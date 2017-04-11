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Чим дивують скрині ірпінської «Берегині»?
11.04.2017 20:41
Мало
хто знає, що краєзнавчий музей у місті Бобруйськ (Білорусь) прикрашає унікальний
ірпінський вінок із писанок. 40 сплетених гусячих і курячих яєць, розписаних за
автентичними зразками, виготовив для міжнародного фестивалю «Вінок дружби»
народний фольклорно-етнографічний колектив із Ірпеня «Берегиня».
Ми звикли
вважати берегинями народних традицій жінок. Але Ірпінь уже давно вийшов за
рамки звичного. Одним із найбільш натхненних поціновувачів народних звичаїв та
автентики в Ірпені є Віталій Коваленко – керівник жіночого колективу із жіночою
назвою «Берегиня». Віталія в Ірпені, мабуть, знають усі. Принаймні – його
голос. Яскравий баритон Віталія звучить чи не на усіх мистецьких акціях і
святах міста. Але про те, що вдома у Віталія Коваленка зберігаються справжні
національні скарби відомо не всім.
Уже понад 10
років Віталій колекціонує та зберігає старожитності. Зараз його колекція
налічує понад 250 експонатів. Почалося все зі старої прялки, що стояла на бабусиному
горищі. Сьогодні вона разом із весільною сорочкою прабабусі, у якій вона
вінчалася в 1925 році є для Віталія найціннішими. Серед глечиків, прялок та
інших етнографічних речей особливе місце у колекції займає старовинний одяг
різних регіонів України: Полтавщини, Середньої Наддніпрянщини, Гуцульщини. Від
намиста, поясів і крайок до плахт, домотканих скатертин, рушників і верхнього
жіночого одягу. Одних вишиванок із різноманітними видами вишивок – понад 40
екземплярів. Є в колекції навіть автентичні вінчальні вінки із воску, які
раніше виготовляли монахині.
Колекціонує
Віталій і традиційні українські писанки. Зараз у нього зберігається близько 60
розписаних у різноманітних техніках курячих, гусячих і страусиних яєць. Це і
традиційні фарбовані писанки, і дряпанки, і воскові. Більшість експонатів
Віталій придбав, деякі виготовив сам. Навчала його цьому унікальному мистецтву
одна з найкращих писанкарок Гуцульщини Ганна Линдюк.
Персональні
виставки старожитностей Віталія Коваленка не раз проводилися у музеях
України. Це й Музей гетьманстаа
(м.Київ), Музей книги і друкарства (м.Київ), Національний музей літератури
України (м.Київ), Національний історико-етнографічний заповідник
"Переяслав" (м. Переяслав-Хмельницький) та інші.
Виставлялися
українські старожитності і в Ірпені. Саме вбрання із колекції Віталія Коваленка
представило наше місто на першому обласному фестивалі жіночого автентичного та
стилізованого українського одягу «Жінка – джерело любові». Ідеально
деталізовані образи молодої жінки та весільної матері кінця ХІХ століття зацікавили гостей заходу. Демонстрували вбрання, до речі, учасниці
ірпінського колективу «Берегиня».
Народний
фольклорно-етнографічний колектив «Берегиня» був заснований у лютому 2008-го на
базі Міського будинку культури. Ініціатором його створення та керівником є
Віталій Коваленко. За майже десять років свого існування «Берегиня» побувала на
усіх знакових фольклорних фестивалях України. Чули й бачили «Берегиню» і
закордоном – у Білорусі, Росії, Латвії.
Саме
за ініціативи Віталія Коваленка та колективу «Берегині» уже в червні цього року
Ірпінь проведе свій перший
міжнародний мистецький
фестиваль «Єднання культур», на який запрошуємо колективи народної творчості з
усіх міст-побратимів Ірпеня і не тільки. А у жовтні відбудеться довгоочікуваний
всеукраїнський фестиваль автентичної музики «Многая літа».
теги: Ірпінь, Київщина, ірпінський вінок з писанок, міжнародний фестиваль "Вінок дружби", народний фольклорно-етнографічний колектив "Берегиня", культура, автентика, народний одяг, українські писанки
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