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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПО-НОВОМУ
18.08.2017 19:13
Новость о повышении минимальной заработной платы была
одной из самых распространенных среди иных прочих. Кто-то радовался этой
новости, кто-то высказывал недовольство, однако – это событие уже произошло и
должно всеми соблюдаться. Именно этот месседж был отправлен всем работодателям
и обновленной Государственной службе Украины по вопросам труда (далее -
Гоструда). Власть четко заявила о своей борьбе с недостоверным декларированием
зарплаты и оплатами в конвертах, а также жестких мерах к нарушителям трудового
законодательства. Иными словами, в жизни бизнеса появился еще один «контролер»,
который может не всегда позитивно влиять на жизнь предпринимателя. В таких
условиях важно для бизнеса иметь четкий алгоритм защиты, если контролер
превышает полномочия и ведет себя не должным образом, а также полностью владеть
информацией о полномочиях контролирующего органа и своих правах, о чем и пойдет
речь в серии статей.
Итак, кого же все-таки бояться ГФС или Гоструда? Для
ответа на этот вопрос, актуальным будет ссылка на письмо ГФС № 2932/6/99-99-13-02-03-15
от 14.02.2017г., в котором фискальный орган указывает на то, что проверка
трудовых отношений не находится в их правовом поле, а относится к компетенции
Минсоцполитики и Государственной службы Украины по вопросам труда.
Так, инспектора по труду имеют право без предварительного
уведомления, в любое рабочее время проводить проверку служебных,
производственных и административных помещений и объектов физических и
юридических лиц, использующих наемных труд. Звучит устрашающе, особенно после
того, как был официально озвучен факт первого наложения штрафа на
предпринимателя в размере 320000 грн.
Конечно, есть чего бояться, однако, для обеспечения своей
безопасности, важно четко знать свои права и права инспекторов, разложив все по
полочкам, после чего, не все покажется страшным.
Итак, мы должны знать, что проверки могут быть плановыми
и внеплановыми. Плановые проверки проводятся по плану, с которым можно ознакомиться
на официальном сайте Гоструда, и о них предпринимателя обязаны уведомить не
менее чем за 10 дней до ее начала.
Внеплановые проверки всегда «неожиданны», однако их проведение возможно исключительно
на основаниях, определенных в статье 6 Закона Украины «Об основных принципах
государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности»
(выявление недостоверных данных в отчетности; несчастный случай, связанный с
хоздеятельностью; обращение лиц в Гоструда о нарушениях субъектом
хозяйствования; проверка устранения ранее выявленных нарушений при плановой
проверки).
Если основания для проверки есть, тогда необходимо
контролировать соблюдение требований закона в ходе самой проверки, что позволит
собрать ряд контрдоказательств.
Перед началом проверки, инспектор должен предоставить
руководителю или уполномоченному лицу субъекта хозяйствования служебное
удостоверения и направление на проверку. Данное направление имеет четкую дату
действия, указанную в нем и оформляется исключительно на основании приказа,
ссылка на который должна быть в направлении, и
подписывается руководителем или заместителем Гоструда (ее
территориальным органом) с печатью.
После этого, инспектор обязан расписаться в журнале учета
проверок (желательно его иметь на предприятии) и уведомить о перечне
документов, которые подлежат проверке (в области трудовых отношений). При этом,
не допускается изъятие при проверках оригиналов первичных финансовых и
бухгалтерских документов.
Важно отметить, что как инспектору, так и субъекту
хозяйствования разрешается фиксировать процедуру проверки средствами аудио и
видеозаписи, не препятствуя процессу проверки.
При проведении проверки, субъект хозяйствования может:
- присутствовать при проведении проверки и привлекать к
ней третьих лиц (адвокатов, специалистов);
- предоставлять свои возражения, объяснения и замечания,
которые должны быть учтены при принятии решения о результатах проверки;
- обжаловать действия (бездействия) проверяющего органа в
судебном порядке;
- получать консультативную помощь от органа госконтроля
для недопущения нарушений в последующий период (орган обязан предоставлять
такую помощь).
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что
некоторые права у субъекта хозяйствования есть, которых достаточно для того,
чтоб защитить себя от неправомерных действий инспекторов. Важно уметь
пользоваться своими правами для сбора контрдоказательств, что позволит в
последующем признать наложение любых санкций – неправомерным.
Будем надеяться,
что создание нового контролирующего органа не станет очередным поводом для
злоупотреблений, а Гоструда, совместно с
бизнесом, будет совершенствовать систему трудовых отношений.
Продолжение следует…
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