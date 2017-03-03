Ірпінь запроваджує профільну освіту Поделиться: Відповідно до концепції Нової української школи та Національної стратегії розвитку освіти в Україні до 2027 року має бути запроваджена профільна середня освіта. Ірпінь вирішив не чекати. Уже з наступного навчального року у всіх школах регіону ми запускаємо роботу профільних класів.







70% європейських школярів після закінчення основної школи продовжують своє навчання у профільних школах. Така організація навчального процесу у Європі є звичною уже протягом десятиліть. Як правило, старшу профільну школу виділяють як самостійний вид освітнього закладу. У Франції, наприклад, - це ліцеї, гімназії – у Німеччині, «вища школа» (highschool) – у США. Україна уже давно говорить про потребу такого переформатування навчального процесу, але запровадження профільної освіти у концепції Нової української школи передбачено лише через десять років.



В Ірпені профільне навчання поруч із викладанням іноземних мов та інформаційних технологій є одним із трьох головних пріоритетів реформування освіти у регіоні цього року. Кожна школа до 1 вересня обере собі профільний напрямок, відповідно до якого у ній працюватимуть спеціалізовані класи. Профільні класи будуть обладнані усією відповідною технікою, обладнанням, потрібними наочними матеріалами. Викладати предмет у них будуть педагоги вищої категорії, крім того регулярно будемо запрошувати викладачів із профільних вишів.



Багато освітніх закладів Приірпіння уже давно працює із поглибленим вивченням того чи іншого предмету. Так, школа №12 спеціалізується на іноземних мовах, школа №2 – економічне спрямування, школа №17 – фізико-математичне. Відповідно до цього школи й обиратимуть свій профіль. Також розглядаємо запровадження історико-правового спрямування на базі школи №3, хіміко-біологічний профіль у школі №5, що у Ворзелі, математико-технологічний – школа №13 у Гостомелі. Навчально-виховне об’єднання «Освіта» пропонує учням поглиблене вивчення англійської мови та IT-технологій із застосуванням новітньої методики STEM-навчання.







Три профільні спрямування матиме й Ірпінський ліцей для обдарованої молоді, що відкриє свої двері уже з нового навчального року. Це хіміко-біологічний напрям, фізико-математичний та IT-технології і програмування. В ліцеї навчатиметься до 200 дітей. Це будуть учні старших класів і відбиратимуться вони на конкурсній основі. Ліцей співпрацюватиме з провідними вищими навчальними закладами країни, де кращі ліцеїсти зможуть здобувати вищу освіту.



Зараз ми починаємо проводити у школах зустрічі зі старшокласниками та їх батьками. Презентуємо школи, їхні спрямування, розповідаємо про нюанси профільної освіти. Діти уже мають задуматися над тим, з якою професією хотіли б пов’язати своє життя у майбутньому, і які знання їм треба здобувати поглиблено. Кожен учень має сам обрати близький до його знань, талантів та духу профіль. Не потрібно боятися щось змінювати. Якщо за вісім років навчання у школі з математичним спрямуванням хтось відчує, що це не його шлях і він хоче малювати шедевральні картини, то це тільки великий плюс. Щиро сподіваюся, що батьки мудро і виважено підійдуть до цього питання, вислухають і почують власну думку дитини. У результаті виявлених бажань, діти будуть переведені до школи із відповідним спрямуванням.



Зі свого боку ми уже розпочали ознайомлювати школярів із величезним світом професій. Нещодавно в Ірпені стартував соціальний проект «Спитай у PROFI». З особливостями своєї роботи дітей ознайомили проектний менеджер, телережисер, депутат та ігротехнолог. Такі зустрічі будуть регулярними. Наступна із новими гостями відбудеться 18 березня у актовій залі Ірпінської міської ради. Запрошую усіх школярів і студентів регіону, а також їхніх батьків. Можливо чиясь розповідь стане вирішальною у виборі життєвого шляху. 70% європейських школярів після закінчення основної школи продовжують своє навчання у профільних школах. Така організація навчального процесу у Європі є звичною уже протягом десятиліть. Як правило, старшу профільну школу виділяють як самостійний вид освітнього закладу. У Франції, наприклад, - це ліцеї, гімназії – у Німеччині, «вища школа» (highschool) – у США. Україна уже давно говорить про потребу такого переформатування навчального процесу, але запровадження профільної освіти у концепції Нової української школи передбачено лише через десять років.В Ірпені профільне навчання поруч із викладанням іноземних мов та інформаційних технологій є одним із трьох головних пріоритетів реформування освіти у регіоні цього року. Кожна школа до 1 вересня обере собі профільний напрямок, відповідно до якого у ній працюватимуть спеціалізовані класи. Профільні класи будуть обладнані усією відповідною технікою, обладнанням, потрібними наочними матеріалами. Викладати предмет у них будуть педагоги вищої категорії, крім того регулярно будемо запрошувати викладачів із профільних вишів.Багато освітніх закладів Приірпіння уже давно працює із поглибленим вивченням того чи іншого предмету. Так, школа №12 спеціалізується на іноземних мовах, школа №2 – економічне спрямування, школа №17 – фізико-математичне. Відповідно до цього школи й обиратимуть свій профіль. Також розглядаємо запровадження історико-правового спрямування на базі школи №3, хіміко-біологічний профіль у школі №5, що у Ворзелі, математико-технологічний – школа №13 у Гостомелі. Навчально-виховне об’єднання «Освіта» пропонує учням поглиблене вивчення англійської мови та IT-технологій із застосуванням новітньої методики STEM-навчання.Три профільні спрямування матиме й Ірпінський ліцей для обдарованої молоді, що відкриє свої двері уже з нового навчального року. Це хіміко-біологічний напрям, фізико-математичний та IT-технології і програмування. В ліцеї навчатиметься до 200 дітей. Це будуть учні старших класів і відбиратимуться вони на конкурсній основі. Ліцей співпрацюватиме з провідними вищими навчальними закладами країни, де кращі ліцеїсти зможуть здобувати вищу освіту.Зараз ми починаємо проводити у школах зустрічі зі старшокласниками та їх батьками. Презентуємо школи, їхні спрямування, розповідаємо про нюанси профільної освіти. Діти уже мають задуматися над тим, з якою професією хотіли б пов’язати своє життя у майбутньому, і які знання їм треба здобувати поглиблено. Кожен учень має сам обрати близький до його знань, талантів та духу профіль. Не потрібно боятися щось змінювати. Якщо за вісім років навчання у школі з математичним спрямуванням хтось відчує, що це не його шлях і він хоче малювати шедевральні картини, то це тільки великий плюс. Щиро сподіваюся, що батьки мудро і виважено підійдуть до цього питання, вислухають і почують власну думку дитини. У результаті виявлених бажань, діти будуть переведені до школи із відповідним спрямуванням.Зі свого боку ми уже розпочали ознайомлювати школярів із величезним світом професій. Нещодавно в Ірпені стартував соціальний проект «Спитай у PROFI». З особливостями своєї роботи дітей ознайомили проектний менеджер, телережисер, депутат та ігротехнолог. Такі зустрічі будуть регулярними. Наступна із новими гостями відбудеться 18 березня у актовій залі Ірпінської міської ради. Запрошую усіх школярів і студентів регіону, а також їхніх батьків. Можливо чиясь розповідь стане вирішальною у виборі життєвого шляху. теги: Ірпінь, освіта, Київщина, новітні_технології, школи, профільне_навчання, пітолні_проекти, навчання, рікОсвіти, Нова_українська_школа, Стратегія_розвитку_освіти, спеціалізовані_класи, старшокласники, профільні_класи, ліцей Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя