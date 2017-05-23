Нотаріальна спільнота об'єдналася задля позитивних змін в професії

22 квітня виповнився рік, як мені довірили нотаріальне самоврядування в Україні.

Він був випробувальним для нотаріальної спільноти і одночасно доленосним. Відбулися два з’їзди нотаріусів України, обрано керівний склад НПУ, сформовано і діє його апарат, приведено відповідно до норм законодавства установчі документи організації, налагоджено роботу комісій, врегульовано питання розподілу доходів та уточнено розмір членських внесків для приватних та державних нотаріусів.

Ми взяли високий старт у законопроектній діяльності, співпрацюючи з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою, Міністерством юстиції та іншими міністерствами. Тільки за цей рік нами опрацьовано і подано до профільних комітетів ВР України близько 20 нормативних документів: як законопроектів, так і пропозицій щодо внесення змін. Вони стосуються як захисту конституційних прав та інтересів громадян, так і реформування нотаріату, вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності нотаріусів.

Нотаріальна палата долучається до роботи практично над кожним нормативно-правовим документом, що знаходиться на опрацюванні у Міністерстві юстиції і стосується інтересів нотаріальної спільноти. Вважаю що наша активна співпраця створює міцний плацдарм для втілення у життя необхідних для країни реформ, в тому числі і у професії нотаріусів.

Сьогодні, потрібно відповідально ставитись до справи, які робиш, особливо нотаріусам. Переконаний, що у професії повинні працювати виключно професіонали як за фахом, так і за морально-етичними принципами. В цьому полягає основне завдання Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, представників до якої ми обрали на засіданні Ради Нотаріальної палати України і новий склад якої запрацює вже у вересні.

Тут варто згадати інформаційні повідомлення про так званих в народі «чорних нотаріусів». Нам прикро це чути. Я особисто висловив точку зору нотаріальної спільноти у своєму інтерв’ю газеті «Закон і Бізнес» (№ 16, 22.04 – 28.04). Нотаріуси завжди були і залишаються на варті закону. Перш ніж вчинити будь-яку нотаріальну дію він подумає, звернеться до закону і за роз’ясненнями, і якщо не буде певен на всі 100%, то радше утримається від вчинення сумнівної дії, ніж ризикуватиме залишитися без заробітку і професії.

Для нас важливо формувати позитивний імідж професії, бути відкритими і прозорими в діяльності, співпрацювати з європейським нотаріатом та міжнародними громадськими організаціями.

В цій царині зроблено чимало. Так, Нотаріальну палату України було представлено на міжнародних конференціях у Грузії та Литві.

Представники української нотаріальної спільноти були у складі офіційної делегації у Вільнюсі (Литва) в червні, де було підписаноМеморандум про співпрацю та обмін інформацією між реєстрами юридичних осіб двох країн.

Вже у листопаді, на запрошення литовських колег Віце-президент НПУ Ольга Оніщук та член Комісії НПУ з питань міжнародного співробітництва Сабріна Сабіга взяли участь у святкуванні 450-річчя професії нотаріуса у Литві, що засвідчує підтримку європейського нотаріату України в її євроінтеграційних намірах і втіленні реформ, спрямованих на розвиток професії.

Завдяки членству в МСЛН, наші молоді нотаріуси отримали можливість щорічно підвищувати рівень знань у Міжнародному університеті нотаріусів (МУН) МСЛН, що проводиться Союзом за участю відомих іноземних фахівців у нотаріальній сфері. Зокрема, у 2016 році четверо представників України пройшли навчання у Римі.

Ми активно працюємо в рамках діяльності робочих органів МСЛН: представники України входять до складу Генеральної ради Союзу, а також окремих комісій та робочих груп (Комісії з європейських справ, Комісії із соціального захисту нотаріусів, Комісії з нотаріальної деонтології та Комісії з тем і конгресів). В ході роботи відбувається постійний обмін інформацією з питань законодавства в нотаріальній сфері, реформування та імплементації європейських стандартів в нотаріальній діяльності, вивчається передовий досвід технічної модернізації тощо.

Сьогодні перед нотаріальною спільнотою постають все нові й нові виклики.

Реформи у сфері нотаріату є необхідними та спрямовані на забезпечення громадян сучасними адміністративними сервісами. Децентралізація та демонополізація функцій з реєстрації майна та бізнесу фактично перетворила кожного нотаріуса на окремий будинок юстиції для наших громадян.

Актуальним для нотаріусів залишається здійснення реформ у сфері реєстрації прав на нерухоме майно та бізнес. У цій сфері повинна бути спільна робота нотаріусів і держави в особі Міністерства юстиції України, Президента України при зміні чинного законодавства з метою убезпечити громадян від негативних наслідків діяльності шахраїв. Останні гучні справи про афери окремих недобросовісних забудовників повинні спонукати як законодавців, так і правоохоронні органи до активних і дієвих кроків. Зокрема, отримання нотаріусами повноцінного доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень та внесення змін до чинного Порядку державної реєстрації прав.

Ще одним викликом перед українським нотаріатом постало питання застосування цифрових технологій в діяльності нотаріусів, зокрема технології blockchаin . Нотаріальною палатою України вивчається це питання, ми працюємо з експертами і вивчаємо як позитивні моменти, так і досвід її застосування у публічно-правових відносинах та державному управлінні.

Нотаріальна палата України сьогодні плідно співпрацює з пресою та громадськістю завдяки роботі прес-служби. Нотаріуси активними стали в інформаційному просторі, актуальні статті, коментарі та роз’яснення з’являються в юридичних виданнях, виходять сюжети та програми на телебаченні за участі експертів-нотаріусів. Нотаріальна палата стає організатором круглих столів та прес-конференцій, долучається до роботи робочих груп при міністерствах та інших державних органах. Ми публічно стали відкритішими: тільки за півроку було розміщено більше 156 інформаційних матеріалів, що опубліковані у мережі Інтернет та на шпальтах газет «Юридичний вісник України», «Правовий тиждень», «Юридическая практика», «Закон і бізнес», члени Нотаріальної палати стали гостями близько 15 загальноукраїнських та місцевих телепрограм і радіоефірів, що говорить про активне висвітлення нотаріальної та право освітньої діяльності нотаріусами у мас-медійному просторі.

Серед основних напрямів діяльності Нотаріальної палата України, які залишаються пріоритетними у 2017 році є також аналітично-методичне забезпечення нотаріальної діяльності.

Комісією з аналітично-методичного забезпечення та інформаційної діяльності опрацьовано та видано 20 методичних матеріалів з різних питань нотаріальної діяльності: реєстрації прав на нерухоме майно, оформлення спадщини, посвідчення особи при вчиненні нотаріальних дій, оподаткування нотаріальної діяльності в Україні тощо.

Всі наші напрацювання ми щоразу направляємо компетентним державним органам, особливо Міністерству юстиції України, для розгляду і врахування у роботі над відповідними законопроектами. Вважаю, що співпраця Нотаріальної палати України з органами юстиції – це запорука здійснення ефективних реформ у сфері нотаріату та демократичного розвитку професії нотаріуса в Україні.

Нотаріальна палата приділяє велику увагу підвищенню професійного рівня нотаріусів, прагнучи створити ефективну навчально-тренінгову систему, яка б сприяла формуванню єдиної нотаріальної практики в Україні. Для нотаріусів проводяться безкоштовні семінари і вебінари, що дозволяє нотаріусам обрати зручну для них форму участі, тему та місце.

Не можу не сказати про спортивне життя нотаріальної спільноти.

Вже п’ятий рік поспіль ми проводимо міжнародний футбольний турнір "Notary Futsal Cup", що є унікальною спортивною платформою, яка об'єднує представників нотаріальної професії різних країн. Не просто об’єднує, а створює атмосферу дружби та взаємодопомоги.

Нотаріуси із різних куточків світу зустрічаються на спортивних майданчиках у Польщі, де проводиться Олімпіада. Цього року збірна нотаріусів України виборола 15 золотих медалей, залишивши позаду збірну Російської Федерації.

Щороку проводиться спартакіада у місті Мелітополі. Наша олімпійська збірна нотаріусів та футбольна команда гідно представляють Україну на змаганнях.

Загалом переконаний, що наше міцне духовне й фізичне єднання, спільність поглядів та думок - запорука успіху й перемоги як у професії, так і у спорті.

Ми маємо багато планів та проектів, які реалізувати зможемо у співпраці та взаємодії, зі слушними пропозиціями і порадами.

Сьогодні нотаріат творять ті, для кого печатка нотаріуса – не інструмент для збагачення, а символ високої довіри держави, мати спеціальні повноваження – не можливість ними зловживати, а спосіб реалізувати та захистити права сторін, професія – не просто імідж, а покликання.

Нотаріальна палата України – це всі нотаріуси разом!

І в цьому є здоровий глузд, адже захист професії, її розвиток залежить саме від нас.

Джерело:

Журнал "Нотаріат України",№ 1-2(червень)2017.