Правовий захист печатки нотаріуса вбереже громадян від шахраїв

Відсутність державного контролю за виготовленням, зміною та знищенням печатки приватного нотаріуса призводить до незаконного виготовлення аналогів печаток діючих нотаріусів та використання їх з метою рейдерського захоплення майна та бізнесу, а також до втрати громадянами своєї нерухомості. Про це повідомляється у листі Нотаріальної палати України до Міністерства юстиції України від 04.07.2017 № 41/6.





Підроблення печаток державних та приватних нотаріусів – тема не нова. Засоби масової інформації у своїх журналістських розслідувань говорять про можливість замовити в мережі Інтернет підробної або аналог печатки нотаріуса за 500 гривень. Відсутність функції Міністерства внутрішніх справ України щодо нормативно-правового регулювання відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, тільки «на руку» шахраям. Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1216 «Про внесення змін до Положення про дозвільну систему» із переліку предметів, матеріалів і речовин, підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, вилучено штемпельно-граверні майстерні, печатки і штампи», що призвело до зловживань з боку працівників таких майстерень і виготовлення аналогів печаток нотаріусів.