кривичи и словене новгородские.

В то же время налицо смена населения в Ярославской, Костромской, Московской и Рязанской губерниях (в местах обитания Мерян, которых Т.И. Алексеева упорно называет вятичами и северо-восточными кривичами). При этом речь идет не об изменении в антропологическом облике местного населения «ославяненных финно-угорских племен», а о простом приливе населения из более западных и северо-западных регионов.

«Сопоставление средневекового и современного восточнославянского населения по характеру эпохальных изменений выявляет преемственность населения на одних территориях и смену — на других. Преемственность обнаружена для следующих этнических и территориальных групп: белорусы—дреговичи, радимичи, западные кривичи; украинцы — тиверцы, уличи, древляне, волыняне, поляне; русские Десно-Сенмииского треугольника — северяне ; русские верховьев Днепра и Волги, бассейна Оки и Псковско-Ильменского поозерья — западные кривичи и словене новгородские».

«Украинцы , будучи связаны в своем генезисе со средневековыми тиверцами, уличами и древлянами, включили в свой антропологический состав черты среднеевропейского субстрата …, известного по неолитическим племенам культуры колоколовидных кубков и населению I тысячелетия до н. э. левобережья Дуная.

В то же время, учитывая их антропологическое сходство с полянами, можно сделать заключение, что в сложении физического облика украинского народа принимали участие, наряду со славянскими элементами, элементы дославянского субстрата, по-видимому ираноязычного. Как уже было отмечено, поляне представляют собой непосредственных потомков черняховцев, которые, в свою очередь, обнаруживают антропологическую преемственность со скифами лесной полосы» .

(Алексеева Т. И. Антропологический состав восточнославянских народов и проблема их происхождения.//Этногенез финно-угорских народов по данным антропологии. – М.: Наука, 1974).

«В отношении Ярославской, Костромской, Московской и Рязанской23 губерний дело решается сравнительно просто. Основу вятичей и поволжских кривичей составляют финно-угорские племена. Славянский элемент в физическом облике средневекового населения очень невелик. В современную эпоху соотношение финно-угорского и славянского компонента меняется в пользу славянского. Однако характер изменения в антропологическом облике свидетельствует лишь о приливе населения из более западных и северо-западных областей обитания русских, а не о смене его. … в средневековье основу населения Волго-Окского треугольника составляли ославяненные финно- угорские племена».

«не будет преувеличением наметить определенные связи между русскими Петербургской губернии и широколицыми финно-угорскими группами, между русскими Архангельской и Олонецкой губерний и узколицыми местными группами».

«Контакт с аборигенными группами Среднего Поволжья, … обнаруживается и в современном русском населении Среднего Поволжья и пограничных с ним областей. …. Возможно, что в этих группах более чем где бы то ни было сохраняются черты средневекового населения, генетически связанного с финно-уграми, известного под именем «вятичей». Подтверждается также и контакт русских Орловской и Курской губерний с украинцами».

«Об определенной преемственности населения на протяжении ряда веков могут, по-видимому, свидетельствовать результаты сопоставления русских Орловской и Курской губерний и северян.

…на территории северян в эпоху средневековья фиксируется наибольшая величина продольного диаметра в сочетании с резко выраженной долихокранностью. Этой же особенностью отличаются современные жители северянской территории. …Здесь не чувствуется влияния антропологического типа, широко распространенного в Волго-Окском бассейне и Псковско-Ильменском водоразделе. …Русские этой территории характеризуются несколько меньшим выступанием носовых костей и несколько большим зигомаксиллярным углом горизонтальной профилировки, чем русские соседних областей. В отношении этих признаков русские Орловской и Курской губерний сходны с украинцами».

(Т.И. Алексеева « Этногенез восточных славян по данным антропологии». М., 1973)

В результате сопоставления отдельных антропологических признаков, характерных для современного населения европейской части бывшего СССР, была получена сводная схема антропологических комплексов (рис.72). Антропологические комплексы выделены на основании общих черт, присущих современному населению той или иной территории, и представляют собой в значительной мере обобщенную характеристику. Общий антропологический тип говорит о генетическом родстве и об общих генетических истоках.

В своей работе Т.И. Андреева приводит схемы:

Антропологических типов восточных славян в эпоху средневековья (рис.3),

Антропологического состава восточнославянского населения в XVI—XIX вв. (рис.57).

Антропологических комплексов на территории Восточной Европы (рис. 72).

























Как мы видим генетические различия между украинцами, белорусами и русскими, которые существовали в эпоху средневековья, никуда не исчезли в XVI—XIX вв. и существуют в настоящее время. В то же время различия между украинцами и южными русскими незначительны или вовсе отсутствуют.

«В результате сопоставления карт отдельных признаков была получена сводная схема антропологических комплексов, характерных для современного населения европейской части СССР (рис. 72). Названия комплексам даны в соответствии с географической локализацией (табл. 63). Антропологические комплексы выделены на основании общих черт, присущих населению той или иной территории, и представляют собой в значительной мере обобщенную характеристику».

«Из всех перечисленных комплексов среди восточнославянского населения наиболее распространены: валдайско-верхнеднепровский — у белорусов и их русских соседей, центрально-восточноевропейский — у русских и приднепровский — у украинцев. Остальные типы обнаруживаются в славянском населении преимущественно в контактных зонах».

«Восточные славяне неоднородны по своему антропологическому составу. Их западная группа (белорусская) относится к кругу северных европеоидов; юго-западная (украинская) — южных европеоидов; восточная (русская) занимает промежуточное положение».

«русские в целом и украинцы в целом могут быть противопоставлены друг другу по комплексу антропологических признаков».

«Украинцы, как уже отмечалось, представляют собой иной антропологический комплекс, нежели русские и белорусы».

«По размерам головы и лица в современную эпоху украинцы демонстрируют то же, что их средневековые предшественники — волыняне, тиверцы и уличи. В этом отношении преемственность украинцев и этих этнических групп несомненна. Но на краниологических, пусть немногочисленных, материалах была показана преемственность и с населением Полянской территории. Характеристика современных территориальных групп украинского народа также допускает участие в сложении антропологического состава украинцев всех славянских этнических групп средневековья».

(Т.И. Алексеева « Этногенез восточных славян по данным антропологии». М., 1973)

Таким образом, советские ученые подтвердили выводы своих коллег о финском происхождении современных русских. Правда, не обошлось и без влияния официальной советской идеологии. При чтении их трудов закономерно возникает ряд вопросов. На основании чего они относят людей, имеющие явные антропологические признаки финнов (вятичей, восточных кривичей и словен новгородских), к славянам и как они, на основании изучения черепа, определили, что умерший человек говорил на славянском языке? Почему Т.И. Алексеева называет племена, которые обитали на северо-востоке от Москвы, вятичами и восточными кривичами, если генетически они связаны с мордвинами, а не со славянами (западными кривичами)?

«дифференциация восточных славян по количественным признакам на географически локализованные морфологические комплексы …закономерная географическая приуроченность этих комплексов и разное процентное соотношение их позволяют сделать заключение о преобладании в крайне восточных группах восточных славян (вятичи, ярославские, костромские, владимирские кривичи) антропологических черт, присущих финно-угорскому, по-видимому, древнемордовскому населению Волго-Окского бассейна».

(Т.И. Алексеева « Этногенез восточных славян по данным антропологии». М., 1973)

"Когда я впервые увидела краниологические серии, то есть коллекции черепов вятичей, мне сразу бросилось в глаза, что они в сущности не отличаются от финно-угорского населения, скажем, из древнемордовских могильников. По антропологическим признакам - это одно и то же население. … Антропологически они очень похожи на мордву-эрзю, относящуюся к финно-угорской группе народов, в которую входят также венгры, финны, эстонцы, марийцы, удмурты... Кроме того, на некоторых графических портретах видно, как выступает верхняя губа (это хорошо просматривается и на черепе)…. Некоторые исследователи считают, что это - явный показатель проникновения на земли вятичей на очень ранних стадиях их заселения какой-то негроидной крови".

Т.И. Алексеева. NEWSru . com 07.03.2007г.; газета « Известия» 10.12.16г.





И самое интересное. Каким непостижимым образом северяне, на протяжении более тысячи лет проживающие в центре этнической Украины, стали предками русских, а не украинцев?

В любом случае результаты советских антропологов полностью опровергают миф о переселении славян с территории Руси на северо-восток (в Ростово-Суздальские земли) иассимиляции ими местных финских племен.

Если вятичи, восточные кривичи и словены новгородские действительно славяне то, как мы видим,происходил обратный процесс. В результате взаимодействия с финнами славянское население (вятичи, восточные кривичи и словены новгородские) утратило свои особенные этнические черты (антропологические признаки) и растворилось в финнах. Следовательно, не славяне колонизировали Мерянские земли, а финские племена, захватывая земли занимаемые вятичами и восточными кривичами, ассимилировали их. Западные кривичи, которых не коснулась колонизация, сохранили антропологические черты присущие славянам.

Если жевятичи, восточные кривичи и словены новгородские не славяне, а местные славяноязычные финны, то никакого переселения славян с территории Руси на северо-восток (в Ростово-Суздальские земли) и ассимиляции ими местных финских племен не было и не могло быть, поскольку не было славян, которые куда-то якобы переселялись.





Результаты археологических и антропологических исследований опровергают также норманнскую теорию образования Руси.

Раскопав около 8000 курганов на территории бывшей Ростово-Суздальской земли (нынешние Московская, Владимирская, Ивановская, Рязанская, Курская области, археолог граф А. С. Уваров обнаружил среди них только единичные захоронения «норманнов». Академик РАН антрополог Т.И. Алексеева также не обнаружила вклада «норманнов» в антропологический тип местного населения.

«Мы видели, при изучении обрядов погребения и при описании отличительных признаков мерянского одеяния, что все курганы имеют один и тот же общий характер, и что все они только в самых малых подробностях различествуют один от другого. … поэтому рождается вопрос: где погребались Норманы или другие иноземцы, так часто заходившие к Мерянам»?

(А.С. Уваров «Меряне и их быт по курганным раскопкам», 1872г.)

«влияние варяжского компонента в антропологическом типе восточных славян в целом и в городском населении в частности не прослеживается».

«и сельское, и городское население одного и того же племени обнаруживает один и тот же антропологический тип, т. е. одни и те же генетические истоки, но в городах он трансформирован в определенном направлении»

«… средневековые антропологические серии, подтверждая пребывание норманнов в северо-западной части Руси, не фиксируют здесь норманских черт в типе славянского населения, что говорит об очень незначительном числе норманнов и отсутствии интенсивного смешения их со славянами».

«и для южных уделов Руси вопрос о значительном антропологическом влиянии норманнов решается отрицательно. … здесь так же, как и на Северо-Западе, число норманнов было крайне невелико».

«ни одна из славянских групп не отличается в такой мере от германских, как городское население Киева (рис. 79). Таким образом, следует признать, что в составе дружины киевского князя норманнов было чрезвычайно мало, коль скоро никаких следов их в антропологическом облике населения города не обнаружено. Что касается сельского населения Киевской Руси, то оно также не показывает черт связи со скандинавами, относясь к тому же антропологическому типу, что и городское (Алексеева, 1969). Таким образом, и для южных уделов Руси вопрос о значительном антропологическом влиянии норманнов решается отрицательно.

(Т.И. Алексеева. Этногенез восточных славян по данным антропологии. М., 1973.





Продолжение - «Русские глазами русских ученых – генетиков», а также предыдущие статьи, смотрите в «Лига.Блог» под общим названием «Ликбез для Новоросов…» («Ликбез для «Новоросов», «Великоросов» и других сторонников Русского мира»). http://blog.liga.net/user/vmatviyenko/Default.aspx