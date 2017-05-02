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АУТСОРСИНГ. Что это такое и зачем он мне?
02.05.2017 11:26
Аутсорсинг (от англ. Оutsourcing – outer-source-using, использование внешнего источника и/или ресурса) – это передача организацией на основании договора определенных видов или функций производственной предпринимательской деятельности другой компании, действующей в нужной области. Термин «аутсорсинг» в нашей стране появился сравнительно недавно и только начинает набирать свою популярность.
Многие страны Европы и США уже давно делегируют неприбыльные бизнес-процессы специализированным фирмам. Речь идет об адвокатских (юридических) компаниях, о компаниях, занимающихся предоставлением бухгалтерских услуг и т. п. Популярность бухгалтерского аутсорсинга на данный момент достигла того, что почти в каждой третьей европейской компании такая должность, как бухгалтер – отсутствует. Каждая вторая европейская компания имеет юридического советника, который также оказывает услуги по принципу аутсорсинга. Это становится выгодным, поскольку специализированная компания имеет свой штат высококвалифицированных сотрудников, способных выполнять задачи различной сложности. При этом стоимость услуг такой компании не выше стоимости содержания штатного специалиста, а иногда и ниже.
Особой популярностью бухгалтерский аутсорсинг пользуется у частных предпринимателей и субъектов хозяйствования, занимающихся ВЭД. Кто-то хочет оптимизировать расходы, а кто-то соответствовать высоким европейским критериям ведения бизнеса, заниматься развитием и прибыльностью. Иногда клиенты переходят на обслуживание после того, как в течении 1–2 лет поменяли несколько бухгалтеров и устали от постоянных поисков недорогого, но квалифицированного специалиста.
С учетом того, что каждый собственник, руководитель компании ставит главную цель – получение прибыльности, не удивительно, что среди современного бизнеса набирает популярность услуга – бухгалтерское обслуживание «под ключ». При этом руководитель компании вообще избавляется от ведения бухгалтерского и налогового учета, подачи отчетности, своевременной уплаты налогов и сборов, общения с контролирующими органами, архивированием и хранением документов и т. п.
Стоимость услуг зависит от системы налогообложения, организационной формы предприятия, количества сотрудников, объема документооборота, количества контрагентов, оборота предприятия. Однако это в любом случае не может быть дороже, чем содержание штатных специалистов, а преимущества очевидны:
Стоит отметить, что украинские компании еще не готовы переходить на аутсорсинг, поскольку кто-то привык к «своему» бухгалтеру; кто-то считает, что «своего» бухгалтера проще контролировать; кто-то переживает за сохранение конфиденциальной информации и т. д. Но есть «но»... Например, «свой» бухгалтер не всегда будет своим, поскольку он может уволиться, заболеть, уйти на пенсию в конце концов, а в современной компании всегда можно получить квалифицированную услугу. Контролировать можно не только устно, но и посредством заключенного договора. Ну а конфиденциальность информации закрепляется заключенными договорными обязательствами, которые уважаются и выполняются современными компаниями.
Конечно, выбрать достойную аутсорсинговую компанию не просто, ведь нужно найти того, кому можно доверять. Тут есть ряд рекомендаций: посетите сайт компании, наведите справки об их деятельности и руководстве; посетите офис компании и пообщайтесь с их представителями, чтобы понять возможности фирмы; ознакомьтесь с детальным перечнем услуг, правами и обязанностями сторон. Как минимум этого будет достаточно, чтобы получить первое впечатление о компании, а следующие выводы можно сделать, убедившись в простоте и удобстве бухгалтерского аутсорсинга.
Сегодня бизнес диктует новые правила, поэтому от вас зависит то, насколько вы будете современны, мобильны и успешны.
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