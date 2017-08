Участь у публічних закупівлях США: потенційні перешкоди Поделиться: У травні 2016 р. Україна офіційно приєдналася до Угоди СОТ про державні закупівлі (GPA), що відкриває значні можливості для українських постачальників. Членство у даній Угоді дозволяє українським суб'єктам господарювання брати участь у публічних закупівлях на даний момент у 47 державах-членах Угоди (кількість членів Угоди поступово збільшується): США, Канада, країни ЄС, Сінгапур, Японія, Нова Зеландія, Південна Корея та ін. Якщо Ви прийняли рішення скористатися новими експортними можливостям та спробувати взяти участь саме у закупівлях США як країни з одним з найбільших у світі ринків публічних закупівель (кожного року тільки лише федеральні замовники закуповують товари та послуги у приватного сектора на суму приблизно 400 млрд дол. США), слід мати на увазі, що існує ряд проблем, які необхідно оцінювати перед тим як приймати відповідне рішення. Так, у своєму Додатку зі сфери охоплення Угодою СОТ про державні закупівлі США залишили за собою право виключити з-під дії даної Угоди закупівлі, які здійснюються малим бізнесом, тобто право надавати підтримку, яка може включати будь-які форми преференцій, такі як ексклюзивне право постачати товари чи послуги, або цінову преференцію. Наразі у США діють спеціальні програми для малого бізнесу (який належить жінкам, ветеранам-інвалідам збройних сил США та ін.) з підтримки під час здійснення публічних закупівель. Такі преференції, зокрема право виконувати договори про закупівлю лише малими суб'єктами господарювання, надаються залежно від вартості товарів або послуг, які планується закуповувати. Закупівлі з очікуваною вартістю у діапазоні від 3500 дол. США до 150 000 дол. США автоматично “резервуються” для малого бізнесу. При цьому має бути хоча б два або більше (Правило Двох) відповідальних малих суб'єкта господарювання, які є конкурентоспроможними з точки зору ринкових цін, якості та доставки. Така вартість закупівель можливо не становить значного інтересу для українських постачальників, отже дані обмеження у закупівлях США не становлять суттєвої проблеми. Втім, такі програми підтримки діють і для закупівель, які перевищують пороговий показник 150 000 дол. США за умови дотримання Правила двох. При цьому, важливо обов'язково враховувати положення, що закупівлі товарів, які перевищують 700 000 дол. США, та робіт, що перевищують 1,5 млн дол. США, які здійснююся поза межами програм підтримки малого бізнесу, повинні мати плани щодо можливого укладання з малими суб'єктами господарювання договорів субпідряду. Федеральний уряд США визначає для замовників цілі на кожний рік для виконання програм підтримки малого бізнесу. Наразі загальнодержавна мета здійснення закупівель передбачає, що принаймні 23% усіх коштів, які йдуть на закупівлі на федеральному рівні, мають бути присуджені малому бізнесу. Крім того, встановлені конкретні під-цілі за категоріями малого бізнесу, наприклад для малого бізнесу, яким володіють жінки, такий показник становить 5% усіх коштів, які йдуть на закупівлі на федеральному рівні; для малого бізнесу, яким володіють ветерани-інваліди збройних сил США також 5% тощо). Ще діє важливе правило, якщо головний виконавець-малий суб'єкт господарювання контракту не є виробником товарів, які постачає замовнику у межах програми підтримки малого бізнесу (резервування контрактів для малого бізнесу), він повинен постачати товари, виготовлені саме малим бізнесом. Відступлення від такого правила можливе, якщо буде встановлено, що існує недостатня кількість малих підприємств з необхідними виробничими потужностями та можливостями. Якщо на федеральному порталі оголошень про закупівлі США https://www.fbo.gov/?s=main&mode=list&tab=list Ви у оголошенні побачите помітку Set aside: Total Small Business, можете зробити висновок, що дані закупівлі вже зарезервовано лише для малого бізнесу. При цьому, важливо визначити, що підпадає під категорію малого бізнесу, адже не все так просто. Ви можете за замовчуванням вважати себе малим суб'єктом господарювання, втім для цілей участі у публічних закупівлях США існують інші вимоги залежно від сфери, де здійснює свою діяльність суб'єкт господарювання. Для більшості галузей малий бізнес визначається залежно від кількості співробітників протягом останніх 12 місяців або середньорічного доходу за останні три роки (показники є різними залежно від галузі , у якій здійснюється діяльність). Є спеціальний інструмент визначення, чи є Ви малим суб'єктом господарювання для цілей публічних закупівель (https://www.sba.gov/tools/size-standards-tool?ms=nid4060). Якщо у оголошенні про закупівлі Ви побачили наступне формулювання “The associated North American Industrial Classification System (NAICS) code for this procurement is 311999 with a small business size standard of 500.00 employees” , Ви маєте зрозуміти, що саме для даного коду NAICS ( описує галузь та вид діяльності, що здійснюється) чисельність працівників на підприємстві, для того щоб воно було визначено в якості малого, становить 500. Для іншого коду NAICS (код визначає саме підприємство, коли проходить процедуру реєстрації для участі у закупівлях) кількість працівників може бути іншою. Крім того, малий бізнес для цілей публічних закупівель визначається у США за умов: суб'єкт господарювання отримує прибуток; має місце здійснення своєї діяльності у США; працює в основному у США або вносить значний вклад у економіку США шляхом сплати податків чивикористанняамериканських товарів,матеріаліваборобочоїсили . Вказані ознаки значно ускладнюють безпосередню участь українських постачальників у закупівлях США, що здійснюються у межах програм підтримки малого бізнесу. Крім того, аналіз оголошень на федеральному порталі дозволить українським учасникам визначити, чи для Вашого товару або послуги лише ціна є критерієм оцінки. Адже часто у оголошеннях про закупівлі у США робиться акцент на важливості нецінових критеріїв, таких як досвід виконання подібних договорів або умови доставки тощо.