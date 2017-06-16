КИЕВ - ВИЛЬНЮС И ОБРАТНО





Вы хотите в Европу? А почему бы и нет... Пусть даже и на несколько часов. Людей посмотреть, себя показать...





Слушайте внутренний голос. На этот раз он предупреждает о дороге. В смысле в аэропорт. И действительно. Оно так и есть. Из Киева в аэропорт “Борисполь” идет автобус экспресс. Отправляется он с железнодорожного вокзала. Но есть одно уточнение - чтобы в этот день получить вожделенное место надо или бронировать его заранее. Или же очень долго стоять в живой очереди. С риском опоздать на рейс.

В то же время на единственной промежуточной остановке возле станции метро “Харьковская” берут пассажиров по принципу, - сколько влезет. Да, приходится стоять. Притом, что цена для стоящих и сидящих одинакова. Жестокая гримаса нашего бизнеса. Но, ехать то хочется. Так что слушайте голоса. Но, доверяйте только своим.

В аэропорту “Борисполь” тоже аншлаг. Такого количества пассажиров здесь уже давно не было. И все такие радостные, возбужденные... Еще бы, - безвиз. А еще такой подарок от авиакомпании “Международные авиалинии Украины”. Билеты за символическую цену. Туда и обратно за тридцать евро. Да еще с экскурсией. Не удивительно, что электронные системы продажи в эту ночь перегревались.

Традиционные “расстегните ремни”, “застегните ремни” при проходе через рамки контроля безопасности. Еще несколько минут на границу и все, - уже на нейтральной территории. Сразу другие ощущения. Вроде бы еще своя страна, но все немножечко не так. Череда магазинчиков с заморским товаром. И цены... Уже далеко не наши.

В зале возле выхода торжественная церемония. Обязательные тронные речи. И небольшая концертная программа. Все действо вызывает живой интерес у публики. Которая стекается сюда со всей транзитной зоны. К импровизированной сцене и не протолкнутся. А вот выступление артистов на бетонной площадке снаружи смотрится по меньшей мере странно. Не понятно для кого.

Наконец объявляется команда на посадку. Такую очередь не часто приходиться увидеть. Но, все честно стоят в одной колонне. Никто не пытается протиснутся вперед. Видно дух Европы уже потихоньку проникает и сюда. Это радует.

У входа в салон самолета пассажиров радостно встречают очаровательные стюардессы. Показательно, что все сто восемьдесят шесть мест заполнены. В этот раз авиакомпания “Международные авиалинии Украины” сделала подарок для фотографов. Можно было снимать сколько угодно. И грех было не воспользоваться такой щедростью.

Наконец новенький Боинг 737-800 запускает двигатели и начинает рулежку. И тут в иллюминаторе проплывает чей то лайнер с эмблемой Евросоюза на хвосте. Символично. Как и то, что самолет при выходе на взлетно-посадочную полосу не останавливается, а сразу же идет на взлет. Зеленая дорога в Европу.

Набор высоты происходит буквально за несколько минут. А дальше пассажиров ожидает очередной сюрприз. Всем вина! От авиакомпании “Международные авиалинии Украины”. И обед, кстати, тоже. Хотя лететь всего то немногим более часа. А к чаю фирменная шоколадка с сюрпризом. Приятное предсказание на дорогу.

А вот уже и объявление командира о начале снижения и заходе на посадку. И сразу же самолет ныряет в дождевое облако. А потом весело приземляется в облаке водяных брызг. Видно прибалты специально притащили тучку чтобы оправдать название своей страны. Ведь Литва переводится как страна дождей.

Почему то самолет останавливается не возле телетрапа а на открытой площадке. А ведь с неба идет тот самый бодрящий дождик. Так что пассажиры весело и припрыгивая несутся к автобусу. Правда в итоге гостей доставляют прямо ко входу в зал прилета.

В процессе имеется возможность полюбоваться оригинальной реконструкцией здания Вильнюсского аэропорта. Оно было построено очень давно и добротно. На века. Но со временем пропускная возможность достигла своего предела. И чтобы расширить возможности к основному зданию добавили пристройки. Вышло все очень даже органично. Кстати, на табло, где высвечивается рейс, можно узнать откуда он прибыл. Оказывается с города Kijevas!

Проход границы особых проблем не вызывает. Вот только владельцев стандартных паспортов с шенгенской визой просят приложить палец на сканер. Чтобы убедиться в идентичности с данными в системе. Счастливчики с биометрическими паспортами в большинстве своем освобождены от этой процедуры. Исключение, - если вызывает подозрение фотография. Добрый совет, особенно дамам при фотографировании. Не старайтесь быть лучше. Будьте самими собой. А то двери Евросоюза могут так и остаться закрытыми перед вами.

Кстати они существуют в буквальном смысле. Пограничник после проверки, если не имеется вопросов, нажимает кнопку или что у него там, - и... двери открываются. Несколько шагов и вот он долгожданный Евросоюз!

Там гостей встречает лично посол Украины в Литве. Проход в зал прибытия украшен воздушными шариками цветами национальных флагов Украины и Литвы. И даже пирожные, которыми угощают прибывших пассажиров тоже с флагами. Возникает дилемма. Ведь можно и срок заработать за надругательство над национальной символикой.

Наконец выход на привокзальную площадь. Удивительно, но дождя нет и в помине. И только стремительно высыхающие лужи говорят о том, что он таки действительно был. Все правильно, обязательную программу отработали, декорации можно убирать.

Аэропорт Вильнюса похож на Киевский аэропорт Жуляны. Находится в черте города. Добраться в центр города можно на автобусе, такси и электричке. Если выбрать общественный транспорт то на нем будет написано “oro uostas”. То есть аэропорт. Маршруты 1G, 2G, 3G. Стоимость проезда 1 евро. Остановка прямо напротив выхода. Такси обойдется в 15-25 евро, но можно сторговаться и за 10-15. Самый дешевый вариант на электричке. Всего 0,72 евро до железнодорожного вокзала. Ходит состав по расписанию каждый час.

Но в этот раз дорогих гостей ожидают комфортабельные автобусы. А чтобы не перепутать к билетам на самолет одновременно выдавали карточки разных цветов. Все очень просто. Остается сесть в автобус с табличкой своего цвета. Несколько минут на пересчитывание и экскурсия начинается. Кстати, гид Nikodem Szczyglowski говорит на чистом украинском языке.

Впервые Вильнюс упоминается в 1323 году как столица великого князя Литовского Гедимина. Сегодня же в нем проживает немногим более 620 тысяч человек. Город крупнейший в Литве и второй по величине в Прибалтике после Риги. Расположен на юго-востоке Литвы, при впадении реки Вильни в реку Вилию.

Первая остановка на смотровой площадке где-то недалеко от въезда в город. Здесь возникает чувство дежавю. Где-то это все уже было... Не правда ли, очень похоже на панораму Бучача, если смотреть с замковой горы? Вот только православный Собор Успения Пресвятой Богородицы в стиле грузинской архитектуры как-то слегка выбивается из общего ансамбля.

Местечко весьма уютное и похоже весьма популярное. Стоит у развилки дорог, серпантинами разбегающихся по склонам холмов. Здесь же модерновая кофейня Kava Tau. Вот только судя по натюрморту на мусорном баке, стоящем рядом, кто-то предпочитает отдых на свежем воздухе. Кстати, натюрморт весьма характерен, - шампанское, кофе, шоколад и виски. Аристократический набор. Европа.

Следующая остановка у реки Вильна. Главная достопримечательность, - мосты. Вообще их по городу много. Они в основном железные, склепанные из могучих профилей. Вызывают восторг у любителей технической архитектуры. Перила традиционно обвешены висячими замками.

Берега укреплены стенами из гранитных блоков. В которых изредка можно увидеть таинственные входы в какие-то тоннели. На одном из них высечена дата 1882 год. Похоже, что все это старая канализация или же дренажная система. Кстати, в одном из таких отверстий уютно устроилась бронзовая русалка.

А далее начинается знаменитый район Ужупис. Литовский аналог парижского Монмартра. Своеобразная анархическая республика со своим правительством, законами и гражданами. Ее символ, - растопыренная пятерня. На одной из городских стен можно прочесть местную конституцию начертанную на разных языках. В том числе и на украинском.

Главное в этой мини стране внимательно смотреть по сторонам. Сюрпризы ожидают буквально на каждом шагу. Например памятник алкоголику. Или же качели подвешенные под одним из мостов. О многочисленных скульптурах и говорить не приходится. Они везде и самые разные. Похоже, что каких-то границ здесь просто не существует. Хотя нет, перед одним из мостов стоит огромный дорожный знак, предупреждающий, что здесь заканчивается Ужупская республика.

Дальше вновь продолжается большой Вильнюс и перед глазами предстает один из красивейших готических храмов - костел святой Анны. Интересно, что для его постройки использовалось тридцать три вида кирпича. Как всегда есть и своя легенда. Якобы император Наполеон пораженный его красотой возжелал перенести церковь в Париж. Но, что-то не сложилось.

Вновь очередной бросок на автобусе и торжественный вход в старый город. Ворота Аушрос переводятся с литовского как Стражи Рассвета или Ворота Зари. Их еще называют Медининские ворота. И они единственные сохранившиеся из десяти въездов. Прямо над входом располагается действующая часовня. В ней хранится известная на весь мир чудотворная икона Божьей Матери Остробрамской. Во время богослужений окна открываются чтобы все стоящие снаружи могли присоединится к службе.

Где-то в среди кривых переулков укрылась и Украинская греко-католическая церковь Пресвятой Троицы. А на одном из мини бульваров стоит новенький памятник Тарасу Шевченко.

Вообще эта часть Вильнюса представляет собой огромный музей под открытым небом. Не даром же старый город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ратуша и поныне честно исполняет свои функции. Перед скромным двухэтажным зданием с колоннами в стиле классицизма раскинулась обширная вытянутая площадь, аккуратно вымощенная гранитными камнями. Здесь же можно увидеть одну из многочисленных парковок проката велосипедов. Этот вид транспорта в Вильнюсе почти канонизирован.

На центральной площади стоит кафедральный собор Святого Станислава. Здесь короновали литовских правителей. А еще говорят, что на месте оригинальной колокольне, стоящей рядом, находился алтарь языческого бога грома Перкунаса. Сегодня же с вершины этой восьмиугольной башни бьют не гром и молнии, а только куранты часов.

Высоко вдали на холме виднеется башня Гедимина. Это все, что осталось от Верхней крепости, основанной князем Гедиминасом еще в XIV веке. А если опустить глаза вниз и если повезет, можно найти плитку с надписью Stebuklas, - чудо. На нее следует наступить, загадать желание и трижды повернуться. В результате все задуманное обязательно сбудется.

В ансамбль Вильнюсского университета входят ряд дворов: Обсерватории, где выращивали лекарственные растения, Библиотеки, поэта Матвея Сарбевия Аркад, - любимое место для свиданий, Мицкевича и много еще все. В том числе и костел Святых Иоаннов в стиле позднего барокко. В его колокольне на втором этаже находится маятник Фуко.

Но время поджимает. И желудок уже не шепчет, а кричит, что неплохо и перекусить. Благо, что в Вильнюсе с этим нет никаких проблем. На любой вкус и кошелек. В данном случае угощает один из старых пивных баров. Учреждение находится в глубоком подвале. И спускаясь по крутым ступенькам и периодически соприкасаясь головой с низкими потолками невольно на ум приходит мысль. Хорошо, вниз спуститься без проблем. Но, как, черт побери, потом, после поглощения хмельного напитка, выбраться на свет божий!!!

На этот раз все в порядке. Вкуснейший протертый супчик и загадочное блюдо, оказавшееся приготовленным из картошки и мяса. Разумеется немножечко пива. Теперь можно и домой. В смысле вначале в аэропорт. До которого рукой подать.

Процесс обратного пересечения границы много времени не занимает. Как говорится все происходит на бегу. На летном поле уже ожидает такой родной самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины”. При входе уставших, но довольных пассажиров приветливо встречает старшая бортпроводница Ирина. В салоне лучезарными улыбками ее поддерживают коллеги.

Прощальный взгляд на убегающую из под колес полосу и назад, на родину. Как не хорошо в гостях, а все таки дома лучше. На то он и дом чтобы беречь и любить его.