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Ірпінь взявся за виховання бізнес-еліти
13.04.2017 14:19
10 мільйонів
і власна компанія. Такий стартовий капітал ми роздали більш як двом сотням
школярів і студентів. Щоправда, поки віртуальний. Виховання освіченої
бізнес-еліти в Ірпені починаємо зі шкільної лави.
Вперше на
Київщині Ірпінь започаткував І Регіональний турнір для молоді «Business Profi».
Тоді, як в Америці та Європі бізнес-виховання уже давно є нормою, у нас, на
жаль, його досі називають модою. В Ірпені ми вирішили це виправляти. Адже уміння
розпоряджатися своїми фінансами, здатність правильно планувати бюджет,
контролювати витрати, мають формуватися з дитинства.
Турнір стартував
на початку квітня. Кожна команда-учасник отримала у своє розпорядження
віртуальну компанію зі стартовим капіталом. Напрямок роботи обрали однаковий
для всіх – молочна продукція. Далі відбувається найцікавіше. У комп’ютерній бізнес-симуляції
ViAL+
учні проходять усі етапи роботи підприємства: від виготовлення продукції до її
реалізації і отримання прибутку. Разом з тим учасники турніру опиняються в
умовах, максимально наближених до реальних. Із особливостями ринку, попитом, сплатою
податків, українським законодавством тощо.
До цієї
бізнес-гри долучилися не лише усі загальноосвітні школи регіону, але й вищі
навчальні заклади. Загалом, беруть участь 143 команди, створені з учнів 8-11
класів і студентів. А це понад дві сотні майбутніх підприємців. У порівнянні з
такими ж змаганнями, що уже пройшли у Кропивницькому, Львові, Харкові, Ірпінь
показав один із найкращих показників за кількістю учасників. Цікаво, що
найбільше хочуть стати успішними бізнесменами старшокласники Коцюбинського. Там
учні ірпінської школи №18 об'єдналися аж в 32 команди. На базі інших шкіл за перемогу
змагаються від 7 до14 команд.
З
особливим азартом до змагання підійшли учні школи №2 із поглибленим вивченням
економіки і права. Адже тут вони опинилися у рідній стихії і можуть на практиці
відточити свої теоретичні знання. Кажуть, що найскладніше домовитися зі своїми
«партнерами» по бізнес-команді, дійти єдиної точки зору стосовно товару, який
варто виробляти, визначити стратегію розвитку компанії і рухатися у заданому
напрямку. Все так, як відбувається і в реальних бізнес-ситуаціях.
Турнір «Business Profi» триватиме три тижні. У
результаті
ViAL+
визначить 20 команд, які найкраще вели онлайн бізнес. Вони зустрінуться в
очному фіналі та будуть конкурувати на віртуальному молочному ринку вже між
собою. 5 найкращих команд майбутніх підприємців отримають солідні грошові
нагороди. А переможець матиме змогу представляти наше місто на Всеукраїнському
бізнес-турнірі «Стратегія фірми» - 2018.
Ініціатором
проведення такого бізнес-турніру в Ірпені, до речі, виступила нещодавно
створена Громадська Спілка «Ірпінська Агенція Розвитку». Партнером та
співорганізатором є відома Компанія інтелектуальних технологій, що проводить
такі бізнес-ігри по всій Україні. Ми уже ведемо перемовини про те, щоб Ірпінь
став майданчиком для проведення обласного або й Всеукраїнського етапу наступного
року.
теги: Ірпінь, Київщина, бізнес-еліта, школярі, стартовий капітал, віртуальний, І Регіональний турнір для молоді «Business Profi», Громадська Спілка «Ірпінська Агенція Розвитку», виховання молоді
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