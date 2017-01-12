Реєструємо, лікуємо, захищаємо: в Ірпені почало роботу КП для чотирила Поделиться: Питання безпритульних тварин в Ірпені, як і у більшості міст України, поки що стоїть досить гостро. Щоб вирішити цю проблему ми створили комунальне підприємство «Служба захисту та лікування тварин».







З кінця 2014-го в Ірпені активно працює програма «Тварини у місті». Завдяки співпраці КП «Контроль благоустрою міста» та громадської організації «Центр захисту тварин» уже вдалося простерилізувати та вакцинувати близько 300 собак. Однак, про ідеальне співіснування людей і тварин у нашому місті поки що говорити рано.

Найкращий приклад вирішення проблеми безпритульних тварин у світі демонструють Нідерланди. Сьогодні там зустріти бродячого собаку справжня рідкість. Найперше, там масово простерилізували усіх безпритульних тварин. Паралельно прийняли закони, які відстоюють їх права. За жорстоке поводження з братами меншими у Нідерландах «світить» штраф у розмірі 17 тис. євро і позбавлення волі на три роки без права застави. Крім того, запровадили високі податки на домашніх тварин, що змушує потенційних господарів добре зважити своє рішення завести собаку.

В Україні немає відповідного законодавства, але зразок роботи у цьому напрямку маємо – львівське комунальне підприємство «Лев». Це європейського рівня ветеринарно-стерилізаційний центр для тварин, працівники якого успішно працюють на зменшення кількості безпритульних тварин і їх безпечне співжиття з людьми у місті. Багато в чому в основу нашого КП ліг саме львівський досвід.

У Ірпінському КП «Служба захисту та лікування тварин» ми створили два основних підрозділи: комунальна ветеринарна клініка та служба захисту тварин. Клініку облаштуємо на базі приміщення теперішньої державної ветеринарної лікарні. Послуги будуть платними. Для мешканців Ірпеня діятимуть помірні соціальні ціни. Кошти, які ми зараз перераховуємо Києву за стерилізацію тварин, відтепер залишатимуться у місті і будуть іти на розвиток власного підприємства.

Зараз на приміщення клініки очікує капітальний ремонт, оскільки воно роками перебувало у жахливому стані. А поки що розробляємо програму реєстрації домашніх тварин. Їх обов’язкова ідентифікація та облік стануть головним інструментом попередження безконтрольного розмноження безпритульних тварин та запобігання жорстокому поводженню з ними.

Керівником комунального підприємства стала людина, яка давно опікується чотирилапими в Ірпені і має чималий досвід роботи з ними – Ірина Мурга. За її ініціативи, основним напрямком діяльності підприємства стане виховна робота. Бо немає проблеми безпритульних тварин, є проблема безвідповідальних людей. І мова не лише про жорстоке знищення собак на вулиці. Люди продовжують брати собак і котів у дім, а зіткнувшись із першими труднощами, викидають їх на вулицю. Тварини розмножуються і збільшують популяцію безпритульних тварин у місті.

Освітня ініціатива львівських зоозахисників, що зараз реалізується у школах Львова, виховує у дітей відповідальну поведінку щодо тварин. Ми теж будемо вчити цьому в ірпінських школах. Адже рух України до Європи неможливий без сприйняття європейських цінностей. А гуманне поводження з тваринами одна із них.

До речі, львівські захисники тварин багато чого запозичили у сусідній Польщі. Там теж застосовують електронні маркування і стерилізацію тварин, лікують їх, шукають господарів. Відловом тварин на вулицях міста займаються спеціалізовані Еко-патрулі та неурядові організації, які співпрацюють з притулками, що утримуються за рахунок місцевого бюджету. Ми домовилися з муніципалітетом Варшави, про те, щоб ірпінські фахівці пройшли у них навчання по роботі з безпритульними тваринами. Поїздка відбудеться навесні.

З кінця 2014-го в Ірпені активно працює програма «Тварини у місті». Завдяки співпраці КП «Контроль благоустрою міста» та громадської організації «Центр захисту тварин» уже вдалося простерилізувати та вакцинувати близько 300 собак. Однак, про ідеальне співіснування людей і тварин у нашому місті поки що говорити рано.Найкращий приклад вирішення проблеми безпритульних тварин у світі демонструють Нідерланди. Сьогодні там зустріти бродячого собаку справжня рідкість. Найперше, там масово простерилізували усіх безпритульних тварин. Паралельно прийняли закони, які відстоюють їх права. За жорстоке поводження з братами меншими у Нідерландах «світить» штраф у розмірі 17 тис. євро і позбавлення волі на три роки без права застави. Крім того, запровадили високі податки на домашніх тварин, що змушує потенційних господарів добре зважити своє рішення завести собаку.В Україні немає відповідного законодавства, але зразок роботи у цьому напрямку маємо – львівське комунальне підприємство «Лев». Це європейського рівня ветеринарно-стерилізаційний центр для тварин, працівники якого успішно працюють на зменшення кількості безпритульних тварин і їх безпечне співжиття з людьми у місті. Багато в чому в основу нашого КП ліг саме львівський досвід.У Ірпінському КП «Служба захисту та лікування тварин» ми створили два основних підрозділи: комунальна ветеринарна клініка та служба захисту тварин. Клініку облаштуємо на базі приміщення теперішньої державної ветеринарної лікарні. Послуги будуть платними. Для мешканців Ірпеня діятимуть помірні соціальні ціни. Кошти, які ми зараз перераховуємо Києву за стерилізацію тварин, відтепер залишатимуться у місті і будуть іти на розвиток власного підприємства.Зараз на приміщення клініки очікує капітальний ремонт, оскільки воно роками перебувало у жахливому стані. А поки що розробляємо програму реєстрації домашніх тварин. Їх обов’язкова ідентифікація та облік стануть головним інструментом попередження безконтрольного розмноження безпритульних тварин та запобігання жорстокому поводженню з ними.Керівником комунального підприємства стала людина, яка давно опікується чотирилапими в Ірпені і має чималий досвід роботи з ними – Ірина Мурга. За її ініціативи, основним напрямком діяльності підприємства стане виховна робота. Бо немає проблеми безпритульних тварин, є проблема безвідповідальних людей. І мова не лише про жорстоке знищення собак на вулиці. Люди продовжують брати собак і котів у дім, а зіткнувшись із першими труднощами, викидають їх на вулицю. Тварини розмножуються і збільшують популяцію безпритульних тварин у місті.Освітня ініціатива львівських зоозахисників, що зараз реалізується у школах Львова, виховує у дітей відповідальну поведінку щодо тварин. Ми теж будемо вчити цьому в ірпінських школах. Адже рух України до Європи неможливий без сприйняття європейських цінностей. А гуманне поводження з тваринами одна із них.До речі, львівські захисники тварин багато чого запозичили у сусідній Польщі. Там теж застосовують електронні маркування і стерилізацію тварин, лікують їх, шукають господарів. Відловом тварин на вулицях міста займаються спеціалізовані Еко-патрулі та неурядові організації, які співпрацюють з притулками, що утримуються за рахунок місцевого бюджету. Ми домовилися з муніципалітетом Варшави, про те, щоб ірпінські фахівці пройшли у них навчання по роботі з безпритульними тваринами. Поїздка відбудеться навесні. теги: Ірпінь, Київщини, тварини в місті, європейський досвід, львівський досвід, собаки на вулиці, гуманне ставлення, комунальне підприємство, безпритульні тварини, служба захисту та лікування тварин Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя