Активіст – це той, хто не боїться показати ефективну роботу у владі Поделиться: За останній місяць кілька керівних посад у структурі Ірпінської міської ради посіли відомі в регіоні громадські активісти. Це далеко не перший випадок в Ірпені, коли до муніципального управління залучаються не закоренілі чинуші, а люди з активною життєвою позицією, які вже встигли завоювати довіру місцевої громади.







Два роки тому Ірпінь кинув виклик Україні – управлінські посади в місті зайняли не досвідчені бюрократи, а молоді люди зі здоровими амбіціями та величезним бажанням змінювати країну на краще. Тоді заступником міського голови із гуманітарних питань стала директор Фонду громади Приірпіння Анастасія Попсуй, а керуючим справами виконавчого комітету Ірпінської міської ради – активіст Євромайдану Максим Плешко. Разом ми реалізували багато громадських ініціатив, зокрема й тих, що були зібрані Фондом громади Приірпіння та передані мені як наказ виборців міському голові.



Сьогодні Анастасія і Максим продовжують із тим же завзяттям працювати на благо міста у статусі радників міського голови. А ми продовжуємо залучати до управління Ірпенем людей із громадського сектору. У вересні на посаду керуючого справами міськвиконкому заступив молодий юрист, заступник голови Громадської ради, місцевий активіст Дмитро Негреша. А протягом останнього місяця управлінські посади зайняли ще троє патріотів Ірпеня.



Серед них – організатор конкурсу логотипів міста та один із авторів стратегії розвитку Ірпеня Андрій Литвинов. Раніше із перспективними ідеями та проектами для розвитку міста він буквально штурмом брав кабінети Ірпінської міської ради. А тепер інженер-будівельник за освітою, людина, котра брала участь у проектуванні саркофагу над 4-м реактором ЧАЕС, очолила новостворене управління інфраструктурного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства. Тепер у Литвинова з’явилися можливості для реалізації своїх ідей: і щодо підвищення енергоефективності комунальних об’єктів, і щодо залучення додаткових коштів у міський бюджет. Наприклад, створення інвестиційної платформи Ірпеня і проведення тут великого інвестиційного форуму.



Окрім нового управління, на початку 2017-го Ірпінь отримав і два нових комунальних підприємства: КП «Служба захисту та лікування тварин» і КП «Муніципальна варта». Підприємство, що працюватиме із чотирилапими мешканцями міста та їх власниками очолила теж відомий активіст, громадський інспектор із благоустрою міста, ініціативний член Громадської ради Ірина Мурга. Як голова громадської організації «Центр захисту тварин» вона уже давно опікується безпритульними тваринами в Ірпені і найкраще за інших знає, як зробити так, щоб у нашому місті безпечно та комфорно жили і люди, і тварини.

Надзвичайно пишаюся тим, що до нашої команди управлінців долучилася людина, яка присвятила військовій справі 20 років свого життя, захищала країну на Сході та нагороджена почесним орденом Данила Галицького. Безпекою та громадським порядком у місті відтепер опікуватиметься полковник запасу ЗСУ, комбат Валерій Вовк. Він очолив новострене КП «Муніципальна варта».



У мене завжди викликали особливу повагу люди, які живуть за принципом «менше слів – більше діла». Можна багато говорити про розвиток міста і країни, а можна прийти і просто почати працювати задля своєї територіальної громади. Саме так зробили нові члени нашої управлінської команди. Бажаю, щоб вогники завзяття, які зараз горять у їхніх очах, не згасали, а усі намічені плани були реалізовані. Два роки тому Ірпінь кинув виклик Україні – управлінські посади в місті зайняли не досвідчені бюрократи, а молоді люди зі здоровими амбіціями та величезним бажанням змінювати країну на краще. Тоді заступником міського голови із гуманітарних питань стала директор Фонду громади Приірпіння Анастасія Попсуй, а керуючим справами виконавчого комітету Ірпінської міської ради – активіст Євромайдану Максим Плешко. Разом ми реалізували багато громадських ініціатив, зокрема й тих, що були зібрані Фондом громади Приірпіння та передані мені як наказ виборців міському голові.Сьогодні Анастасія і Максим продовжують із тим же завзяттям працювати на благо міста у статусі радників міського голови. А ми продовжуємо залучати до управління Ірпенем людей із громадського сектору. У вересні на посаду керуючого справами міськвиконкому заступив молодий юрист, заступник голови Громадської ради, місцевий активіст Дмитро Негреша. А протягом останнього місяця управлінські посади зайняли ще троє патріотів Ірпеня.Серед них – організатор конкурсу логотипів міста та один із авторів стратегії розвитку Ірпеня Андрій Литвинов. Раніше із перспективними ідеями та проектами для розвитку міста він буквально штурмом брав кабінети Ірпінської міської ради. А тепер інженер-будівельник за освітою, людина, котра брала участь у проектуванні саркофагу над 4-м реактором ЧАЕС, очолила новостворене управління інфраструктурного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства. Тепер у Литвинова з’явилися можливості для реалізації своїх ідей: і щодо підвищення енергоефективності комунальних об’єктів, і щодо залучення додаткових коштів у міський бюджет. Наприклад, створення інвестиційної платформи Ірпеня і проведення тут великого інвестиційного форуму.Окрім нового управління, на початку 2017-го Ірпінь отримав і два нових комунальних підприємства: КП «Служба захисту та лікування тварин» і КП «Муніципальна варта». Підприємство, що працюватиме із чотирилапими мешканцями міста та їх власниками очолила теж відомий активіст, громадський інспектор із благоустрою міста, ініціативний член Громадської ради Ірина Мурга. Як голова громадської організації «Центр захисту тварин» вона уже давно опікується безпритульними тваринами в Ірпені і найкраще за інших знає, як зробити так, щоб у нашому місті безпечно та комфорно жили і люди, і тварини.Надзвичайно пишаюся тим, що до нашої команди управлінців долучилася людина, яка присвятила військовій справі 20 років свого життя, захищала країну на Сході та нагороджена почесним орденом Данила Галицького. Безпекою та громадським порядком у місті відтепер опікуватиметься полковник запасу ЗСУ, комбат Валерій Вовк. Він очолив новострене КП «Муніципальна варта».У мене завжди викликали особливу повагу люди, які живуть за принципом «менше слів – більше діла». Можна багато говорити про розвиток міста і країни, а можна прийти і просто почати працювати задля своєї територіальної громади. Саме так зробили нові члени нашої управлінської команди. Бажаю, щоб вогники завзяття, які зараз горять у їхніх очах, не згасали, а усі намічені плани були реалізовані. теги: Ірпінь, Київщина, громада, муніципальне управління, громадські активісти, місцеве самоврядування, чиновники, комунальні підприємства, Ірпінська міська рада, Муніципальна варта, регіон, місцева громада Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя