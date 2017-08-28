Трудовые отношения по-новому (тонкости отмены штрафов Гоструда)

В предыдущей статье мы писали о Государственной службе Украины по вопросам труда (далее - Гоструда), о ее полномочиях и характере действий. Напомним, что новым законодательством предусмотрен штраф в размере 30 минимальных заработных плат за допуск лица к работе без заключения трудового договора (с 1 января 2017 г. сумма составляет 96 000 грн.), за не допуск проверяющих инспекторов Гоструда к проведению проверки в определенных случаях штраф составляет 100 минимальных заработных плат (с 1 января 2017 г. это 320 000 грн.). Согласитесь, суммы впечатляют и создают огромный риск для предпринимателей, поэтому в данной статье мы хотели бы остановиться на вопросах защиты работодателей от необоснованно наложенных штрафов.

Учитывая, что активность проверок и наложения штрафов Гоструда возникла только в этом году, судебная практика еще по подобным делам только формируется, однако, некоторые нюансы в таких делах уже прослеживаются.

Довольно распространенным правонарушением является допуск к работе без оформления трудовых отношений. Если инспектор Гоструда вменяет именно это, работодателю необходимо доказывать отсутствие фактических трудовых отношений. Некоторые работодатели, с целью защиты своих интересов, заключают гражданско-правовые договора с отдельными лицами. Однако, инспектора не принимают это во внимания, и составляют соответствующие протоколы, привлекая руководителей к ответственности. В таких случаях, мы рекомендуем обращаться в суд, где важно доказать, что: с сотрудником был заключен реальный договор, в котором оговорены реальные цели, права и обязанности; непосредственно на исполнителя не распространялись правила внутреннего трудового распорядка; сотрудник не был принят на конкретную должность (квалификацию, профессию), а исполнял услуги по конкретным работам, получая за это гонорар. Доказав ошибочность выводов инспектора Гоструда, вы сможете избежать огромного штрафа. Главное, четко знать свои права и понимать порядок своих действий при защите интересов, грамотно доказывать отсутствие трудовых отношений как таковых.

В некоторых случаях, инспекторы Гоструда привлекают работодателя за не проведение полного расчета с работником или вообще не выплату заработной платы. Как правило, в этих случаях, инспекторы Гоструда буквально подходят к изучению обстоятельств дела, поэтому шанс для защиты своих интересов остается. Например, если фактически инспектор прав в своих выводах, работодатель может своевременно устранить нарушение, выплатив все положенные средства работнику. Таким образом, будет создана ситуация, когда еще до рассмотрения дела будут устранены все допущенные нарушения. Это позволит избежать ответственности в виде значительного штрафа, а сам сотрудник получит положенные ему деньги.

Однако, в некоторых случаях, задержка или не выплата денежных средств связана не со «скупостью» руководства, а с объективными проблемами, разрешение которых не зависит от руководителя. Если у предприятия не было объемов работ, средства за выполненную работу реально не поступали, а заработная плата не выплачивалась по объективным причинам, мы считаем, что привлечение к ответственности руководителя – является противоправным, поскольку для привлечения к ответственности необходимо наличие вини. Если же такая ситуация с невыплатой заработной платы произошла, интересы работника должны быть защищены в судебном порядке согласно норм трудового законодательства (выплата компенсации за задержку в выплатах). В таком случае, сотрудник получает и свою заработную плату и компенсацию. В ином случае, если идет привлечение к ответственности руководителя, последний обязан оплатить штраф, который никак не попадает в «карман» сотруднику и никак не улучшает его жизнь. Поэтому, в каждом отдельном случае необходимо разбираться в ситуации и привлекать к ответственности исключительно виновного руководителя.

Встречаются случаи, когда доказательственная база инспекторов Гоструда не совсем соответствует нормам процессуального законодательства. Так, например, анализируя одно из дел, в котором привлекался директор, доказательства вины руководителя строилось исключительно на показаниях свидетелей. Иных доказательств установления факта нахождения лиц на рабочем месте без оформления трудовых отношений – не предоставлено, как и не выявлено таких лиц. В этом деле суд отменил постановление Гоструда о наложении штрафа в связи с недоказанностью (отсутствием надлежащего доказательства).

Подводя итог, обращаем внимание, что полномочия у Гоструда достаточно велики, как и размер штрафов, которые они могут наложить. Однако, в каждом отдельном случае необходимо относиться к ситуации хладнокровно, без эмоций и подготовить грамотную защиту, возможно с привлечением квалифицированных специалистов.