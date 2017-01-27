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Відкрите звернення до ВККСУ, ГРД щодо ризику оскарження конкурсу до ВС
27.01.2017 20:42
Доводжу до Вашого відомa, що сьогодні, 27 січня 2017 року, на адресу Вищої ради юстиції була направлена скарга щодо відомостей про вчинення 17 суддями (далі – судді) Київського апеляційного адміністративного суду (КААС) дисциплінарного проступку, пов'язаного з прийняттям ними судових рішень щодо зупинення на невизначений час розгляду адміністративних справ.
При прийнятті рішень судді КААС керувались припущеннями або сумнівом, а не принципом верховенства права, як це передбачено ст.8 та ст.129 Конституції України.
Більш детальний юридичний аналіз порушення суддів КААС міститься в ухвалі суду вищої інстанції від 29.11.2016 року в справі №826/23650/15 (№63090620), яким скасовано одне з таких рішень від 07.07.2016 року (№58846524) шляхом застосування принципу верховенства права, що є прямим доказом незаконності усіх ідентичних рішень щодо зупинення розгляду справ.
Уникаючи юридичного аналізу загальновідомого принципу правової визначеності щодо незворотності дії Закону у часі (ст.58 Конституції України), та уникаючи його прямого застосування у своїх рішеннях, судді КААС створюють умови для сваволі, напрацьовуючи хибну судову практику, на яку продовжують орієнтуватися адміністративні суди та сторони адміністративних справ.
Наслідком таких дій суддів КААС є порушення принципу розумності строків їх розгляду, перешкоджання особам доступу до правосуддя, порушення права громадян на справедливий суд.
Вважаю, що вчинення такого істотного дисциплінарного проступку суддями КААС, переважна більшість яких є кандидатами до Касаційного адміністративного суду, допущеними до участі у конкурсі на посаду судді в ньому, є доказом їх невідповідності високим вимогам статусу судді касаційного суду у складі Верховного Суду.
Допуск суддів КААС, які не керуються принципом верховенства права, до участі у конкурсі на посади суддів Касаційного адміністративного суду, та не допуск до участі в конкурсі осіб, які не порушували ст.8 та ст.129 Конституції України, ставить під сумнів увесь відбір суддів касаційного суду у складі Верховного Суду, що створює умови для великого ризику оскарження результатів даного конкурсу та нелегітимності майбутнього складу суддів Верховного Суду.
З огляду на вищезазначене, з метою неповторення порушень основоположних принципів здійснення правосуддя в Україні та з метою неповторення порушень прав громадян, прошу Вищу кваліфікаційну комісію суддів України і Громадську раду доброчесності вжити всіх необхідних заходів для нівелювання такого ризику, та не допустити таких суддів КААС до участі у конкурсі.
При нагоді, хочу висловити велику подяку ЄСПЛ, який викрив таке порушення у справі "Устименко проти України", прийняв судове рішення та вжив усіх заходів для неповторення його у майбутньому в Україні шляхом направлення на адресу усієї судової системи України листа-припису, про який ВАСУ проінформував КААС вже своїм листом, зміст якого у повній мірі був проігнорований суддями.
Такі дії ЄСПЛ призвели до викриття ідентичних масових порушень вже на національному рівні, яке обов'язково призведе до передбаченої Законом відповідальності порушників.
Насправді дуже соромно, що ЄСПЛ виконує за нас нашу роботу, але я впевнений, що ми віддячимо йому невідкладним зведенням нанівець кількості позовів проти України, в т.ч. за допомогою суддів, які не будуть порушувати принцип верховенства права, і не будуть паплюжити ім'я України своїми завідомо неправосудними рішеннями.
З повагою,
Віталій Іванович Манохін
теги: верховенство права, судді, КААС, конкурс, Касаційний адміністративний суд, ВККСУ, Громадська рада доброчесності, ЄСПЛ
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