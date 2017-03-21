30 мільйонів для комфорту: як Ірпінь стимулює створення ОСББ

«Не моє – не шкода» – часто саме так можна описати принцип користування комунальним майном в Україні. Аби виправити схожу ситуацію в Ірпені, ми виділили 30 мільйонів гривень для мешканців комунальних багатоповерхівок, які об’єднаються, щоб разом дбати про свої будинки.





Подерті та пописані стіни під’їздів, випалені кнопки у ліфтах, сміття на сходових клітках – на жаль, за останні десятиліття це стало звичною картиною для більшості українських комунальних багатоповерхівок. Ситуація кардинально змінюється, коли мешканці квартир створюють ОСББ – об’єднання співвласників багатоповерхових будинків. Тоді вони стають справжніми господарями у своєму домі. Самі наймають підрядників, укладають договори із постачальниками комунальних послуг, стежать за порядком.

В Ірпені створено близько 80 ОСББ. Майже всі – на базі новобудов. І лише два – у старих комунальних будинках: на вул. Антонова, 8-а та Северинівська, 9. Більше року тому їх мешканці відмовилися від послуг ЖЕКу і перебрали керівництво будинками у свої руки. За цей час їм вдалося відремонтувати під’їзди, дахи, ліфти, встановити додаткові насоси. Це – яскравий приклад того, як можна якісно та ефективно управляти спільним майном.





Однак сьогодні в Ірпені 192 комунальних багатоквартирних будинки, і поки що ніхто більше не виявляє бажання створювати ОСББ. Головна причина – капітальні ремонти, яких потребує майже увесь житловий фонд. Людям важко самотужки справлятися із десятиліттями накопиченими господарськими проблемами.

Саме тому ми розробили міську цільову програму зі стимулювання створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Ірпінь на 2017-2018 роки. У рамках цієї програми місто надаватиме до 70% коштів від загальної вартості капітального ремонту будівлі. Але тільки за умови, якщо мешканці створять ОСББ і зберуть мінімум 30% всієї потрібної суми: це можуть бути власні кошти або залучені від інвесторів.





Ми почали ознайомлювати мешканців «найпроблемніших» багатоповерхівок із перевагами та особливостями такої програми. Для цього влаштовуємо спеціальні зустрічі у вихідні дні. Першим став панельний будинок на вулиці Грибоєдова, 26. Мешканці отримали спеціально розроблені картки-інфографіки із покроковою інструкцією до створення ОСББ. Такі зустрічі будуть проводитися щотижня.

Найскладніше завдання – переконати людей у необхідності відмовитися від звичної у радянські часи ролі пасивного споживача і навчитися брати відповідальність за своє житло у свої руки. Так уже давно живе Європа. Польща почала реформу у житлово-комунальній сфері на початку 90-х і завдяки докорінній зміні законодавства за 5 років завершила її, об’єднавши у кондомініуми більшість багатоквартирних будинків. У Фінляндії 1,4 мільйона будинків об’єднані в 70 000 акціонерних товариств – власників житлової нерухомості. Найбільший досвід та успіх у розвитку ОСББ має Естонія. Там влада обрала найрадикальніший спосіб реформування ЖКГ – повну його приватизацію.