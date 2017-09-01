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Практические аспекты блокировки накладных
01.09.2017 16:31
Все
знают, что с 1 июля текущего года работает система автоматической остановки
регистрации рискованных накладных, которая должна якобы противодействовать
налоговым махинациям и вымыванию денежных средств с бюджета через налоговые
схемы минимизации («ямы»). По статистике, ежедневно блокируют регистрацию около
0,4% всех накладных. С одной стороны это не много, но с другой – под блокировку
попадает большое количество накладных предприятий реального сектора экономики.
Как
известно, в случае блокировки регистрации накладной/расчета корректировки в
Едином реестре налоговых накладных, предприятие обязано подать в электронном
виде документы и пояснения в налоговый орган, которые подтверждают реальность
проведения той или иной операции. В течении 5 рабочих дней после получения
документов, решение принимается комиссией ГФС Украины и высылается плательщику
налогов.
Однако,
в последнее время участились случаи, когда ГФС Украины не предоставляет ответ в
указанный 5-ти дневный срок, что фактически делает плательщика налогов
заложником ситуации. Плательщик налогов в таком случае не знает что делать, не
знает сколько ждать, не знает какой ответ к нему придет с опозданием и придет
ли вообще.
Ответ
на этот вопрос дало Министерство финансов Украины, которое предлагает ввести
четкий 5-ти дневный срок для ответа относительно блокировки накладных. В
случае, если никакого ответа в указанный срок нет, то налоговая накладная
автоматически регистрируется.
По
мнению министерства это должно стимулировать налоговый орган оперативнее
рассматривать вопрос, связанный с блокировкой.
При
этом, хуже ситуация у тех, кто получил отрицательный ответ от ГФС Украины. В
таком случае, так как приостановлена регистрация налоговой накладной/расчета
корректировки, контрагент-покупатель не имеет права на включение суммы НДС в
налоговый кредит, соответственно и сумма лимита в системе электронного
администрирования НДС не увеличивается. Именно на этом настаивают фискальные
органы, предоставляя различные консультации.
В
случае отказа в регистрации налоговой накладной, наиболее действенным способом
защиты остается обращение в суд с административным иском. Если все аргументы в
пользу налогоплательщика имеются, то успех практически гарантирован. Однако,
бывают случаи, когда поставщик услуг по тем или иным причинам не обращается в
суд, не хочет или иным способом затягивает такое обращение в суд. Вот тут
возникает реальная проблема для покупателя, который фактически может стать
заложником ситуации. В этом случае, если поставщик добросовестный, то как
минимум необходимо просить у него доверенность на представление интересов и
фактически самому покупателю подавать в суд и отстаивать интересы поставщика
(но как бы в своих интересах).
В
любом случае, ситуация с блокировкой накладных будет постоянно меняться,
поскольку спорных моментов все больше и больше. Кто выиграет от этого покажет
время, но уже точно можно сказать, что пока вся ситуация не очень благоприятно
влияет на представителей реального сектора экономики, что не совсем радует…
теги: Налоговые накладные, блокировка
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