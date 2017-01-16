|
|
|
Автор
Кнопки
|
Активіст – це той, хто не боїться показати ефективну роботу у владі
16.01.2017 14:41За останній місяць кілька керівних посад у структурі Ірпінської міської ради посіли відомі в регіоні громадські активісти. Це далеко не перший випадок в Ірпені, коли до муніципального управління залучаються не закоренілі чинуші, а люди з активною життєвою позицією, які вже встигли завоювати довіру місцевої громади.
Два роки тому Ірпінь кинув виклик Україні – управлінські посади в місті зайняли не досвідчені бюрократи, а молоді люди зі здоровими амбіціями та величезним бажанням змінювати країну на краще. Тоді заступником міського голови із гуманітарних питань стала директор Фонду громади Приірпіння Анастасія Попсуй, а керуючим справами виконавчого комітету Ірпінської міської ради – активіст Євромайдану Максим Плешко. Разом ми реалізували багато громадських ініціатив, зокрема й тих, що були зібрані Фондом громади Приірпіння та передані мені як наказ виборців міському голові.
Сьогодні Анастасія і Максим продовжують із тим же завзяттям працювати на благо міста у статусі радників міського голови. А ми продовжуємо залучати до управління Ірпенем людей із громадського сектору. У вересні на посаду керуючого справами міськвиконкому заступив молодий юрист, заступник голови Громадської ради, місцевий активіст Дмитро Негреша. А протягом останнього місяця управлінські посади зайняли ще троє патріотів Ірпеня.
Серед них – організатор конкурсу логотипів міста та один із авторів стратегії розвитку Ірпеня Андрій Литвинов. Раніше із перспективними ідеями та проектами для розвитку міста він буквально штурмом брав кабінети Ірпінської міської ради. А тепер інженер-будівельник за освітою, людина, котра брала участь у проектуванні саркофагу над 4-м реактором ЧАЕС, очолила новостворене управління інфраструктурного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства. Тепер у Литвинова з’явилися можливості для реалізації своїх ідей: і щодо підвищення енергоефективності комунальних об’єктів, і щодо залучення додаткових коштів у міський бюджет. Наприклад, створення інвестиційної платформи Ірпеня і проведення тут великого інвестиційного форуму.
Окрім нового управління, на початку 2017-го Ірпінь отримав і два нових комунальних підприємства: КП «Служба захисту та лікування тварин» і КП «Муніципальна варта». Підприємство, що працюватиме із чотирилапими мешканцями міста та їх власниками очолила теж відомий активіст, громадський інспектор із благоустрою міста, ініціативний член Громадської ради Ірина Мурга. Як голова громадської організації «Центр захисту тварин» вона уже давно опікується безпритульними тваринами в Ірпені і найкраще за інших знає, як зробити так, щоб у нашому місті безпечно та комфорно жили і люди, і тварини.
Надзвичайно пишаюся тим, що до нашої команди управлінців долучилася людина, яка присвятила військовій справі 20 років свого життя, захищала країну на Сході та нагороджена почесним орденом Данила Галицького. Безпекою та громадським порядком у місті відтепер опікуватиметься полковник запасу ЗСУ, комбат Валерій Вовк. Він очолив новострене КП «Муніципальна варта».
У мене завжди викликали особливу повагу люди, які живуть за принципом «менше слів – більше діла». Можна багато говорити про розвиток міста і країни, а можна прийти і просто почати працювати задля своєї територіальної громади. Саме так зробили нові члени нашої управлінської команди. Бажаю, щоб вогники завзяття, які зараз горять у їхніх очах, не згасали, а усі намічені плани були реалізовані.
теги: Ірпінь, Київщина, громада, муніципальне управління, громадські активісти, місцеве самоврядування, чиновники, комунальні підприємства, Ірпінська міська рада, Муніципальна варта, регіон, місцева громада
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.