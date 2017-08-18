ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПО-НОВОМУ

Новость о повышении минимальной заработной платы была одной из самых распространенных среди иных прочих. Кто-то радовался этой новости, кто-то высказывал недовольство, однако – это событие уже произошло и должно всеми соблюдаться. Именно этот месседж был отправлен всем работодателям и обновленной Государственной службе Украины по вопросам труда (далее - Гоструда). Власть четко заявила о своей борьбе с недостоверным декларированием зарплаты и оплатами в конвертах, а также жестких мерах к нарушителям трудового законодательства. Иными словами, в жизни бизнеса появился еще один «контролер», который может не всегда позитивно влиять на жизнь предпринимателя. В таких условиях важно для бизнеса иметь четкий алгоритм защиты, если контролер превышает полномочия и ведет себя не должным образом, а также полностью владеть информацией о полномочиях контролирующего органа и своих правах, о чем и пойдет речь в серии статей.

Итак, кого же все-таки бояться ГФС или Гоструда? Для ответа на этот вопрос, актуальным будет ссылка на письмо ГФС № 2932/6/99-99-13-02-03-15 от 14.02.2017г., в котором фискальный орган указывает на то, что проверка трудовых отношений не находится в их правовом поле, а относится к компетенции Минсоцполитики и Государственной службы Украины по вопросам труда.

Так, инспектора по труду имеют право без предварительного уведомления, в любое рабочее время проводить проверку служебных, производственных и административных помещений и объектов физических и юридических лиц, использующих наемных труд. Звучит устрашающе, особенно после того, как был официально озвучен факт первого наложения штрафа на предпринимателя в размере 320000 грн.

Конечно, есть чего бояться, однако, для обеспечения своей безопасности, важно четко знать свои права и права инспекторов, разложив все по полочкам, после чего, не все покажется страшным.

Итак, мы должны знать, что проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки проводятся по плану, с которым можно ознакомиться на официальном сайте Гоструда, и о них предпринимателя обязаны уведомить не менее чем за 10 дней до ее начала. Внеплановые проверки всегда «неожиданны», однако их проведение возможно исключительно на основаниях, определенных в статье 6 Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» (выявление недостоверных данных в отчетности; несчастный случай, связанный с хоздеятельностью; обращение лиц в Гоструда о нарушениях субъектом хозяйствования; проверка устранения ранее выявленных нарушений при плановой проверки).

Если основания для проверки есть, тогда необходимо контролировать соблюдение требований закона в ходе самой проверки, что позволит собрать ряд контрдоказательств.

Перед началом проверки, инспектор должен предоставить руководителю или уполномоченному лицу субъекта хозяйствования служебное удостоверения и направление на проверку. Данное направление имеет четкую дату действия, указанную в нем и оформляется исключительно на основании приказа, ссылка на который должна быть в направлении, и подписывается руководителем или заместителем Гоструда (ее территориальным органом) с печатью.

После этого, инспектор обязан расписаться в журнале учета проверок (желательно его иметь на предприятии) и уведомить о перечне документов, которые подлежат проверке (в области трудовых отношений). При этом, не допускается изъятие при проверках оригиналов первичных финансовых и бухгалтерских документов.

Важно отметить, что как инспектору, так и субъекту хозяйствования разрешается фиксировать процедуру проверки средствами аудио и видеозаписи, не препятствуя процессу проверки.

При проведении проверки, субъект хозяйствования может:

- присутствовать при проведении проверки и привлекать к ней третьих лиц (адвокатов, специалистов);

- предоставлять свои возражения, объяснения и замечания, которые должны быть учтены при принятии решения о результатах проверки;

- обжаловать действия (бездействия) проверяющего органа в судебном порядке;

- получать консультативную помощь от органа госконтроля для недопущения нарушений в последующий период (орган обязан предоставлять такую помощь).

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что некоторые права у субъекта хозяйствования есть, которых достаточно для того, чтоб защитить себя от неправомерных действий инспекторов. Важно уметь пользоваться своими правами для сбора контрдоказательств, что позволит в последующем признать наложение любых санкций – неправомерным.

Будем надеяться, что создание нового контролирующего органа не станет очередным поводом для злоупотреблений, а Гоструда, совместно с бизнесом, будет совершенствовать систему трудовых отношений.

Продолжение следует…