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КОМУ ОТВЕЧАТЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ
05.05.2017 22:52
В связи с невероятным
развитием и популярностью сети интернет, сегодня уже сложно встретить человека,
который не знает что это такое. Сегодня в интернете ищут работу, продают товары,
рекламируют продукцию, т.е. фактически делают все, что только можно
представить. Интернет сегодня фактически заменил живое общение, внедрив
социальные сети, форумы, блоги, которые пользуются огромной популярностью. На
созданных ресурсах люди обмениваются мнениями, выражают свою позицию,
характеризуют личностей, пишут статьи и т.п. Однако, в некоторых случаях,
изложенная информация носит не только положительный эффект, а и негативный – по
отношению к человеку или группе лиц. Речь идет о ситуации, когда в интернете
распространяется информация, которая не соответствует действительности и
является неправдивой. Если подобный случай произошел на телеэфире или в
печатных средствах массовой информации, то тут легче найти виновника – тут
видно автора текста, как минимум. Но что делать, если такая информация
распространена в интернете, или еще хуже, автор текста не известен? В данной
статье, мы попробуем с этим разобраться.
Согласно ч. 1 ст. 277 Гражданского кодекса Украины (далее
– ГК Украины) физическое лицо, личные неимущественные права которого нарушены в
следствии распространения о нем и (или) членах его семьи недостоверной
информации, имеет право на ответ, а также на опровержение этой информации.
При этом, недостоверной считается информация, которая не
соответствует действительности или изложена неправдиво, т.е. содержит ведомости
о событиях и явлениях, которых вообще не было или которые были, но ведомости о
них не соответствуют действительности.
Кроме
того, законодатель уточняет, что негативная информация, распространенная о
лице, считается недостоверной, если лицо, которое распространило такую
информацию, не докажет противоположное.
Таким
образом, в соответствии с ч. 2 ст. 302 ГК Украины, физическое лицо, которое
распространяет информацию, обязано убедится в ее достоверности.
Защищая
свои права, лицо, в отношении которого распространена недостоверная информация,
должно доказать факт того, что такое распространение информации порочит его
честь, достоинство и деловую репутацию.
Если
говорить о распространении негативной информации в сети интернет, то ответчиком
по такому делу является автор соответствующего информационного материала и
собственник веб-сайта/портала. При этом, именно истец (человек, который
защищает свое честное имя) обязан найти и установить данные этих лиц, поскольку
эта информация должна быть отображена в исковом заявлении (ст. 119 ГК Украины).
Если
же автор распространенной информации неизвестен, или его место
проживания/нахождения установить не удается, если информация носит анонимный характер
и доступ на сайт является свободным, то надлежащим ответчиком по такому делу
будет сам собственник веб-сайта, на котором размещался информационный материал,
поскольку именно этот собственник ресурса создал технологическую возможность и
условия для распространения недостоверной информации.
Такую
правовую позицию сегодня поддерживают судебные органы, рассматривая подобные
дела. Однако, каждая ситуация имеет свой подтекст, свою структуру, особенности,
поэтому в каждом отдельном случае, нужно выбрать свою тактику защиту, чтоб
гарантировано защитить нарушенное право. Все возможно, важно только знать, что
делать…
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