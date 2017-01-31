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Ірпінська ДЮСШ - фабрика чемпіонів у місті здоров'я
31.01.2017 19:54
З 4 лютого в Ірпені восьмий рік поспіль стартує міський фестиваль волейболу. Мені як колишньому волейболісту приємно, що цілий місяць буде присвячено цьому виду спорту. А як міський голова радію тим, що майже в усіх спортивних напрямках вихованці Ірпінської ДЮСШ показують високі результати і є одними з кращих на Київщині.
Позаминулого року після проведення обласного олімпійського дня про Ірпінь заговорили як про олімпійську столицю Київщини. І суттєву роль у такому визнанні зіграла наша ДЮСШ, яка з кожним днем перебирає на себе роль одного із основних центрів розвитку дитячого та юнацького спорту в Україні. А для Ірпеня як міста здоров'я вона стала основним місцем підготовки чемпіонів і виховання здорового способу життя серед молоді.
За підсумками національного чемпіонату з регбі третє місце у молодіжній лізі посіла саме команда Ірпінської ДЮСШ. Наші юнаки є чемпіонами України і складають основу юнацької збірної, яка у 2015-му виграла першість на чемпіонаті Європи. Сьогодні в Ірпінській ДЮСШ під керівництвом фахових тренерів Леоніда Денбновецького, Сергія Ігнатенка та Сергій Брюзгіна цим видом спорту займається понад 60 дітей. Нещодавно спортсмени навіть виходили грати у регбі на снігу і планують щозими влаштовувати такі змагання.
Приємно згадати, що минулого року команда нашої ДЮСШ брала участь у семи чемпіонатах України зі спортивного орієнтування і у всіх без винятку здобула перемогу. Це – рекорд для Ірпеня. Зараз у відділі спортивного орієнтування тренуються більше 30 юних спортсменів. Тренування завжди відбуваються під відкритим небом. До речі, охочі ознайомитися з цим видом спорту можуть долучитися до занять: вони відбуваються щосуботи об 11:00 ранку в Центральному парку Ірпеня.
З огляду на високі досягнення наших спортсменів, наприкінці минулого року ми прийняли рішення приділити регбі та спортивному орієнтуванню особливу увагу і вдвічі збільшили фінансування на участь нашої ДЮСШ у різних спортивних змаганнях. У міському бюджеті-2017 для цих потреб виділено 100 тис. грн. – удвічі більше, ніж раніше. Половина суми передбачена саме для цих двох видів спорту.
Загалом сьогодні учнями Ірпінської ДЮСШ є понад 600 дітей. Безкоштовно працюють вісім спортивних секцій: бокс, волейбол, дзюдо, регбі, тхеквондо ВТФ, спортивне орієнтування, футбол, футзал. Особливо високі результати показують ірпінські тхеквондисти на чолі із тренером Андрієм Страховським. Відомий у спортивних колах ірпінець Ігор Поєдинок у жовтні здобув титул Чемпіона України серед дорослих. Боксери теж не пасуть задніх. Гриценко Дмитро та Микола Сєров привезли бронзові нагороди із Чемпіонату України серед юнаків 2003-2004 року.
Загалом, з юними спортсменами в Ірпінській ДЮСШ працюють 20 досвідчених тренерів. Уже десять років очолює спортивну родину Володимир Тарасов. Минулого вересня Указом Президента він отримав звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту».
Важливо й те, що Ірпінська дитячо-юнацька спортивна школа чи не єдина на Київщині сама заробляє кошти і спрямовує їх на свій розвиток. У 2015-му за рахунок міського бюджету ми провели реконструкцію майданчиків ДЮСШ, створили сучасну спортивну базу, де зараз тренуються не лише бюджетні групи, а й надаються платні спортивні послуги. Минулого року спортивна школа заробила понад 130 тис. грн. За рахунок надходжень придбали комплект нової форми для футболістів 13-14 років, для волейболістів, боксерів. Запаслися волейбольними м’ячами. Купили 20 комплектів спальних мішків для занять спортивним орієнтуванням. Замінили освітлення в залах, купили нове покриття на боксерський ринг, провели поточні ремонти в 2-х спорткомплексах.
На цей рік в Ірпінської спортивної школи чимало амбітних планів. І починається він саме із міського фестивалю волейболу. Традиційно у змаганнях будуть брати участь і діти, і дорослі. До нас завітають багато гостей з різних куточків України. Крім того, ДЮСШ запускає пілотний проект безкоштовної Школи волейбольного судді. Слухачам від 14-ти років проведуть теоретичні і практичні заняття провідні судді країни. Усім охочим раджу звернутися до адміністрації Ірпінської дитячо-юнацької спортивної школи вже зараз. І обов’язково завітайте повболівати за наших волейболістів!
теги: Ірпінь, Київщина, спорт, фабрика чемпіонів у місті здоров'я, Ірпінська ДЮСШ, ірпінські тхеквондисти, регбі, волейбол, Андрій Страховський, Олімпійський день, Чемпіонат Європи, Сергій Брюзгін, Ігор Поєдинок
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