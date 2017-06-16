Актуальные изменения в уплате алиментов

После принятых изменений, отныне, дела о взыскании алиментов будут рассматриваться в приказном производстве, т.е. не в исковом, как ранее, что должно привести к сокращению сроков рассмотрения таких дел. Для получения алиментов, лицо, с которым проживает ребенок, может обратиться в суд по месту регистрации или пребывания с заявлением о выдаче судебного приказа. По результатам рассмотрения дела, суд присуждает алименты: на одного ребенка – 1/4 ; на двух детей – 1/3; на трех и более детей – половину заработка (дохода) плательщика алиментов. Кроме того, в законодательном порядке закреплен максимальный размер алиментов, который может быть взыскан в пользу детей – не более 10 прожиточных минимума на ребенка соответствующего возраста.

Также, законодатель увеличил и минимальный размер алиментов, который устанавливается судом, не зависимо от наличия дохода плательщика алиментов, и составляет уже 50% от прожиточного минимума (напомним, ранее было 30%).

Законодатель отдельно закрепил существующее право получателя алиментов на взыскание неустойки в размере 1% от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки, однако, общий суммарный размер такой неустойки уже имеет свои пределы и составляет не более 100% от суммы существующей задолженности.

Важно отметить, что насчитывать неустойку возможно уже через 7 дней с момента уведомления человека о необходимости уплаты определенной суммы алиментов. Таким образом, неустойка может насчитываться со следующего дня (после истечения 7-ми дневного срока), а не с момента получения решения суда.

Уверены, что данное нововведение позволит в кратчайшие сроки рассматривать дела, связанные с алиментами, а дети смогут получить необходимые денежные средства. Кроме того, уже стороны не смогут затягивать подобные дела, объединяя их со спорами об отцовстве, установлении места проживания ребенка, установления порядка воспитания ребенка и т.п.

Важно отметить, что законодатель дал четкое утверждение, что алименты являются собственностью ребенка, и тот из родителей, который получает такие алименты, обязан тратить их исключительно в интересах ребенка. Кроме того, несовершеннолетний ребенок имеет право самостоятельно получать алименты и, соответственно, распоряжаться ними.

Данные нововведения предусмотрены Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав ребенка на надлежащее содержание путем усовершенствования порядка взыскания алиментов».

Остается надеяться, что этот закон сможет реально защитить права детей, а не станет очередным способом выяснения отношений между родителями.