Ірпінь стане лідером розвитку медицини на Київщині

2017 рік в Ірпені оголошено Роком освіти і медицини. Левова частка міського бюджету передбачена на розвиток і реформування саме цих галузей у регіоні.













Напередодні Нового року українці найчастіше бажають одне одному здоров’я. Це – найважливіше для людей у сучасному світі. Якісна медицина, а відтак і здоров’я мешканців – це те, до чого активно рухається Ірпінь відповідно до своєї стратегії розвитку до 2020 року.

Ставши до управління містом, ми одразу приділили увагу медицині. Вже у 2015-му в Ірпені з’явилася нова сучасна дитяча поліклініка, де працюють вузькопрофільні спеціалісти та дитячі лікарі-стоматологи. Розміщені кабінет масажу, ЛФК, сучасний фізіотерапевтичний кабінет тощо. Приємно, коли навіть іноземні гості захоплюються такою ідеєю і зізнаються, що у їхніх містах таких закладів немає. Того ж року ми утеплили приміщення дитячої лікарні та поміняли там старі трухляві вікна. Стаціонарне та поліклінічне відділення Ірпінської дитячої міської лікарні оснастили високовартісним медичним обладнанням: апарат ультразвукової діагностики, ЕКГ, сумка-укладка першої медичної допомоги, дефібрилятор, апарат штучної вентиляції легень, концентратор кисню та інше устаткування.

Великим проривом для медицини Ірпеня стало відкриття трьох амбулаторій сімейного типу. Відтепер хворі можуть отримувати кваліфіковану медичну допомогу поруч зі своїм домом. Цього року ми відкрили у місті сучасний мамологічний центр. Зовсім недавно в Ірпінській міській лікарні з’явився ще один операційний блок, оснащений якісним обладнанням із Німеччини, а у поліклініці для дорослих відкрився стоматологочний рентгенкабінет з дентальним рентгенапаратом і ортопантомографом.

Але це тільки початок. Великі сподівання і плани маємо саме на 2017-й рік.

У новому році на медичну галузь чекає чимало змін. Найперше – у рамках програми інформатизації медичної сфери регіону ми закупимо усім лікарям ком’ютери, буде встановлена система зв’язку між усіма медоб’єктами, амбулаторні карти хворих стануть он-лайн доступними, а до лікаря можна буде записатися через інтернет. Також ми плануємо закупити сучасний рентген-апарат, новітнє обладнання для УЗД, МРТ або КТ апарат. Ми хочемо, щоб ірпінчани мали змогу проходити діагностику і лікування у себе вдома, не виїжджаючи для цього до Києва чи інших регіонів. А гості із інших населених пунктів могли б отримати тут якісну послугу відповідно до прозорого ціноутворення.

Звісно, головним та найскладнішим проектом для нас залишається будівництво сучасного медичного центру із дитячою реанімацією, стаціонаром, гінекологією, пологовим відділом, а також різноманітними діагностичними центрами та лабораторіями. Проект цього об’єкту на виході і ми активно шукаємо інвесторів для його реалізації. А поки що плануємо обладнати дитячу реанімацію на базі нашої міської лікарні. Щоб маленьких хворих не доводилося транспортувати до столиці чи Боярки.

Головну ставку у 2017-му робимо на підвищення кваліфікації лікарів та медперсоналу. Адже якість медичної послуги у першу чергу залежить від лікаря, а не техніки чи відремонтованого інтер’єру. Уже у січні наші травматологи поїдуть на стажування до Німеччини. Ведемо перемовини також із спеціалізованими закладами Польщі та США. Крім того, будемо підписувати угоди про співпрацю з університетом ім. Богомольця та академією Шупика.

Планів і роботи дуже багато. Я прошу мешканців Ірпеня долучатися до реформування та удосконалення медичної сфери регіону. У нас діє Гаряча лінія із гуманітарних питань. Ваші пропозиції та зауваження прошу залишати там. Вони усі будуть зафіксовані і обов’язково розглянуті. І хай Новий рік подарує усім нам здоров’я, аби вистачило сил і наснаги втілювати задумане в життя!