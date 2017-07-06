Як старі мікрорайони міста зробити комфортними і затишними?

Цього року ми виділили 5 мільйонів гривень на реконструкцію мікрорайону Ірпеня, відомого під назвою «БКЗ». Район, який довго вважали одним із найбільш занедбаних, стане безпечним, комфортним і затишним.





Капітальні роботи зі зміни теплотрас, каналізаційних колекторів чи водогону у старих мікрорайонах Ірпеня не проводилися десятиліттями. Серед них і – БКЗ. Вперше за багато років почалися кардинальні зміни не на одній вулиці, а в цілому районі. Ремонтні роботи стартували із заміни теплотраси. Вона була уже настільки зношена, що стала небезпечною. Про якусь енергоефективність взагалі не йшлося, рахували тільки тепловтрати. На сьогодні замінено уже майже 60%.





Крім того, будемо міняти частину каналізаційного колектору. А під час реконструкції вулиць – і водогін. Так, як це робиться при ремонті усіх доріг в Ірпені.

У гуртожитку по вул. Миру, 2г плануємо замінити дах, стан якого уже теж аварійний.



Прокладемо тротуари, що до недавнього часу були тут справжньою рідкістю. Буде встановлено новий дитячий розважально-спортивний комплекс. До речі, його придбання – заслуга самих мешканців, які згуртувалися, підготували проект і виграли гроші на його реалізацію у конкурсі на Громадський бюджет – 2016.





Хочу наголосити, що і вся реконструкція мікрорайону відбувається саме завдяки надзвичайній активності та ініціативності мешканців БКЗ. Вони показали приклад усій громаді міста як через конструктивний діалог з владою, співпрацю з депутатом округу та участь у різноманітних програмах можна змінити свій дім на краще. Уже незабаром мікрорайон БКЗ із новим сквером Миру, новим міським стадіоном і Центральним будинком культури, новим дитячим садочком, що буде відкритий цього року на вулиці Курортній, оновленим садочком «Радість», де будуть проведені енергоефективні заходи, стане зразком для інших. Адже далі ми плануємо комплексно реконструювати й інші мікрорайони Ірпеня.

Вже зараз ремонтні роботи з центральної частини міста розходяться у різні сторони. Зміни почалися й по той бік залізничної колії. Поруч зі створенням нової комфортної автостанції, проведемо реконструкцію привокзальної площі. По рівню благоустрою вона не буде поступатися центральній площі. Вірю, що наші довгі перемовини з Укрзалізницею таки отримають позитивне завершення, і невдовзі ми зможемо реконструювати й підземний перехід.

Кардинальних змін зазнає також площа поруч з кінотеатром. Разом із реконструйованою вулицею Тищенка, оновленим парком Перемоги та створенням дитячого парку Незнайки, Ірпінь отримає ще одне улюблене місце відпочинку містян і гостей.