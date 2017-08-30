Запрос из фискальной службы – стоит ли отвечать? Поделиться:

По сути, любое обращение должно быть основано на требовании Закона, в данном случае – Налогового кодекса Украины. Требования к запросу указываются в п.73.3. ст.73 Налогового кодекса Украины. Требования к запросу: он должен быть в письменном виде; подписан руководителем органа ГФС (его заместителем); обязательный оттиск печати. Однако, это не все требования к запросу. В этом же п.73.3. ст.73 Налогового кодекса Украины, в запросе обязательно должна быть указана причина для такого обращения. Так, запрос от налоговиков к предпринимателю отправляется: в следствии анализа налоговой информации, полученной в предусмотренном законом порядке, и обнаружении фактом нарушения плательщиком налога налогового, валютного, законодательства о легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и другого законодательства, контроль за которыми возложен на контролирующие органы; для определения соответствия условий контролируемых операций; выявлено недостоверность данных, которые отображены в налоговой декларации, поданной плательщиком налогов; на плательщика налогов подана жалоба за непредоставление предпринимателем налоговой, акцизной накладной покупателю или допуск ошибок при назначении обязательных реквизитов, нарушение граничных терминов регистрации; вследствие проведения встречной проверки; в других случаях, предусмотренных Налоговым кодексом. Налоговики очень часто ссылаются на «другие основания для проведения проверки». В этот пункт включены: вследствие выявления нарушения требований налогового или иного законодательства Украины;

вследствие выявления недостоверных данных, которые отображены в налоговых декларациях;

вследствие жалобы на плательщика налога за непредоставление налоговой накладной покупателю или нарушение правил заполнения налоговой накладной.

Иные причины, которые указаны в запросе, могут не приниматься плательщиком налогов как основание для предоставления информации и ее документального подтверждения. Если же на основании такого отказа плательщика налога фискальная служба инициирует проверку – это повод обратиться в суд. Благо, судебная практика подтверждает право предпринимателя отказать в предоставлении информации без надлежащего запроса фискальной службы. По сути, любое обращение должно быть основано на требовании Закона, в данном случае – Налогового кодекса Украины. Требования к запросу указываются в п.73.3. ст.73 Налогового кодекса Украины. Требования к запросу: На каждое предприятие или даже просто физическому лицу-предпринимателю рано или поздно приходят запросы-письма из фискальной службы. Поводом для таких обращений может быть все что угодно: от проверки контрагенты и необходимости в получении какой-то дополнительной информации и до игнорирования необходимости что-либо объяснять. При всем при этом в конце данного обращения зачастую пишут, что непредоставление такой информации может иметь последствия в виде проверки Вашего предприятия. Боясь проведения проверки, предприниматели отправляют все, лишь бы не перейти дорогу фискальной службе. Но так ли всемогущи налоговики? теги: фискальная служба, налоговая, ФЛП, физическое лицо-предприниматель, предприятие Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя