Як виявити приховані ризики в нерухомості?

Коли купуєш квартиру в новобудові – це завжди стрес. Спочатку знаходиш цікавий об’єкт за місцем розташування, фінансовими умовами (ціна, розстрочка), потім вишукуєш інформацію про нього на форумах, сайтах будівельних компаній тощо. Але вже як постає питання купувати квартиру (офіс), то отримана загальна інформація не дає відповіді на питання, на основі яких приймається рішення про купівлю того чи іншого об’єкту.

Приміром, покупців цікавлять такі питання:

Де взяти інформацію про об’єкт? Чи всі реєстри перевірено? Які дозволи та погодження повинні бути? Що там з судами по землі, податкам, заборгованості? Чи пов’язаний об’єкт зі «скандальними» забудовами?

На сьогодні відкрито багато державних реєстрів, але не з усіма легко працювати. Деякі з них платні та потребують реєстрації ЕЦП (електронний цифровий підпис).

Отже, чи можна самостійно виявити приховані юридичні ризики у забудовника? На мою думку, це цілком можливо, про те, для цього потрібно перевірити усю наявну інформацію про об’єкт, а також пов’язаних до нього осіб.

Як це зробити?

I . Вивчаємо паспорт об’єкту, в якому вказується, хто замовник, забудовник, орієнтовний строк введення об’єкту в експлуатацію, площа забудови тощо.

II. Отримуємо у відділі продажів пакет документів для аналізу. Вони повинні надати: д озвіл на початок будівельних робіт, будівельну ліцензію, право власності чи користування земельною ділянкою, договір із замовником будівництва.

III. Перевіряємо статус пов’язаних осіб з об’єктом на предмет банкрутства, реєстрації, розміру статутного капіталу, беніфіціарів, наявність податкового боргу. Це дасть змогу зрозуміти серйозність намірів забудовника, а також виявити приналежність тих чи інших осіб до “скандальних” забудов.

IV. Аналізуємо дані пов’язаних осіб з “чорними списками”, а з державного реєстру речових прав на нерухоме майно дізнаємося про обмеження/обтяження об’єкту або активів зацікавлених осіб.

V . Знаходимо та аналізуємо судові рішення по об’єкту або по пов’язаним особам. Завдяки реєстру судових рішень можна виявити приховані ризики, які не були оголошені забудовником. Напр., відкриття кримінальних справ, стягнення великих сум кредиторської заборгованості тощо.

Вищеописані кроки так чи інакше допоможуть отримати всебічну і корисну інформацію про зацікавлений об’єкт. Цей шлях варто пройти з кожним об’єктом, бо ніколи не знаєш хто, де і що приховав. Деталі мають велике значення.