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Брачный контракт – спасательный круг
07.04.2017 18:17
Брак в глазах юриста – это не только объединение влюбленных сердец, но и объединение капитала, которое ко всему прочему дает свои плоды.
Не относитесь к брачному договору как к проявлению недоверия на старте семейных отношений. Примите его как Ваш спасательный круг на случай, когда что-то пойдет не так. Будет разбито Ваше сердце, Вы будете полны сильных эмоций, которые затуманят Ваш ясный ум, и будет брачный контракт, который прикроет Ваш капитал во время шторма и станет твердой землей под ногами.
Согласно общему правилу по законодательству Украины все нажитое непосильным трудом в браке является совместной собственностью супругов, если иное не установлено договором между ними. Это значит, что в случае расторжения брака супруги имеют большой риск ступить на тропу спора – о разделе этого совместного имущества. А судебные разбирательства в нашей стране нынче дорого, долго, и решение принимаете отнюдь не Вы, а суд. Тут как раз и пригодится брачный договор, и условия его будут зависеть не от судьи, а только от Вас.
На противовес законодательству многих стран Европы и США, где контрактом можно урегулировать и личные отношения между супругами, включая количество улыбок друг другу в день, законодательство Украины устанавливает четкие границы для условий брачного контракта. Посредством последнего можно определить исключительно имущественные отношения между супругами на период брака и после его расторжения. Но словосочетание «исключительно имущественные» это не столь и узкое поле для установления правил. Так, Вы можете договориться о: правовом режиме имущества (общее, долевая собственность, личное); доходов от имущества; содержании детей (суммы, сроки); содержании после расторжения брака (суммы, сроки); содержании Ваших родителей и других всевозможных ситуациях, которые можно измерить в денежном эквиваленте, стоит только вместе с юристом проявить фантазию.
Семейный кодекс устанавливает, что право на подписание брачного контракта имеют супруги, которые уже состоят в браке, и лица, которые планируют вступить в брак (подавшие соответствующие заявления в компетентные органы). Брачный договор полежит нотариальному заверению. Каждый из супругов получает свой экземпляр договора и тогда мысли о неопределенном будущем Вашего материального благополучия не омрачают в дальнейшем Вашу семейную жизнь.
Согласитесь, начиная длинную игру, мы предпочитаем знать ее правила наперед. Точно так же и с вступлением в брак с подписанным брачным контрактом.
Брачный контракт формальная каменная стена, защищающая Вашу эмоциональную душу.
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