Практические аспекты блокировки накладных

Все знают, что с 1 июля текущего года работает система автоматической остановки регистрации рискованных накладных, которая должна якобы противодействовать налоговым махинациям и вымыванию денежных средств с бюджета через налоговые схемы минимизации («ямы»). По статистике, ежедневно блокируют регистрацию около 0,4% всех накладных. С одной стороны это не много, но с другой – под блокировку попадает большое количество накладных предприятий реального сектора экономики.

Как известно, в случае блокировки регистрации накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных, предприятие обязано подать в электронном виде документы и пояснения в налоговый орган, которые подтверждают реальность проведения той или иной операции. В течении 5 рабочих дней после получения документов, решение принимается комиссией ГФС Украины и высылается плательщику налогов.

Однако, в последнее время участились случаи, когда ГФС Украины не предоставляет ответ в указанный 5-ти дневный срок, что фактически делает плательщика налогов заложником ситуации. Плательщик налогов в таком случае не знает что делать, не знает сколько ждать, не знает какой ответ к нему придет с опозданием и придет ли вообще.

Ответ на этот вопрос дало Министерство финансов Украины, которое предлагает ввести четкий 5-ти дневный срок для ответа относительно блокировки накладных. В случае, если никакого ответа в указанный срок нет, то налоговая накладная автоматически регистрируется.

По мнению министерства это должно стимулировать налоговый орган оперативнее рассматривать вопрос, связанный с блокировкой.

При этом, хуже ситуация у тех, кто получил отрицательный ответ от ГФС Украины. В таком случае, так как приостановлена регистрация налоговой накладной/расчета корректировки, контрагент-покупатель не имеет права на включение суммы НДС в налоговый кредит, соответственно и сумма лимита в системе электронного администрирования НДС не увеличивается. Именно на этом настаивают фискальные органы, предоставляя различные консультации.

В случае отказа в регистрации налоговой накладной, наиболее действенным способом защиты остается обращение в суд с административным иском. Если все аргументы в пользу налогоплательщика имеются, то успех практически гарантирован. Однако, бывают случаи, когда поставщик услуг по тем или иным причинам не обращается в суд, не хочет или иным способом затягивает такое обращение в суд. Вот тут возникает реальная проблема для покупателя, который фактически может стать заложником ситуации. В этом случае, если поставщик добросовестный, то как минимум необходимо просить у него доверенность на представление интересов и фактически самому покупателю подавать в суд и отстаивать интересы поставщика (но как бы в своих интересах).

В любом случае, ситуация с блокировкой накладных будет постоянно меняться, поскольку спорных моментов все больше и больше. Кто выиграет от этого покажет время, но уже точно можно сказать, что пока вся ситуация не очень благоприятно влияет на представителей реального сектора экономики, что не совсем радует…