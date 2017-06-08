Юридичний супровід сертифікації обладнання: рекомендації

Останнім часом надходить від клієнтів багато запитів на юридичний супровід сертифікації обладнання, починаючи з мобільних телефонів, платіжних терміналів, сканерів штрих-кодів до ноутбуків та систем “розумний дім”. Кожне таке обладнання містить в собі такі радіоінтерфейси як WI FI, Bluetooth, RFID, GPS, UMTS (3G). Здебільшого виробниками (країна походження) такої продукції є китайські підприємства, хоча замовниками такої продукції виступають європейські та американські компанії. Здавалося б нічого складного в процесі декларування такої продукції на вимоги технічним регламентам не має, і це може зробити кожний бажаючий імпортер. Та ба, це не так просто як здається. Адже, окрім того, щоб зібрати необхідний пакет документів, правильно оформити довіреність від виробника до імпортера, надати відповідний зразок обладнання до органу сертифікації треба проконтролювати збереження обладнання, усунути недоліки в його технічних параметрах та включити у реєстр Радіоелектронних засобів та випромінювальної техніки Національної комісії регулювання зв’язку та інформації. Цей реєстр дає право імпортувати та використовувати обладнання на території України, якщо параметри обладнання діють в межах загальних умов застосування.

Загалом роботи з сертифікації та декларування займають від 3 до 5 тижнів, але враховуючи необхідність включення до безкоштовного реєстру РЕЗ та ВП, цей процес може бути неконтрольовано довгим. Причин декілька.

По-перше, заявка з додатками реєструється лише за місцем реєстрації комісії. Саме там документам присвоюється вхідний номер, документи скануються та направляються до виконавців. Це займає від 3 до 7 робочих днів. Донести, підвезти, замінити документи неможливо, оскільки в комісії чітко налагоджений бюрократичний механізм передачі документів по ланцюгу, в якому задіяно багато людей. У випадку, якщо в документах чи заявник чи представник комісії знайде помилку, то документи подаються по новій у повному комплекті. По-друге, комісія приймає рішення раз на тиждень. Якщо ваші документи надійшли у понеділок, то ваша заявка (за умови правильно складених документів) буде розглянути вже наступного тижня, а той й через тиждень, оскільки документи через описаний вище алгоритм не надійдуть вчасно. На це впливати (“посприяти”) також не має можливості.

Із останніх нововведень, комісія вимагає від заявників надсилати електронні копії документів, мотивуючи це можливістю швидшого прийняття рішення. Тут виникає декілька питань. Зокрема, для чого надсилати документи в паперовому вигляді, якщо можна використовувати електронну переписку, яка вже визнається українськими судами як належно допустимі докази? Якщо процес включення обладнання в реєстр безкоштовний, чому б не спростити цей процес?

На сам кінець декілька рекомендацій, як я вбачаю, для спрощення таких процесів.

1. Відкрити доступ акредитованим органам сертифікації з технічного регламенту № 679 до реєстру РЕЗ та ВП, щоб вони самостійно вносили дані технічних параметрів на підставі лабораторних випробувань.

2. Якщо перше виконати технічно неможливо, то запровадити практику направлення листів від акредитованих органів до НКРЗІ з технічними даними обладнання, на які видано сертифікати та декларації відповідності.

Маючи досвід роботи з декларування радіотехнічного обладнання та подавши понад десяток заявок до включення обладнання в реєстр НКРЗІ, можу зробити висновок, що запропоновані мною рекомендації спростять і пришвидшать процес включення в реєстр як для імпортерів, так і зменшать навантаження для державного органу. Адже адміністрування кожної заявки потребує часу співробітників та оплати їх праці.