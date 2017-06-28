Чому Ірпінь святкує День Конституції з оптимізмом?

Цього року Київський міжнародний інститут соціології провів опитування щодо ставлення українців до офіційних свят. Найпопулярнішим став Великдень – 80 відсотків голосів. А найменшу підтримку отримав День Конституції – всього 5 відсотків…

Переконаний, щоб українці шанували Основний Закон і поважали це свято, держава повинна забезпечувати виконання усіх прав і свобод громадян, які гарантуються Конституцією. На жаль, сьогодні в Україні так відбувається не завжди.

В Ірпені на рівні місцевих органів влади ми робимо усе можливе, щоб норми Конституції були дотримані, а права людей - захищені.









За два роки інтенсивної роботи в Ірпені реалізовано понад 100 соціальних інфраструктурних проектів. Бюджет розвитку зріс майже у 19 разів, до 146 мільйонів гривень, що є найважливішим показником розвитку міста. За цим - 50 відремонтованих вулиць, у значній частині яких замінено комунікації та зливову каналізації; 16 облаштованих зелених зон: парки, сквери та алеї сучасного рівня; десятки оновлених покрівель житлових будинків і понад 1000 енергоощадних вікон у закладах освіти й медицини. Ми пробурили та реконструювали 12 свердловин питної води, встановили 120 камер відеоспостереження на вулицях міста, видали 170 документів на земельні ділянки та 50 квартир учасникам АТО.





Та без перебільшення, одними з базових і найбільш затребуваних громадянами гарантій Основного Закону є доступні та безкоштовні освіта і медицина. Тож сьогодні усі сили у місті спрямовано на удосконалення та розвиток саме цих сфер. За 2 роки у цих напрямках зроблено уже чимало. Ми відкрили нову сучасну дитячу поліклініку, створили цілу мережу амбулаторій сімейної медицини, забезпечили дитячу та міську лікарні і пологовий будинок необхідним обладнанням, відкрили нові дуже потрібні центри: мамологічний та антигіпертензивний, організували в Ірпені пункт швидкої допомоги, якого раніше тут ніколи не було. І це – лише початок реформування медицини Приірпіння.

Головною метою, до якої ми, можливо, не так швидко, як хотілося б, але впевнено йдемо, є надання мешканцям регіону якісної, доступної та оперативної послуги тут, в Ірпені. Щоб хворим не доводилося їздити у пошуках потрібного лікування до столиці чи в інші міста. Для цього ми взялися за дуже масштабний проект – створення новітнього медичного центру. Крім того, особливу увагу зосередили на підвищенні кваліфікації фахівців. Наші лікарі почали їздити на навчання до Європи, зараз ведемо перемовини про обмін досвідом з американським містом Мілуоке.

Паралельно з медициною займаємося освітою. Цього року виділили на її розвиток найбільшу частину міського бюджету – 134 млн. грн. Саме зараз на подвір’ях усіх шкіл активно ведуться будівельні роботи – до 1 вересня кожна школа отримає новий сучасний спортмайданчик, а то й не один. Ми реконструюємо деякі шкільні кабінети, переобладнуючи у профільні. Вони будуть наповнені усім необхідним обладнанням для вивчення хімії, фізики чи біології.





Основним проектом в освіті залишається добудова шкіл. Зараз роботи уже почалися в школі №17 та №2. Плануємо добудувати майже усі школи. Ведемо перемовини про будівництво двох нових шкіл, уже маємо домовленості з приватними власниками землі, які погодилися відступити місту кілька гектарів під ці проекти. Також триває підготовка до відкриття Ірпінського ліцею інноваційних технологій, що має стати одним із кращих в країні.

Два роки тому вперше на Київщині ми відкрили клуб для діток з обмеженими можливостями і перший за роки незалежності комунальний дитячий садок «Бджілка». Цього року відкриваємо ще два дитсадки.





Разом з тим ми розуміємо, що навчати дітей та лікувати людей мають люди, які не думатимуть як заробити на хліб насущний. Фахова справа має бути достойно оплачена. Саме тому ми запровадили мотиваційну систему для педагогів та уже почали забезпечувати соціальним житлом працівників бюджетної сфери.

Окремо хочу наголосити, що розвиваючи освіту і медицину, ми неодмінно дотримуємося Конституції України. Основний пакет послуг, які гарантує держава в амбулаторіях, поліклініках і лікарнях – безкоштовні. Якщо говорити про додаткові платні послуги, то вони ніколи не будуть обов ’язковими, а використовуватимуться батьками учнів чи пацієнтами медичних закладів лише за власної ініціативи та бажання. Головне, щоб все було прозоро і оплата надходила на офіційні рахунки установи, а не комусь до кишені.





Якщо ж раптом в Ірпені хтось відчуває, що його права і свободи, гарантовані Основним Законом, утискають, то і в цьому випадку ми забезпечили громадянам безкоштовну юридичну консультацію і підтримку. В Центрі надання адміністративних послуг щодня працює юрист, готовий допомогти кожному.





У результаті згаданого мною раніше соцопитування з’ясувався ще один цікавий факт: прихильно до Дня Конституції ставиться здебільшого молодь. Це тішить і додає оптимізму. Адже значна частина населення Ірпеня – це саме молодь і діти, тому я впевнений, що із такою громадою на Ірпінь чекає ще багато здобутків і досягнень.

Від щирого серця вітаю кожного українця з Днем Конституції. Віри і впевненості у майбутньому кожному з нас, натхнення до завзятої праці і нехай ніщо і ніхто не зупинить розвитку ні нашого міста, ні нашої країни!