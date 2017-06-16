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Актуальные изменения в уплате алиментов
16.06.2017 13:12
После
принятых изменений, отныне, дела о взыскании алиментов будут рассматриваться в
приказном производстве, т.е. не в исковом, как ранее, что должно привести к
сокращению сроков рассмотрения таких дел. Для получения алиментов, лицо, с
которым проживает ребенок, может обратиться в суд по месту регистрации или
пребывания с заявлением о выдаче судебного приказа. По результатам рассмотрения
дела, суд присуждает алименты: на одного ребенка – 1/4 ; на двух детей – 1/3; на трех и более детей – половину
заработка (дохода) плательщика алиментов. Кроме того, в законодательном порядке
закреплен максимальный размер алиментов, который может быть взыскан в пользу
детей – не более 10 прожиточных минимума на ребенка соответствующего возраста.
Также,
законодатель увеличил и минимальный размер алиментов, который устанавливается
судом, не зависимо от наличия дохода плательщика алиментов, и составляет уже
50% от прожиточного минимума (напомним, ранее было 30%).
Законодатель
отдельно закрепил существующее право получателя алиментов на взыскание
неустойки в размере 1% от суммы неуплаченных алиментов за каждый день
просрочки, однако, общий суммарный размер такой неустойки уже имеет свои
пределы и составляет не более 100% от суммы существующей задолженности.
Важно
отметить, что насчитывать неустойку возможно уже через 7 дней с момента
уведомления человека о необходимости уплаты определенной суммы алиментов. Таким
образом, неустойка может насчитываться со следующего дня (после истечения 7-ми
дневного срока), а не с момента получения решения суда.
Уверены,
что данное нововведение позволит в кратчайшие сроки рассматривать дела,
связанные с алиментами, а дети смогут получить необходимые денежные средства.
Кроме того, уже стороны не смогут затягивать подобные дела, объединяя их со
спорами об отцовстве, установлении места проживания ребенка, установления
порядка воспитания ребенка и т.п.
Важно
отметить, что законодатель дал четкое утверждение, что алименты являются
собственностью ребенка, и тот из родителей, который получает такие алименты,
обязан тратить их исключительно в интересах ребенка. Кроме того,
несовершеннолетний ребенок имеет право самостоятельно получать алименты и,
соответственно, распоряжаться ними.
Данные
нововведения предусмотрены Законом Украины «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав ребенка на
надлежащее содержание путем усовершенствования порядка взыскания алиментов».
Остается
надеяться, что этот закон сможет реально защитить права детей, а не станет
очередным способом выяснения отношений между родителями.
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