|
|
|
Автор
Кнопки
|
Реєструємо, лікуємо, захищаємо: в Ірпені почало роботу КП для чотирила
12.01.2017 16:23Питання безпритульних тварин в Ірпені, як і у більшості міст України, поки що стоїть досить гостро. Щоб вирішити цю проблему ми створили комунальне підприємство «Служба захисту та лікування тварин».
З кінця 2014-го в Ірпені активно працює програма «Тварини у місті». Завдяки співпраці КП «Контроль благоустрою міста» та громадської організації «Центр захисту тварин» уже вдалося простерилізувати та вакцинувати близько 300 собак. Однак, про ідеальне співіснування людей і тварин у нашому місті поки що говорити рано.
Найкращий приклад вирішення проблеми безпритульних тварин у світі демонструють Нідерланди. Сьогодні там зустріти бродячого собаку справжня рідкість. Найперше, там масово простерилізували усіх безпритульних тварин. Паралельно прийняли закони, які відстоюють їх права. За жорстоке поводження з братами меншими у Нідерландах «світить» штраф у розмірі 17 тис. євро і позбавлення волі на три роки без права застави. Крім того, запровадили високі податки на домашніх тварин, що змушує потенційних господарів добре зважити своє рішення завести собаку.
В Україні немає відповідного законодавства, але зразок роботи у цьому напрямку маємо – львівське комунальне підприємство «Лев». Це європейського рівня ветеринарно-стерилізаційний центр для тварин, працівники якого успішно працюють на зменшення кількості безпритульних тварин і їх безпечне співжиття з людьми у місті. Багато в чому в основу нашого КП ліг саме львівський досвід.
У Ірпінському КП «Служба захисту та лікування тварин» ми створили два основних підрозділи: комунальна ветеринарна клініка та служба захисту тварин. Клініку облаштуємо на базі приміщення теперішньої державної ветеринарної лікарні. Послуги будуть платними. Для мешканців Ірпеня діятимуть помірні соціальні ціни. Кошти, які ми зараз перераховуємо Києву за стерилізацію тварин, відтепер залишатимуться у місті і будуть іти на розвиток власного підприємства.
Зараз на приміщення клініки очікує капітальний ремонт, оскільки воно роками перебувало у жахливому стані. А поки що розробляємо програму реєстрації домашніх тварин. Їх обов’язкова ідентифікація та облік стануть головним інструментом попередження безконтрольного розмноження безпритульних тварин та запобігання жорстокому поводженню з ними.
Керівником комунального підприємства стала людина, яка давно опікується чотирилапими в Ірпені і має чималий досвід роботи з ними – Ірина Мурга. За її ініціативи, основним напрямком діяльності підприємства стане виховна робота. Бо немає проблеми безпритульних тварин, є проблема безвідповідальних людей. І мова не лише про жорстоке знищення собак на вулиці. Люди продовжують брати собак і котів у дім, а зіткнувшись із першими труднощами, викидають їх на вулицю. Тварини розмножуються і збільшують популяцію безпритульних тварин у місті.
Освітня ініціатива львівських зоозахисників, що зараз реалізується у школах Львова, виховує у дітей відповідальну поведінку щодо тварин. Ми теж будемо вчити цьому в ірпінських школах. Адже рух України до Європи неможливий без сприйняття європейських цінностей. А гуманне поводження з тваринами одна із них.
До речі, львівські захисники тварин багато чого запозичили у сусідній Польщі. Там теж застосовують електронні маркування і стерилізацію тварин, лікують їх, шукають господарів. Відловом тварин на вулицях міста займаються спеціалізовані Еко-патрулі та неурядові організації, які співпрацюють з притулками, що утримуються за рахунок місцевого бюджету. Ми домовилися з муніципалітетом Варшави, про те, щоб ірпінські фахівці пройшли у них навчання по роботі з безпритульними тваринами. Поїздка відбудеться навесні.
теги: Ірпінь, Київщини, тварини в місті, європейський досвід, львівський досвід, собаки на вулиці, гуманне ставлення, комунальне підприємство, безпритульні тварини, служба захисту та лікування тварин
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит Путин путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.