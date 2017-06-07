Что нужно знать о новом порядке проведения проверок Гоструда?

16 мая 2017 года вступило в силу постановление КМУ от 26.04.2017 г. № 295, которым утвержден Порядок осуществления законодательного контроля за соблюдением законодательства о труде.

Новым Порядком установлены 2 вида контроля – «инспекционные посещения» и «невыездные инспектирования». Эти два вида контроля могут проводиться как инспекторами Гоструда, так и исполкомами городских, сельских, поселковых советов и объединенных территориальных громад. Но стоит учитывать, что в соответствии со ст. 265 КЗоТа право накладывать финансовые санкции принадлежит Гоструда. Не смотря на то, что в Порядке наложения штрафов за нарушения законодательства о труде и занятости населения от 17.07.2013 № 509 внесены изменения, допускающие возможность применять санкции, до принятия соответствующие изменения в Кодексе должностные лица органов местного самоуправления принимать решение о финансовых санкциях не имеют право.

Какие основания для проведения проверки?

1) Обращение сотрудника о нарушении относительно него законодательства о труде и физического лица, относительно которого нарушены правила оформления трудовых отношений. Здесь вопросов не возникает. Любой сотрудник или лицо, которое фактически выполняет трудовые обязанности, но с которым не заключен трудовой договор и не осуществляются обязательные отчисления по ЕСВ, может написать заявление, что станет основанием для проведения проверки.

2) Решение руководителя органа контроля о проведении инспекционного посещения в случае поступления информации о наличии неоформленных сотрудников. При этом, источник информации может быть практически любым. Формулировка, указанная в Порядке («другие источники, доступ к которым не ограничен законодательством») вызывает массу вопросов и развязывает руки инспекторам. Таким образом, «другим источником» может быть любая информация о нарушении.

3) Решение суда, уведомление правоохранительных органов о нарушении законодательства о труде. Не совсем понятно, в какой форме правоохранительные органы должны уведомлять Гоструда. Не хотелось бы, чтобы на практике срабатывал механизм «эффективного взаимодействия» инспекторов с правоохранителями.

4) Информация, которая поступила в результате проверок других контролирующих органов.

Фискальная служба уведомляет о следующем:

- несоответствие количества работников работодателя объемам производства (выполненных работ, оказанных услуг) к средним показателям по соответствующему виду экономической деятельности;

- факты нарушения законодательства о труде, выявленных в ходе осуществления контрольных полномочий;

- факты осуществления хозяйственной деятельности без государственной регистрации в порядке, установленном законом;

- работодателей, имеющих задолженность по уплате ЕСВ в размере, превышающем минимальный страховой взнос за каждого работника.

Органы Пенсионного фонда передают информацию о:

1) работодателях:

- начисляющих заработную плату меньше минимальной;

- у которых в отношении работников отсутствует сообщение о принятии на работу;

- у которых в течение месяца количество работников, работающих на условиях неполного рабочего времени, увеличилось на 20 % и более;

- у которых в отношении работников отсутствуют начисления заработной платы в отчетном месяце (отпуск без сохранения заработной платы без соблюдения требований Кодекса законов о труде Украины и Закона Украины "Об отпусках");

- у которых в течение года не проводилась индексация заработной платы или сумма повышения заработной платы составляет менее суммы начисленной индексации;

- у которых 30 и более процентов работников работают на условиях гражданско-правовых договоров;

- численностью 20 и более сотрудников, у которых в течение месяца произошло сокращение на 10%;

2) работников, которые выполняют работы (оказывают услуги) по гражданско-правовым договорам у одного работодателя более года.

Уведомляется ли работодатель о проведении проверки?

Обязанность уведомлять работодателя о проведении проверки установлена в п. 8 Порядка, но о сроках ничего не сказано. Таким образом, допускается ситуация, когда работодатель может получить уведомление непосредственно в момент проверки. Относительно проверки неоформленных сотрудников, уведомление не обязательно, если оно «может навредить инспекционному посещению».

Какие документы инспектор должен предъявить при проведении проверки?

Во время проведения инспекционного посещения инспектор труда должен предъявить объекту посещения или уполномоченному лицу служебное удостоверение. Другие документы в Порядке не указаны.

Какова продолжительность проверки?

Продолжительность проверки составляет не более 10 рабочих дней, а для субъектов микропредпринимательства (ФЛП и юридические лица, у которых не более 10 наемных работников и годовой доход не превышает 2 млн евро) и малого предпринимательства (ФЛП и юридические лица, у которых не более 50 наемных работников и годовой доход не превышает 10 млн евро) не более 2 рабочих дней.

Какие полномочия и ограничения у инспектора труда?

У инспекторов труда предусмотрен ряд полномочий при проведении проверок. Следует выделить один из них, как самый неоднозначный:

- беспрепятственное, в любое время суток без предварительного предупреждения проникновение в любые помещения объекта проверки при выявлении неоформленных сотрудников. При этом в ч. 3 ст. 4 Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» от 05.04.2007 № 877-V установлено, что проверки могут осуществляться только в рабочее время предприятия.

Среди ограничений при реализации полномочий инспектора стоит отметить запрет изымать оригиналы их финансово-хозяйственных, бухгалтерских и других документов, а также компьютеров и их частей.

Какие основания для недопуска инспектора к проведению выездного инспектирования?

В соответствии с 14 Порядка инспектор может быть не допущен к проведению выездного инспектирования в трех случаях:

- при отсутствии служебного удостоверения;

- если на официальном веб-сайте Гоструда отсутствует решение Минсоцполитики о формах служебного удостоверения инспектора труда, акта, справки, предписания, требования, перечня вопросов, которые подлежат инспектированию;

- если срок проведения инспекционного посещения превышает 2/10 дней.

Штраф сразу платить не придется (но не всегда)

При выявлении нарушений инспектор Гоструда принимает предписание, согласно которому на предприятии исправляются все нарушения. Если все требования, указанные в предписании будут выполнены, то меры по привлечению к ответственности не применяются.

В отдельных случаях такое облегчение не применяется:

1) при использовании труда неоформленных сотрудников;

2) при несвоевременной и не в полном объем выплате заработной платы;

3) при несоблюдении минимальных гарантий в оплате труда.

В данном случае применение штрафных санкций будет одновременно с принятием предписания.

Какой порядок обжалования результатов проверки?

Традиционно, выделяют два вида обжалования: административный и судебный.

Предписание или требование инспектора труда может быть обжаловано в 10-дневный срок с даты их получения у руководителя или заместителя руководителя соответствующего территориального органа Гоструда. При несогласии с данным решением, оно может быть в дальнейшем обжаловано у руководителя или заместителя руководителя Гоструда.

Жалоба рассматривается в 30-дневный срок с момента ее получения.

Важно отметить, что подача жалобы приостанавливает исполнение предписания или требования.

Для понимания важности и полноценной оценки рисков при проведении проверок Гоструда ниже приведена таблица штрафов за нарушения законодательства о труде (согласно ст. 265 КЗоТ).

Вид нарушения Размер штрафа - допуск к работе неоформленного сотрудника - оформление сотрудника на неполное рабочее время при фактическом выполнении работы полное рабочее время; - выплата зарплаты без уплаты ЕСВ. 30-кратный размер м. з. п. в момент выявления нарушения (96 000 грн – на 29.05.2017) - нарушение сроков выплаты зарплаты, других выплат более месяца, выплата их не в полном объеме - недопуск к проведению проверки, создание препятствий в ее проведении 3-кратный размер м. з. п. в момент выявления нарушения (9 600 грн – на 29.05.2017) - несоблюдение минимальных гарантий в оплате труда - несоблюдение установленных гарантий и льгот сотрудникам , которые вовлекаются к выполнениям обязанностей, предусмотренных законами «О военной обязанности и военной службе», «Об альтернативной (невоенной) службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации» 10-кратный размер м. з. п. в момент выявления нарушения за каждого сотрудника (32 000 грн – на 29.05.2017) Недопуск к проведению проверки и создание препятствий для ее проведения по вопросам: - допуска к работе неоформленного сотрудника - оформления сотрудника на неполное рабочее время при фактическом выполнении работы полное рабочее время; - выплаты зарплаты без уплаты ЕСВ. 100-кратный размер м. з. п. (320 000 грн – на 29.05.2017) Нарушение других требований трудового законодательства 1 м. з. п. (3 200 грн – на 29.05.2017).





ПОДВЕДЕМ ИТОГИ!

1) Проверки Гоструда проводятся в форме инспекционных посещений и невыездных инспектирований.

2) Одним из оснований проведения инспекционных посещений является любой «сигнал» о нарушениях.

3) Порядком не предусмотрен срок, в течении которого предприятие уведомляется о проведении проверки.

4) Согласно порядку инспектор труда имеет право беспрепятственно проникать в любые помещения предприятия в любое время суток.

5) Инспектор труда не имеет права изымать оригиналы финансово-хозяйственных, бухгалтерских и других документов, а также компьютеров и их частей.

6) Инспектор труда не накладывает штраф сразу, а принимает предписание, на основании которого предприятие исправляет нарушения.

Стоит помнить, что качественная работа Ваших юристов и бухгалтеров позволит избежать внушительных штрафов.