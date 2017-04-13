Ірпінь взявся за виховання бізнес-еліти

10 мільйонів і власна компанія. Такий стартовий капітал ми роздали більш як двом сотням школярів і студентів. Щоправда, поки віртуальний. Виховання освіченої бізнес-еліти в Ірпені починаємо зі шкільної лави.





Вперше на Київщині Ірпінь започаткував І Регіональний турнір для молоді «Business Profi». Тоді, як в Америці та Європі бізнес-виховання уже давно є нормою, у нас, на жаль, його досі називають модою. В Ірпені ми вирішили це виправляти. Адже уміння розпоряджатися своїми фінансами, здатність правильно планувати бюджет, контролювати витрати, мають формуватися з дитинства.

Турнір стартував на початку квітня. Кожна команда-учасник отримала у своє розпорядження віртуальну компанію зі стартовим капіталом. Напрямок роботи обрали однаковий для всіх – молочна продукція. Далі відбувається найцікавіше. У комп’ютерній бізнес-симуляції ViAL+ учні проходять усі етапи роботи підприємства: від виготовлення продукції до її реалізації і отримання прибутку. Разом з тим учасники турніру опиняються в умовах, максимально наближених до реальних. Із особливостями ринку, попитом, сплатою податків, українським законодавством тощо.





До цієї бізнес-гри долучилися не лише усі загальноосвітні школи регіону, але й вищі навчальні заклади. Загалом, беруть участь 143 команди, створені з учнів 8-11 класів і студентів. А це понад дві сотні майбутніх підприємців. У порівнянні з такими ж змаганнями, що уже пройшли у Кропивницькому, Львові, Харкові, Ірпінь показав один із найкращих показників за кількістю учасників. Цікаво, що найбільше хочуть стати успішними бізнесменами старшокласники Коцюбинського. Там учні ірпінської школи №18 об'єдналися аж в 32 команди. На базі інших шкіл за перемогу змагаються від 7 до14 команд.

З особливим азартом до змагання підійшли учні школи №2 із поглибленим вивченням економіки і права. Адже тут вони опинилися у рідній стихії і можуть на практиці відточити свої теоретичні знання. Кажуть, що найскладніше домовитися зі своїми «партнерами» по бізнес-команді, дійти єдиної точки зору стосовно товару, який варто виробляти, визначити стратегію розвитку компанії і рухатися у заданому напрямку. Все так, як відбувається і в реальних бізнес-ситуаціях.





Турнір «Business Profi» триватиме три тижні. У результаті ViAL+ визначить 20 команд, які найкраще вели онлайн бізнес. Вони зустрінуться в очному фіналі та будуть конкурувати на віртуальному молочному ринку вже між собою. 5 найкращих команд майбутніх підприємців отримають солідні грошові нагороди. А переможець матиме змогу представляти наше місто на Всеукраїнському бізнес-турнірі «Стратегія фірми» - 2018.

Ініціатором проведення такого бізнес-турніру в Ірпені, до речі, виступила нещодавно створена Громадська Спілка «Ірпінська Агенція Розвитку». Партнером та співорганізатором є відома Компанія інтелектуальних технологій, що проводить такі бізнес-ігри по всій Україні. Ми уже ведемо перемовини про те, щоб Ірпінь став майданчиком для проведення обласного або й Всеукраїнського етапу наступного року.