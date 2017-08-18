Налоговая проверка: причины для отказа Поделиться: Предприниматели, как бы прозрачно они не вели свой бизнес, боятся проверок фискальной службы. Быть уверенным в том, насколько правильно ведется хозяйственная деятельность не является гарантией того, что в случае проверки неприятности обойдут предпринимателя стороной. По нашему субъективному мнению, избежать трудностей можно еще до проведения проверки. Как? Не допустив проверяющего, если на то есть законные основания. Предприятия нет в годовом плане проведения проверки. Начнем с того, что плановые проверки проводятся по плану, который утверждается на год вперед. Если Вашего предприятия в таком плане нет, то ни о какой плановой проверке речи идти не может.

Предприятие не получило сообщения о проверке.

Если контролирующий орган не прислал сообщения о проведении проверки не менее, чем за 10 дней до ее начала, предприятие в праве отказать в проведении плановой проверки.

Отсутствие полномочий у контролера.

Подтверждением полномочий выступают служебное удостоверение, а также оригинал направления. Следует уточнить, что направление должно соответствовать тому предприятию, на котором будет проводиться проверка, в нем должен быть указан юридический адрес компании, срок проведения проверки и т.д. Также, уполномоченному лицу предприятия обязательно должны вручить копию такого направления.

Контролер прибыл «не в срок».

Для проведения плановых проверок есть четко предусмотренные временные рамки. Периодичность проведения проверки зависит от степени риска предприятия. Так, компании с высокой степенью риска проверяются 1 раз в 2 года; компании с незначительной степенью риска – 1 раз в 5 лет. Если контролер приходит с плановой проверкой слишком рано – ему можно отказать.

Затягивание сроков проведения проверки.

На предприятии желательно иметь журнал регистрации – специальный журнал, в который вносятся ведомости о проверках. Запись в таком журнале говорит о том, что проверка официально была начата. С этого момента можно отсчитывать 15 дней для малого бизнеса и 30 – для большого. Именно в эти сроки проверяющий должен вложиться, чтобы провести проверку. Если по какой-то причине контролер не успел – дополнительно предоставлять ему время никто не должен.

Повторное обращение по одному и тому же поводу. Не стоит также забывать и о том, что стало причиной для проведения проверки. Если фискальная служба обращается повторно по одному и тому же поводу – это основание для отказа в проведении проверки. В дополнении ко всему вышесказанному не стоит также забывать о том, что проверка проводится в рабочее время предприятия. Также, как плановая, так и внеплановая проверка проводится только в присутствии руководителя предприятия или уполномоченного им лица. И, что немаловажно и чем иногда грешит фискальная служба – изымать какие-либо документы проверяющие не могут. Такие действия являются основанием для того, чтобы привлечь такого контролера к дисциплинарной или другому, более строгому виду ответственности. теги: налоговая, проверки, мораторий, риск Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя