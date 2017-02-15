В Ірпінь повертається мода на читання Поделиться: У нас із друзями є традиція дарувати одне одному на свята книги. Читати люблю сам, заохочую до цього своїх дітей і радію з того, що одним із найбільш популярних закладів Ірпеня з минулого року стала міська бібліотека.







Як сказав Дідро, коли людина припиняє читати, вона перестає мислити. Той факт, що тільки за минулий рік кількість читачів Ірпінської центральної міської бібліотеки збільшилася з 3 до 4 тисяч, і їм видали на 26 тисяч книжок і журналів більше, ніж раніше, свідчить, що мислячих людей в Ірпені стає дедалі більше.

Бібліотекарі говорять, що зростанню популярності бібліотеки сприяло оновлення головної книгозбірні регіону. Адже у будівлю на вул. Шевченка, 3-а в Ірпені бібліотека перебралася ще у 1983 році. За весь час ремонтів не робили, технічних удосконалень не проводили. Тому реконструкція цього об’єкту стала одним із першочергових завдань нашої команди.







Роботи почали наприкінці лютого 2015-го. Приміщення відремонтували, старі меблі замінили на нові дизайнерські, оновили стенди, збільшили книжковий фонд і передплату періодичних видань. Закупили нову сучасну техніку. Свій 70-літній ювілей Центральна міська бібліотека зустріла вже оновленою.

Минулого літароботи продовжили. Над бібліотекою замінили покрівлю, утеплили стіни, відремонтували фойє. Особливу увагу приділили дизайну нового фасаду, відкрили літературну кав’ярню. Тепер до бібліотеки хочеться зайти, навіть, якщо ти цього не планував.

Приходять сюди не лише почитати чи скористатися послугами «інтернет-центру». Зараз бібліотека стала сучасним затишним інформаційним, культурним, освітнім закладом. Тут проводяться зустрічі, конференції та круглі столи.Працюють різноманітні клуби за інтересами. Лише у 2016-му у міській бібліотеці відбулося півсотні масових заходів. Зокрема, був започаткований проект «Класики в Ірпені». У його рамках до Центральної бібліотеки регулярно приїжджають письменники, музиканти, художники. Презентували свої книги Олександр Мороз, Іван Драч, Ірина Іванченко, Анастасія Нових, Михайло Хай та інші.А 27 лютого до бібліотеки завітають відомі літератори брати Капранови зі своїм новим романом «Забудь-річка».







Зустрічаються тут зі своїми шанувальниками й наші ірпінські митці. Свій 75-літній ювілей у бібліотеці минулого року відзначав поет і заслужений діяч мистецтв України Леонід Закордонець. Часто натхненно декламує свою поезію переможець чисельних літературних конкурсів Юлія Бережко-Камінська. Символічно, що саме тут відкриваються широкі двері у світ письменства й перед молодими геніями пера. 18 березня свою книгу «Пляжный смотритель» презентуватиме молодий талановитий письменник, композитор, акторі журналіст Василь Чернявський.

Приємно, що головна бібліотека Приірпіння не припиняє удосконалюватися. Вже почався процес інформатизації бібліотечних фондів таособистихкарток читачів. Звичайно, цей процес не швидкий. Але за рік-два ми вже зможемо користуватися повноцінним електронним каталогом видань. Таке нововведення значно полегшить роботу бібліотекарів, а відвідувачі зможуть швидко і зручно обирати для себе потрібну літературу. До речі, щодо книжково фонду. Цієї весни плануємо виділити 100 тис. грн на закупівлю нових книг. Тож усіх запрошую до бібліотеки! Як сказав Дідро, коли людина припиняє читати, вона перестає мислити. Той факт, що тільки за минулий рік кількість читачів Ірпінської центральної міської бібліотеки збільшилася з 3 до 4 тисяч, і їм видали на 26 тисяч книжок і журналів більше, ніж раніше, свідчить, що мислячих людей в Ірпені стає дедалі більше.Бібліотекарі говорять, що зростанню популярності бібліотеки сприяло оновлення головної книгозбірні регіону. Адже у будівлю на вул. Шевченка, 3-а в Ірпені бібліотека перебралася ще у 1983 році. За весь час ремонтів не робили, технічних удосконалень не проводили. Тому реконструкція цього об’єкту стала одним із першочергових завдань нашої команди.Роботи почали наприкінці лютого 2015-го. Приміщення відремонтували, старі меблі замінили на нові дизайнерські, оновили стенди, збільшили книжковий фонд і передплату періодичних видань. Закупили нову сучасну техніку. Свій 70-літній ювілей Центральна міська бібліотека зустріла вже оновленою.Минулого літароботи продовжили. Над бібліотекою замінили покрівлю, утеплили стіни, відремонтували фойє. Особливу увагу приділили дизайну нового фасаду, відкрили літературну кав’ярню. Тепер до бібліотеки хочеться зайти, навіть, якщо ти цього не планував.Приходять сюди не лише почитати чи скористатися послугами «інтернет-центру». Зараз бібліотека стала сучасним затишним інформаційним, культурним, освітнім закладом. Тут проводяться зустрічі, конференції та круглі столи.Працюють різноманітні клуби за інтересами. Лише у 2016-му у міській бібліотеці відбулося півсотні масових заходів. Зокрема, був започаткований проект «Класики в Ірпені». У його рамках до Центральної бібліотеки регулярно приїжджають письменники, музиканти, художники. Презентували свої книги Олександр Мороз, Іван Драч, Ірина Іванченко, Анастасія Нових, Михайло Хай та інші.А 27 лютого до бібліотеки завітають відомі літератори брати Капранови зі своїм новим романом «Забудь-річка».Зустрічаються тут зі своїми шанувальниками й наші ірпінські митці. Свій 75-літній ювілей у бібліотеці минулого року відзначав поет і заслужений діяч мистецтв України Леонід Закордонець. Часто натхненно декламує свою поезію переможець чисельних літературних конкурсів Юлія Бережко-Камінська. Символічно, що саме тут відкриваються широкі двері у світ письменства й перед молодими геніями пера. 18 березня свою книгу «Пляжный смотритель» презентуватиме молодий талановитий письменник, композитор, акторі журналіст Василь Чернявський.Приємно, що головна бібліотека Приірпіння не припиняє удосконалюватися. Вже почався процес інформатизації бібліотечних фондів таособистихкарток читачів. Звичайно, цей процес не швидкий. Але за рік-два ми вже зможемо користуватися повноцінним електронним каталогом видань. Таке нововведення значно полегшить роботу бібліотекарів, а відвідувачі зможуть швидко і зручно обирати для себе потрібну літературу. До речі, щодо книжково фонду. Цієї весни плануємо виділити 100 тис. грн на закупівлю нових книг. Тож усіх запрошую до бібліотеки! теги: Ірпінь, Київщина, читання, бібліотека, Леонід Закордонець, Юлія Бережко-Камінська, Василь Чернявський, бібліотечні фонди, книги, класики в Ірпені, Олександр Мороз, Іван Драч, Ірина Іванченко, Анастасія Нових, Михайло Хай, брати Капранови Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя