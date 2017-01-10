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Рік освіти в Ірпені: від нових дитсадків до новітніх методик Оксворда
10.01.2017 17:01Цього року на розвиток освіти в Ірпені ми виділили найбільшу частину міського бюджету - 134 млн гривень. У півтора рази більше ніж у 2016-ому. Разом із грантовими програмами і допомогою з держбюджету це дозволить збільшити кількість дитсадків і класних кімнат, запровадити сучасні європейські методики навчання і покращити зацікавленість вчителів.
Почну з найболючішого – дитячих садків. У 2015-му в Ірпені ми збудували перший за десятки років незалежності комунальний садочок «Бджілка». У 2016-ому почали будувати ще два, вони приймуть дітей вже 1 вересня. Крім того, у бюджеті на цей рік передбачені кошти на капітальну реконструкцію та добудову ДНЗ №5 по вул. Київській. Ще за кілька років плануємо відкрити дитсадок на 350 місць на базі теперішньої дитячої лікарні. Дитячий стаціонар перенесемо до нового медичного центру.
Що стосується шкіл, то найактуальнішим для нас залишається питання другої зміни. Ми розглядали різні варіанти, але зупинилися на найоптимальнішому – добудовувати класи та корпуси у вже діючих школах. Уже з весни почнуться роботи ушколах №17 та №13, на ці проекти виділені державні кошти. А потім візьмемося за школи №12 та №2.
До вирішення освітніх проблем у місті долучаються будівельні компанії, які працюють в Ірпені. Зокрема, велика вдячність компанії «Синергія» на чолі з депутатом міськради Ігорем Оверком, який зараз будує дитсадок «Колібрі», де буде запроваджуватися канадська освітня система. А ще він планує збудувати сучасну школу із фінською системою навчання.
Крім будівництва нових навчальних споруд, у рамках року освіти в Ірпені ми починаємо роботу над новою стратегією розвитку і реформування міської освіти. Для цього збираємо пропозиції від учнів, батьків, педагогів. У центрі цієї стратегії – дитина. Її таланти, її бажання. Наше завдання зробити так, щоб дитина хотіла йти до школи чи в дитсадок, щоб заняття там були цікавими і неординарними.
З цього року акцент в освіті буде спрямовано на вивчення іноземних мов, розвиток творчості у дітей та можливості закордонних поїздок. Плануємо запроваджувати імітаційні бізнес-ігри, кращі методики особистісного розвитку на прикладах освіти Фінляндії, Британії, Сингапуру та інших розвинутих країн світу. Будемо впроваджувати освітні методики Оксфорда та Кембріджа із залученням професорського складу найрейтинговіших навчальних закладів світу. Щоб стимулювати бажання дітей вчитися, продовжимо стипендіальні програми. Зараз їх дві – одна міської ради, друга – спонсорська.
Сподіваюся, що певним стимулом для вчителів стане підвищення заробітної плати в середньому на 35%. Але цього замало. Будемо пропонувати ірпінським педагогам навчання закордоном і нові можливості застосування їхнього професійного досвіду у позаурочний час, щоб вони могли отримувати додаткові доходи.
Ще одне нововведення у школах – це відродження класів хімії, фізики, біології. Таких, як колись були у наших школах: із реагентами, пробірками, спеціальною технікою, наочними матеріалами. Саме такий підхід до засвоєння матеріалу є одним із найрезультативніших.
Особлива увага буде приділена харчуванню дітей у школі. Пілотна система, застосована минулого року в Гостомелі, себе більш аніж виправдала. Якщо раніше у школі харчувалося 200 дітей, то зараз 400. А все тому, що відповідальність за це перейшла від комунального підприємства до директора школи, який радиться з батьками та дітьми, впроваджує їхні поради у шкільне меню.
Це лише частина запланованих нововведень, які ми будемо впроваджувати цього року в освіті Ірпеня. Звичайно, для того, аби наша освіта повністю вийшла на належний рівень, року замало. Досвід найбільш розвинутих країн світу, таких як Японія, Сингапур, Фінляндія показує, що вони мають найбільш успішні моделі освіти, в які вкладається постійно і найбільше. Ірпінь – на початку цього шляху, але головне зроблено: освіта Ірпеня перейшла в розряд стратегічних напрямків.
теги: Ірпінь, освіта, Київщина, новітні_технології, школи, дитсадки, пілотні_проекти, навчання, рікОсвіти, зарубіжний_досвід
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