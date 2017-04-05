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Как выиграть гостендер ProZorro? Один важный совет от специалиста
05.04.2017 15:59
Если вы открыли этот текст, в надежде узнать волшебный секрет, который поможет вам выигрывать тендеры в один клик, то у меня для вас плохие новости. Скорее всего, у вас не получится просто прийти и выиграть торги. Легко ничего не бывает. Без усилий и грамотного подхода, надеясь исключительно на удачу, ваши шансы не велики.
У меня богатый опыт в сфере гостендеров. И я с уверенностью могу сказать, что реформа госзакупок и система ProZorro изменили многое. В первую очередь, дали нам возможность контролировать этот рынок. Но как происходит со многими другими проблемами в нашей стране, мы хотим, чтобы их кто-то решил за нас. ProZorro — это инструмент, который не решает проблему сам по себе. Он дает контролировать госучреждения, и тем самым менять обычное положение вещей.
У нашего народа особый менталитет. Он предполагает тягу ко всему бесплатному. Мы не понимаем, зачем платить за музыку и фильмы, услуги врача, учителя или других специалистов. Но как показывает практика, даже в супермаркетах, где внедрена функция самообслуживания на кассе, без сотрудника магазина вы не справитесь.
Так же и с участием в гостендерах. Бизнес думает, что ProZorro гарантирует им подписание договора. Участие в гостендерах — сложный процесс, который состоит из многих этапов, и требующий знаний в этих областях. И на каждом новом шаге участник может столкнуться с трудностями. А обжалование решения в АМКУ во многом схоже с судебным процессом.
Давайте рассмотрим ситуацию на простом примере. Допустим, вы находитесь в состоянии разводного процесса с супругом. Ваша цель — получить полагающееся вам имущество после развода. Вряд ли вы положитесь только на свои силы и решите защищать свои интересы в суде самостоятельно, тем более зная, что ваш супруг нанял компетентного адвоката.
Юристы, консультирующие участников тендеров — это своего рода адвокаты по госзакупкам. Их работа начинается работа с анализа тендерной документации. Требования могут писаться “под кого-то”, но если вы подготовились в соответствии с этими требованиями, вас не смогут игнорировать. Даже если первый раз ваше предложение отклонят, нельзя оставлять это без разбирательства в АМКУ. В следующий раз организатор будет относится внимательно к вам и вашему предложению.
С другой стороны баррикад стоят те, кто настаивает, что гостендер выиграть просто невозможно. Это другая крайность, которая играет на руку нечестным организаторам аукционов. Если и дальше верить в это утверждение и не участвовать в торгах, мы никогда не сможем победить коррупцию на государственном уровне. Выигрывать тендеры можно и нужно. Возможно, у вас не получится подписать договор на поставки с первого раза, но уже скоро вы станете ориентироваться в процессах аукционов, реально оценивать ситуацию и получать госзаказы.
Работники тендерных площадок и юрконсультанты — это не обманщики, которые мечтают продать вам ненужные услуги, без которых вы вполне обошлись бы. Это люди, которые также работают над осуществлением реформы госзакупок, помогая вам выигрывать и создавать конкуренцию на рынке. Обращайтесь к специалистам, чтобы успешно участвовать в торгах ProZorro, и вместе мы сделаем госзакупки по-настоящему прозрачными и честными.
теги: ProZorro, гостендер, госзакупки
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